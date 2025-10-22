











打开 MEXC 官网 ，选择【合约交易】下的【跟单】进入跟单交易页面。









在跟单交易页面，点击【成为交易员】。









按照页面提示，核对【邮箱】是否为您账号绑定的邮箱。如果您的账号没有绑定邮箱，您需要输入邮箱，作为接收审核等重要信息的联系方式。除邮箱是必填项外，Telegram 账号和手机号均为选填项，您可以根据自身需要决定是否填写。





勾选【带单交易员协议】后，点击【提交】等待审核结果。申请后 MEXC 将在 1-2 个工作日内通过电子邮件/站内信/短信发送申请结果。审核通过后，您可以开始进行带单。









注意：在申请成为交易员时，您不能跟随任何交易员，如果有请您先取消当前跟随的交易员后再进行申请。成为交易员后您将无法跟随其他交易员。









成为带单交易员后，在跟单交易页面，点击个人面板上的【>】，进入我的带单页面。









在我的带单页面，您可以查看带单数据、分润数据、我的跟随者、关注列表，以及进行昵称、简介、头像、带单交易对等设置。













MEXC 跟单交易支持公域和私域两种带单模式。

公域：不限定用户，任何跟单用户都可以跟随您的投资组合。

私域：只有受邀用户可查看，不被用户公开看见，每天可修改 1 次。





如果交易员开启私领域带单，分润最高可设定 50%。









开启私域带单后，您可以设定：

1）开放所有用户跟单：只要用户有邀请链接或邀请码即可。

2）只开放使用自己推荐码注册的用户跟单。





私域带单注意事项：

1）您将不会在跟单广场、关注列表、以及顶级交易员中展示。用户依旧可以通过搜索的方式找到您。

2）仅受邀用户能跟随您的交易。通过搜索方式找到您的用户，也需要输入对应的邀请码才可以进行跟单。

3）如已有跟随的用户，您需要先结束跟随关系。如果您当前有跟随者，无法切换为私域带单方式。

4）公域和私域切换后，今天不可再次变更。





当您设置成私域带单模式后，在【我的跟随者】页面，点击【立即邀请】。









在邀请页面点击【创建链接】，填写邀请文案、邀请人数，选择邀请范围，完成后点击【确定】即可生成您的专属邀请链接。受邀用户可通过邀请链接跟随您开始跟单交易。













在【我的带单】页面点击【设置】，您可以对带单功能、允许跟随、仅我邀请的用户可跟随、仅跟单用户可见仓位记录功能进行开关，设置头像、带单交易对、用户昵称和简介。完成后点击【提交】按钮即可生效。





其中：

带单功能 ：开启带单功能时，您的跟随者才会跟随交易。

允许跟随 ：关闭开关后，代表不允许新的用户跟随。打开开关后，代表允许新的用户跟随。

仅我邀请的用户可跟随 ：关闭开关后，代表所有用户都可以跟随。打开开关后，代表仅允许您邀请的用户可跟随。

仅跟单用户可见仓位记录：开启后，仅跟单用户可见当前和历史仓位记录。





另外需要注意的是，当前支持跟单交易的模式，仅限于 U 本位合约双向持仓。不同的合约交易对，允许的最大杠杆倍数有所不同，请以页面显示为准。













设置完成带单信息后，点击页面上的【开始交易】按钮，弹出【有效带单条件】弹窗，您可以再次核对您当前的带单交易对以及查看当前剩余可带单数量，注意合约总权益不得低于 50.00 USDT。确认无误后点击【确认】跳转至合约交易页面。





若您勾选了【不再提示】，之后再次点击【开始交易】按钮将不再弹出【有效带单条件】弹窗，将直接跳转至合约交易页面。









根据您设置的带单交易对，如 BTC USDT ，在合约交易页面进行开仓。完成开仓后返回我的带单页面，在【带单数据】下的【当前带单】中，您可以看到刚刚开仓的订单。





点击【平仓】，您的仓位和您的跟随者的仓位，将会以市价平仓，完成这一次的带单交易。若交易员发生部分平仓时，跟随者对应的跟单也会按交易员平仓比例部分平仓。













在我的带单页面，点击【带单数据】下的【历史带单】，即可查看历史带单信息。













在我的跟单页面，点击【我的跟随者】，您可以查看到当前跟随者、跟随时间、跟单账户总权益，点击【操作】下的【排除】可以暂时不让跟随者进行跟单。需要注意的是，只有当跟随者没有跟单仓位且跟单账户总权益小于 5 USDT的时候，才能移除跟随者。









当跟随人数到达 900 人时，即可申请提升人数上限。









如果您不想让任何跟随者跟随，您可以在【设置】中，关闭【允许跟随】的按钮。









在我的跟单页面点击【分润数据】按钮，即可查看分润详情。





分润规则：当天 00:00 (UTC+08:00) 结算过去 24 小时，跟随者已平跟单仓位产生的分润，结算周期为：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 当天 00:00 (UTC+08:00)，结算周期内跟随者总盈亏大于 0 才会分润。





分润比例：默认分润比例为10%，可申请修改分润比例， 1 天内至多修改一次。









App 端操作方式和 Web 端基本一致，您可以在 MEXC App 首页，点击快捷按钮【更多】→【合约】→【跟单交易】进入跟单页面，在跟单页面成功申请成为交易员后开始带单。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



