短短数月，Base 迅速跃升为以太坊兼容生态的领跑者，TVL（总锁定价值）突破 48 亿美金，超越了 Arbitrum 和 Optimism，成为 Layer 2 市场中最具竞争力的新巨头。这一显著成就不仅彰显了 Base 在技术实力和市场认可度方面的卓越表现，也使其成为区块链领域中最引人注目的财富赛道之一。 Base的崛起之路 Base 于 2023 年第三季度由知名加密货币交易所 Coinba
疯狂吸金，浪潮再起， Base Season 来了？

短短数月，Base 迅速跃升为以太坊兼容生态的领跑者，TVL（总锁定价值）突破 48 亿美金，超越了 Arbitrum 和 Optimism，成为 Layer 2 市场中最具竞争力的新巨头。这一显著成就不仅彰显了 Base 在技术实力和市场认可度方面的卓越表现，也使其成为区块链领域中最引人注目的财富赛道之一。

Base的崛起之路


Base 于 2023 年第三季度由知名加密货币交易所 Coinbase 推出，是基于 Optimism Stack 构建的以太坊 L2 链。尽管作为后来者，Base却凭借惊人的发展速度和卓越的技术实力在 Layer 2 领域崭露头角，迅速在市场中站稳了脚跟。

1.Base TVL 激增


Base 生态的资金流动状况非常引人注目。自其问世以来，Base 生态经历了显著的变化，从 2024 年 4 月起，Base的总锁定价值（TVL）展现出了蓬勃的增长态势，这一趋势不仅持续稳定，而且势头强劲。截至 12 月初，Base 的总锁定价值（TVL）已经突破了 48 亿美元，远远超过最大的竞争对手 Arbitrum。



2.Base 交易量的飙升


Base 的资金增长并非空穴来风，而是与平台交易量的飙升紧密相连。近期，Base 网络的交易量表现尤为抢眼，特别是在 2024 年 11 月 26 日，Base 网络单日交易量达到了 1144 万笔的惊人纪录。


与此同时，Base的链上交易量也呈现出爆炸式增长的态势。2024 年 11 月13日，Base 网络的单日交易量一举突破了21.6亿美元，刷新了平台的历史记录。值得注意的是，据 Artemis 数据显示，Base 在 2024 年 11 月净资本流入已超越 Solana，月度流入流速也在持续增加。


3.生态系统的多元化发展


Base 生态不仅局限于 DeFi 领域，其活跃的链上应用中，66%均属于非DeFi范畴。在 NFT、社交和 AI 等领域，Base网络均展现出了卓越的表现。这种多元化的生态布局，为 Base 的发展注入了新的活力。



近期，Base 生态中的 AI 代币普遍上涨，其造富效应尤为突出。在这一波上涨行情中， VIRTUALAIXBTLUNA 为代表的Base 系代币均实现了显著的增值，标志着 Base 生态内 AI 代币价值的强劲复苏与增长。

Base的竞争优势


1.背靠 Coinbase


作为 Coinbase 倾力打造的 Layer 2 解决方案，Base 拥有得天独厚的市场优势。Coinbase 作为全球领先的加密货币交易所，不仅拥有庞大的用户群体与深厚的品牌影响力，更为 Base 提供了强大的市场推广与资金支持。这使得Base能够在竞争激烈的区块链市场中迅速站稳脚跟，并持续壮大。

2.Base 上 Meme 币的兴起


Base 生态的另一个显著亮点是其平台上涌现出的一系列创新项目，特别是在 Meme 币与 AI 领域的突破性应用。随着Base 生态的蓬勃发展，Virtuals Protocol 和 Clanker 等新兴项目迅速崛起，不仅丰富了 Meme 币的应用场景，还推动了流量的快速增长；同时，AI Agent 这一新兴赛道的加入，更是为 Base 生态吸引了爆发式的关注。

3.生态优势和技术支持


Base 作为一个基于 Optimism 的 Rollup 网络，充分利用了 Optimism 的技术优势，提供了高效的交易结算能力与低廉的交易费用。此外，Base 的生态建设也为其赢得了独特的竞争优势。它不仅吸引了 DeFi、NFT 等传统加密应用的加入，还成功吸引了 Meme 币、AI 等新兴项目的青睐。Base 的低门槛、高效率以及创新机制为这些新兴项目提供了理想的落地平台，推动了其生态的不断扩展与壮大。

写在最后


Base 的爆发确实是一个值得关注的现象，它不仅代表了技术上的突破，也反映了市场对于创新的强烈需求。从资金流入到交易量的激增，Base 的崛起无疑为区块链行业带来了新的活力和无限可能。在这场区块链技术革新与应用的浪潮中，MEXC 交易所作为区块链资产交易的领军平台，发挥了举足轻重的作用。以超高速上币能力著称的 MEXC，积极拥抱 Base 生态项目，展现了其对新兴热门资产的敏锐洞察与前瞻布局。

现在，MEXC 还推出了行业内最低的手续费率，极大地降低了用户涉足 Base 等前沿区块链项目交易的门槛，使得更多投资者能够轻松参与其中。选择 MEXC，即意味着能够紧贴市场动态，享受极致的交易效率与顶级的安全保障，为您的加密货币投资之旅铺设一条更加平稳且高效的道路。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


