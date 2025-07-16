Captain & Company（CNC）即将上线MEXC！手把手教你领取海量空投福利

摘要：CNC 代币上线进入倒计时！这份保姆级空投攻略助你在 2025 年最值得期待的海盗链游中抢占先机！





随着 Captain & Company（CNC）登陆 MEXC 交易所 的钟声即将敲响，这场被外界评为 2025 年最具潜力的海盗链游即将开启史诗级空投盛宴！

本文将为你全方位解析项目动态——从关键时间节点到空投领取全攻略，帮助你在这波财富浪潮中满载而归！













1.CNC 空投活动简介





Captain & Company 是一款基于区块链的 MMORPG 海盗游戏，采用“公平启动”机制，即 100% 的 CNC 代币由社区运营的节点生成。通过参与空投活动，玩家可累计空投积分（AP），兑换免费节点许可证，激活节点后持续挖取 CNC 代币，享受游戏内投票、购买、锻造及交易等权益。





2.参与前准备





2.1 创建并关联钱包：

按页面指引创建 Abstract 钱包并关联主钱包（EOA）。





2.2 了解相关代币：

CNC：游戏核心代币，由节点生成。

KAP：KAPGames 生态代币，使用 KAP 购买节点可享折扣，后续代币将被销毁。





3.空投参与步骤





关联钱包：同时关联 Abstract 钱包与主钱包（EOA），确保活动记录有效并获取 AP 资格。





AP 可通过以下方式获取：

游戏内的活动（50% AP）：

▍参与任务、战斗、打怪、PvP 竞技等赚取 AP





质押/持有NFT（35% AP）：





贡献发展（10% AP）：

▍通过 Discord、论坛或社区百科提交创意、撰写文章、构建世界观或编辑内容。





加入合作社区（5% AP）：

▍若为合作社区成员，可每日自动领取 AP。





邀请奖励：

▍邀请新玩家加入，额外获得其总 AP 的 5% 作为奖励。





积累 AP：

▍完成活动与任务后，AP 将自动更新至个人页面。





领取节点：

▍AP 达标后，将发放不可转让的NFT节点许可证，需在销售界面开放后 30 天内领取，逾期失效。





领取节点：





挖取CNC：

▍节点激活后自动产出CNC，支持不同锁仓周期选择： 0天锁仓：获得25%代币，75%销毁 30天锁仓：获得50%代币，50%销毁 60天锁仓：获得75%代币，25%销毁 90天锁仓：获得100%代币，无销毁 锁仓周期越长，保留代币比例越高，鼓励长期参与。





4.重要提示





领取期限：节点销售界面开放后30天内需领取，否则资格将作废。

分配公平：100% CNC代币由社区节点生成，无团队预留或投资者预分配。

参与社区建设：除游戏外，可通过贡献创意、参与投票提升AP，影响游戏发展方向。









CNC 是一款基于区块链的海战 MMO 游戏，玩家化身海盗船长，在完全由区块链驱动的经济系统中冒险。CNC 作为核心代币，可用于购买高级资产、锻造、质押及治理投票。所有节点由社区运营，无预挖或私募分配，是 Web3 游戏领域首个“公平启动”代币生态。





图片来源：Captain & Company（CNC）









CNC 代币驱动整个生态系统：

治理权： 持有者可参与社区投票，影响游戏发展决策。

质押奖励： 质押 CNC 获取额外收益，提升游戏内权益。

游戏内交易： 用于购买高级物品、锻造及其他关键交易。

生态货币：作为链上唯一货币，通过社区节点运营维持经济平衡。









由 KAP Games 开发，CNC 秉承去中心化与社区优先原则，团队专注于融合区块链技术与高品质游戏体验。尽管团队与合作伙伴名单持续更新，但社区参与和公平代币分配始终是 CNC 的核心愿景。





结语





Captain & Company（CNC）标志着Web3游戏新时代——玩家通过“公平启动”成为游戏经济引擎与路线图的共建者。借助独特的空投活动与MEXC的上线计划，此刻正是加入这一创新生态的最佳时机。









Q：Captain & Company（CNC）是什么？

A：这是一款基于区块链的海战 MMO 游戏，玩家通过社区节点赚取 CNC 代币并参与治理。

Q：如何参与 CNC 空投？

A：注册账号、关联钱包、完成游戏任务赚取AP，领取节点许可证即可。

Q：CNC 代币有何用途？

A：用于治理、质押、游戏内购买及锻造，是生态系统的核心。







