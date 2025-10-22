跟单交易是一种加密货币交易的投资策略，允许投资者自动复制其他经验丰富的交易员的交易行为。跟单交易对于没有太多专业知识储备或交易经验的新手来说，是非常友好的投资策略。对于拥有丰富经验的交易用户来说，您可以申请成为跟单交易员，在赚取交易收益的同时还能够享受到分润奖励。 1. 如何成为跟单交易员 打开 MEXC 官网，选择【合约交易】下的【跟单】进入跟单交易页面。 在跟单交易页面，点击【成为交易员】。 跟单交易是一种加密货币交易的投资策略，允许投资者自动复制其他经验丰富的交易员的交易行为。跟单交易对于没有太多专业知识储备或交易经验的新手来说，是非常友好的投资策略。对于拥有丰富经验的交易用户来说，您可以申请成为跟单交易员，在赚取交易收益的同时还能够享受到分润奖励。 1. 如何成为跟单交易员 打开 MEXC 官网，选择【合约交易】下的【跟单】进入跟单交易页面。 在跟单交易页面，点击【成为交易员】。
跟单交易员教程

2025年10月22日
跟单交易是一种加密货币交易的投资策略，允许投资者自动复制其他经验丰富的交易员的交易行为。跟单交易对于没有太多专业知识储备或交易经验的新手来说，是非常友好的投资策略。对于拥有丰富经验的交易用户来说，您可以申请成为跟单交易员，在赚取交易收益的同时还能够享受到分润奖励。

1. 如何成为跟单交易员


打开 MEXC 官网，选择【合约交易】下的【跟单】进入跟单交易页面。


在跟单交易页面，点击【成为交易员】。


按照页面提示，核对【邮箱】是否为您账号绑定的邮箱。如果您的账号没有绑定邮箱，您需要输入邮箱，作为接收审核等重要信息的联系方式。除邮箱是必填项外，Telegram 账号和手机号均为选填项，您可以根据自身需要决定是否填写。

勾选【带单交易员协议】后，点击【提交】等待审核结果。申请后 MEXC 将在 1-2 个工作日内通过电子邮件/站内信/短信发送申请结果。审核通过后，您可以开始进行带单。


注意：在申请成为交易员时，您不能跟随任何交易员，如果有请您先取消当前跟随的交易员后再进行申请。成为交易员后您将无法跟随其他交易员。

2. 如何进行带单


成为带单交易员后，在跟单交易页面，点击个人面板上的【>】，进入我的带单页面。


在我的带单页面，您可以查看带单数据分润数据我的跟随者关注列表，以及进行昵称简介头像带单交易对等设置。


2.1 设置带单模式


MEXC 跟单交易支持公域私域两种带单模式。
  • 公域：不限定用户，任何跟单用户都可以跟随您的投资组合。
  • 私域：只有受邀用户可查看，不被用户公开看见，每天可修改 1 次。

如果交易员开启私领域带单，分润最高可设定 50%。


开启私域带单后，您可以设定：
1）开放所有用户跟单：只要用户有邀请链接或邀请码即可。
2）只开放使用自己推荐码注册的用户跟单。

私域带单注意事项：
1）您将不会在跟单广场、关注列表、以及顶级交易员中展示。用户依旧可以通过搜索的方式找到您。
2）仅受邀用户能跟随您的交易。通过搜索方式找到您的用户，也需要输入对应的邀请码才可以进行跟单。
3）如已有跟随的用户，您需要先结束跟随关系。如果您当前有跟随者，无法切换为私域带单方式。
4）公域和私域切换后，今天不可再次变更。

当您设置成私域带单模式后，在【我的跟随者】页面，点击【立即邀请】。


在邀请页面点击【创建链接】，填写邀请文案邀请人数，选择邀请范围，完成后点击【确定】即可生成您的专属邀请链接。受邀用户可通过邀请链接跟随您开始跟单交易。


2.2 设置带单信息


在【我的带单】页面点击【设置】，您可以对带单功能允许跟随仅我邀请的用户可跟随仅跟单用户可见仓位记录功能进行开关，设置头像带单交易对用户昵称简介。完成后点击【提交】按钮即可生效。

其中：
  • 带单功能：开启带单功能时，您的跟随者才会跟随交易。
  • 允许跟随：关闭开关后，代表不允许新的用户跟随。打开开关后，代表允许新的用户跟随。
  • 仅我邀请的用户可跟随：关闭开关后，代表所有用户都可以跟随。打开开关后，代表仅允许您邀请的用户可跟随。
  • 仅跟单用户可见仓位记录：开启后，仅跟单用户可见当前和历史仓位记录。

另外需要注意的是，当前支持跟单交易的模式，仅限于 U 本位合约双向持仓。不同的合约交易对，允许的最大杠杆倍数有所不同，请以页面显示为准。


2.3 开始带单交易


设置完成带单信息后，点击页面上的【开始交易】按钮，弹出【有效带单条件】弹窗，您可以再次核对您当前的带单交易对以及查看当前剩余可带单数量，注意合约总权益不得低于 50.00 USDT。确认无误后点击【确认】跳转至合约交易页面。

若您勾选了【不再提示】，之后再次点击【开始交易】按钮将不再弹出【有效带单条件】弹窗，将直接跳转至合约交易页面。


根据您设置的带单交易对，如 BTC USDT ，在合约交易页面进行开仓。完成开仓后返回我的带单页面，在【带单数据】下的【当前带单】中，您可以看到刚刚开仓的订单。

点击【平仓】，您的仓位和您的跟随者的仓位，将会以市价平仓，完成这一次的带单交易。若交易员发生部分平仓时，跟随者对应的跟单也会按交易员平仓比例部分平仓。


2.4 查看历史带单


在我的带单页面，点击【带单数据】下的【历史带单】，即可查看历史带单信息。


3. 如何管理跟随者


在我的跟单页面，点击【我的跟随者】，您可以查看到当前跟随者跟随时间跟单账户总权益，点击【操作】下的【排除】可以暂时不让跟随者进行跟单。需要注意的是，只有当跟随者没有跟单仓位且跟单账户总权益小于 5 USDT的时候，才能移除跟随者。


当跟随人数到达 900 人时，即可申请提升人数上限。


如果您不想让任何跟随者跟随，您可以在【设置】中，关闭【允许跟随】的按钮。

4. 如何查看分润


在我的跟单页面点击【分润数据】按钮，即可查看分润详情。

分润规则：当天 00:00 (UTC+08:00) 结算过去 24 小时，跟随者已平跟单仓位产生的分润，结算周期为：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 当天 00:00 (UTC+08:00)，结算周期内跟随者总盈亏大于 0 才会分润。

分润比例：默认分润比例为10%，可申请修改分润比例， 1 天内至多修改一次。


App 端操作方式和 Web 端基本一致，您可以在 MEXC App 首页，点击快捷按钮【更多】→【合约】→【跟单交易】进入跟单页面，在跟单页面成功申请成为交易员后开始带单。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

