Circle 引领稳定币浪潮：从小市场到大博弈的深刻变革

随着稳定币市场的不断扩展，6 月 25 日，DefiLama 数据显示，稳定币市值达到 2529 亿美元。其中，Tether 的USDT 长期稳坐“龙头”位置，且市值首次突破 1500 亿美元，达到 1573 亿美元，市值占比达到 62.23%；而 USDC则以 615 亿美元的市值紧随其后，市场占有率仅次于 USDT。两大稳定币合计占据了市场超过 86% 的份额，其余稳定币项目累计占比不足 15%，足见其在市场中的统治力。

在稳定币市场中，USDT 无疑是占据着霸主地位。USDT 由 Tether 公司发行，自 2014 年问世以来，凭借去中心化中介的服务模式迅速崛起。目前，USDT（Tether）已在超过 13 条主流公链上发行原生资产，其中，约 54.1% 的 USDT 发行在 Tron 链，44.2% 发行在 Ethereum 链。此外，USDT 还少量发行于 Solana、Avalanche、Omni、Algorand、EOS 等公链，尽管各链发行比例均低于 1%，进一步拓展了 USDT 的应用场景与市场覆盖范围。

近期，Circle 在美股市场的表现更是令人瞩目。自上市以来，Circle（CRCL）股价一路狂飙，上市首日上涨167%，一度冲高至 284.35 美元，随后回落整理，显示出主力资金大举进场、情绪异常亢奋。这与其发行定价 31 美元相比，涨幅已达惊人的 817.26%。这一成绩不仅是对 Circle 自身实力的认可，也为稳定币行业在主流金融市场的发展树立了标杆。

USDC 作为一种 1:1 锚定美元的中心化稳定币，其资金全部储备于美国受监管银行及短期国债，每月由第三方会计师事务所审计，保障了储备资产的透明与安全。这种高度的合规性和透明度，使得 USDC 在稳定币市场中脱颖而出。截至 2025 年 7 月，USDC 市值约 615 亿美元，位列全球稳定币第二。此外，其生态覆盖广泛，已部署于以太坊、Solana、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base、Polygon 等多条公链，支持交易所、DeFi 协议、高速支付及跨链资产转移。

Circle，这家成立于 2013 年的数字支付和区块链金融公司，自推出稳定币 USDC 以来，便迅速在稳定币市场占据了一席之地。

在加密资产仍处于全球监管博弈的当下，Circle 已率先以“稳定币第一股”之姿，在美股市场完成合法化突围。至此， USDC 和 USDT 占领了稳定币绝对市场并逐渐产生分野，前者以合规、补贴、生息为重点，尤其在 Solana 生态表现活跃；后者则以去中心化、多元化布局、现实支付应用为核心，尤其在跨境贸易、全球货币方面扮演着重要角色。

然而，尽管 USDT 继续保持增长，但其他稳定币也在积极拓展市场，导致 USDT 的市场主导地位在过去一年从70%下降到 62%。为了保持增长势头，USDT 采取了大胆的策略来扩展跨链能力，从实施由 LayerZero OFT 支持的多链代币 USDT 0，到构建以 Legacy Hub 和 Plasma 为核心的枢纽，力求在激烈的市场竞争中巩固自身地位。









稳定币的崛起不仅改变了加密货币市场的格局，更对全球金融体系产生了深远影响。随着美国参议院通过《GENIUS法案》，稳定币市场迎来了更为清晰的监管框架和运营规则。该法案通过建立联邦和州“双轨”监管体系、要求稳定币保持 1:1 的储备比例、加强信息披露与审计机制等措施，为稳定币市场的健康发展提供了有力保障。









《GENIUS法案》的通过不仅为稳定币市场设定了清晰的运营规则，更在化债和巩固美元霸权方面发挥了重要作用。据标准渣打银行测算，2028 年全球稳定币市值可能暴增至 2 万亿美元，对美债市场构成了重要支撑。同时，稳定币的广泛应用也将进一步巩固美元作为储备货币的地位，通过稳定币的管道为美债“吸金”。









稳定币的广泛应用不仅为传统金融体系带来了变革力量，更为细分场景的创新提供了机遇。从小额跨境汇款到 DeFi借贷协议，再到将美国国债链上化的企业，稳定币的应用场景正在不断拓展。特别是在小额跨境汇款领域，稳定币以其秒级别的到账时间和几乎忽略不计的转账成本，为远程小额汇款提供了更为便捷、高效的解决方案。能够打通这种细分场景需求的渠道商，或许可以成为稳定币时代的 Paypal。









随着稳定币市场的不断发展和监管框架的逐步完善，传统金融巨头也开始纷纷入场。银行、支付巨头（Visa、PayPal）等将直接发行稳定币（如 PYUSD、USDC 银行版），而现有的先发玩家 Circle、Paxos、Fidelity、BlackRock 等也将加速扩展链上美元业务。这一趋势不仅将推动稳定币市场的快速发展，更将为全球金融体系带来更为深刻的变革。









Circle 的狂飙只是稳定币时代金融革命的一个缩影。随着 USDT 与 USDC 的双雄争霸、稳定币市场的不断发展和监管框架的逐步完善，稳定币正逐步成为全球金融体系中的重要组成部分。未来，稳定币不仅将在跨境支付、DeFi 借贷协议等领域发挥重要作用，更将为全球金融体系的扁平化、去中心化发展提供重要支撑。在这场金融革命中，我们或许将见证一个更加开放、透明、高效的全球金融体系的诞生。





