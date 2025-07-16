在加密资产仍处于全球监管博弈的当下，Circle 已率先以“稳定币第一股”之姿，在美股市场完成合法化突围。至此， USDC 和 USDT 占领了稳定币绝对市场并逐渐产生分野，前者以合规、补贴、生息为重点，尤其在 Solana 生态表现活跃；后者则以去中心化、多元化布局、现实支付应用为核心，尤其在跨境贸易、全球货币方面扮演着重要角色。 1.Circle：稳定币第一股的领航者 Circle，这家成立于在加密资产仍处于全球监管博弈的当下，Circle 已率先以“稳定币第一股”之姿，在美股市场完成合法化突围。至此， USDC 和 USDT 占领了稳定币绝对市场并逐渐产生分野，前者以合规、补贴、生息为重点，尤其在 Solana 生态表现活跃；后者则以去中心化、多元化布局、现实支付应用为核心，尤其在跨境贸易、全球货币方面扮演着重要角色。 1.Circle：稳定币第一股的领航者 Circle，这家成立于
新手学院/Learn/精选内容/Circle 引...博弈的深刻变革

Circle 引领稳定币浪潮：从小市场到大博弈的深刻变革

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%
DeFi
DEFI$0.000819+5.40%
ONFA Token
OFT$0.6835-4.77%

在加密资产仍处于全球监管博弈的当下，Circle 已率先以“稳定币第一股”之姿，在美股市场完成合法化突围。至此， USDC 和 USDT 占领了稳定币绝对市场并逐渐产生分野，前者以合规、补贴、生息为重点，尤其在 Solana 生态表现活跃；后者则以去中心化、多元化布局、现实支付应用为核心，尤其在跨境贸易、全球货币方面扮演着重要角色。

1.Circle：稳定币第一股的领航者


Circle，这家成立于 2013 年的数字支付和区块链金融公司，自推出稳定币 USDC 以来，便迅速在稳定币市场占据了一席之地。

USDC 作为一种 1:1 锚定美元的中心化稳定币，其资金全部储备于美国受监管银行及短期国债，每月由第三方会计师事务所审计，保障了储备资产的透明与安全。这种高度的合规性和透明度，使得 USDC 在稳定币市场中脱颖而出。截至 2025 年 7 月，USDC 市值约 615 亿美元，位列全球稳定币第二。此外，其生态覆盖广泛，已部署于以太坊、Solana、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base、Polygon 等多条公链，支持交易所、DeFi 协议、高速支付及跨链资产转移。

近期，Circle 在美股市场的表现更是令人瞩目。自上市以来，Circle（CRCL）股价一路狂飙，上市首日上涨167%，一度冲高至 284.35 美元，随后回落整理，显示出主力资金大举进场、情绪异常亢奋。这与其发行定价 31 美元相比，涨幅已达惊人的 817.26%。这一成绩不仅是对 Circle 自身实力的认可，也为稳定币行业在主流金融市场的发展树立了标杆。


2.USDT：稳定币的霸主


在稳定币市场中，USDT 无疑是占据着霸主地位。USDT 由 Tether 公司发行，自 2014 年问世以来，凭借去中心化中介的服务模式迅速崛起。目前，USDT（Tether）已在超过 13 条主流公链上发行原生资产，其中，约 54.1% 的 USDT 发行在 Tron 链，44.2% 发行在 Ethereum 链。此外，USDT 还少量发行于 Solana、Avalanche、Omni、Algorand、EOS 等公链，尽管各链发行比例均低于 1%，进一步拓展了 USDT 的应用场景与市场覆盖范围。

随着稳定币市场的不断扩展，6 月 25 日，DefiLama 数据显示，稳定币市值达到 2529 亿美元。其中，Tether 的USDT 长期稳坐“龙头”位置，且市值首次突破 1500 亿美元，达到 1573 亿美元，市值占比达到 62.23%；而 USDC则以 615 亿美元的市值紧随其后，市场占有率仅次于 USDT。两大稳定币合计占据了市场超过 86% 的份额，其余稳定币项目累计占比不足 15%，足见其在市场中的统治力。


然而，尽管 USDT 继续保持增长，但其他稳定币也在积极拓展市场，导致 USDT 的市场主导地位在过去一年从70%下降到 62%。为了保持增长势头，USDT 采取了大胆的策略来扩展跨链能力，从实施由 LayerZero OFT 支持的多链代币 USDT 0，到构建以 Legacy Hub 和 Plasma 为核心的枢纽，力求在激烈的市场竞争中巩固自身地位。

3.稳定币：全球金融体系的变革力量


稳定币的崛起不仅改变了加密货币市场的格局，更对全球金融体系产生了深远影响。随着美国参议院通过《GENIUS法案》，稳定币市场迎来了更为清晰的监管框架和运营规则。该法案通过建立联邦和州“双轨”监管体系、要求稳定币保持 1:1 的储备比例、加强信息披露与审计机制等措施，为稳定币市场的健康发展提供了有力保障。

3.1 化债与美元霸权的巩固


《GENIUS法案》的通过不仅为稳定币市场设定了清晰的运营规则，更在化债和巩固美元霸权方面发挥了重要作用。据标准渣打银行测算，2028 年全球稳定币市值可能暴增至 2 万亿美元，对美债市场构成了重要支撑。同时，稳定币的广泛应用也将进一步巩固美元作为储备货币的地位，通过稳定币的管道为美债“吸金”。

3.2 细分场景的创新机遇


稳定币的广泛应用不仅为传统金融体系带来了变革力量，更为细分场景的创新提供了机遇。从小额跨境汇款到 DeFi借贷协议，再到将美国国债链上化的企业，稳定币的应用场景正在不断拓展。特别是在小额跨境汇款领域，稳定币以其秒级别的到账时间和几乎忽略不计的转账成本，为远程小额汇款提供了更为便捷、高效的解决方案。能够打通这种细分场景需求的渠道商，或许可以成为稳定币时代的 Paypal。

3.3 传统金融巨头的入场


随着稳定币市场的不断发展和监管框架的逐步完善，传统金融巨头也开始纷纷入场。银行、支付巨头（Visa、PayPal）等将直接发行稳定币（如 PYUSD、USDC 银行版），而现有的先发玩家 Circle、Paxos、Fidelity、BlackRock 等也将加速扩展链上美元业务。这一趋势不仅将推动稳定币市场的快速发展，更将为全球金融体系带来更为深刻的变革。

4.结语


Circle 的狂飙只是稳定币时代金融革命的一个缩影。随着 USDT 与 USDC 的双雄争霸、稳定币市场的不断发展和监管框架的逐步完善，稳定币正逐步成为全球金融体系中的重要组成部分。未来，稳定币不仅将在跨境支付、DeFi 借贷协议等领域发挥重要作用，更将为全球金融体系的扁平化、去中心化发展提供重要支撑。在这场金融革命中，我们或许将见证一个更加开放、透明、高效的全球金融体系的诞生。

在这场金融革命中，全球投资者将迎来前所未有的机遇与挑战。对于希望参与这一历史性变革的投资者而言，选择一个安全、可靠的交易平台至关重要。MEXC 交易平台凭借其先进的技术架构、严格的风控体系和丰富的交易品种，成为了众多投资者的首选。该平台不仅提供稳定币的交易服务，还涵盖了多种加密货币的交易，满足了投资者多样化的投资需求。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。




热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金