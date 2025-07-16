“川普承诺”愿景下，TON能否重拾增长动力？

随着特朗普胜选，比特币突破$90,000美元并呈现强势的多头走势，整个加密行业的氛围再度回升。但与比特币价格的波动相比，行业最期待的并非单一币种的上涨，而是更加多元化的生态增长。短期内，各大赛道的代币已经开始跟随市场行情重启热度，而其中，TON（The Open Network）生态依旧是投资者关注的焦点。虽然其在过去几个月因种种原因面临挑战，但在当前市场复苏的背景下，TON 依然被投资者寄予厚望。









自两个月前的杜罗夫巴黎被捕事件以来，TON 生态似乎陷入了危机，或者说进入了一个新的调整阶段。尽管生态内的 Meme 项目和小游戏仍在进行拉新和活动更新，市场的敏感参与者已经感受到 TON 生态的“信仰受限”。例如，在行情反弹的过程中，SOL 代币已经快速突破200美元，但 TON 的涨幅明显不及此。





然而，值得注意的是，TON 的生态并非完全萎靡不振。其实，在这段低迷时期内，TON 生态依然保持着某些亮点。例如，Notcoin 上线前 CEX 争相抢占 TON 用户市场，DOGS 项目成功激活了 Telegram 社区的热情。这些都表明，只要市场情绪回暖，TON 生态的代币表现同样能够迎来反弹。









在川普的加密货币承诺中，出现了一些对 TON 有利的信号。川普不仅提出了针对比特币的政策措施，更通过“解封”政策推动了美元经济体对加密货币行业的开放。尤其是对于 Telegram 和 TON 这类长期处于迷雾中的项目，将迎来更多的支持和发展空间。川普对于加密货币的宽松政策，无疑为 TON 带来了利好。基于这些背景预期，如果市场行情继续上行，TON 生态或许会迎来新的发展机遇。





实际上，公链的发展往往需要经历多个周期，特别是当竞争激烈时，项目很难在短期内取得突破。但从长期来看，TON 的基础设施和市场需求依旧具备强大的增长潜力。例如，Solana 在过去几年中，虽然历经波动，但凭借其高速链的优势，已经取得了不小的成功。TON 是否也能效仿这一模式，尤其是在更有利的政策背景下，将决定其未来是否能再次迎来爆发性增长。









TON的增长路径与以太坊和Solana等公链有诸多相似之处。公链的发展往往遵循一定规律：首先是生态项目的快速增长，接着是TVL（总价值锁仓）的爆发，最后是 DEX（去中心化交易所）和 DeFi 的成熟。





生态项目的代币增长

以太坊和 Solana 在早期都经历了大量生态项目的代币发行。这种代币的繁荣为公链的生态系统注入了活力。TON 在过去也经历过这一阶段，尤其是在代币热度和涨幅上，吸引了大量用户。





TVL 的增长

TVL 是衡量公链增长的重要指标，它直接反映了链上资产的流动性和用户活跃度。以太坊的 DeFi Summer 期间，TVL 增长了100倍以上，而 Solana 在2023年也经历了类似的增长。TON 的 TVL 目前在7亿美金附近，虽然有所回调，但它的增长潜力依旧巨大。





DEX 和 DeFi 生态的丰富性

在 Solana 和以太坊等公链上，DEX 和 DeFi 平台的发展促进了链上交互的多样性，并帮助生态变得更加成熟。TON生态目前在这方面还较为初级，尤其是在 DEX 的功能上存在差距。提升 DEX 的功能性、丰富 DeFi 的应用，将是TON 接下来发展的关键。









尽管TON生态在当前的市场回调中面临一些困境，但从公链的长期增长路径来看，TON 依然具备强大的发展潜力。TON 的性能和承压能力可以与 Solana 并肩，但其生态中的 DEX 和 DeFi 功能尚显不足。幸运的是，TON 的开发者和社区已经在为这一问题找到解决方案。





例如，LayerPixel 推出的 PixelSwap 正是 TON 生态中针对 DEX 不足而采取的第一步行动。通过与 Telegram Mini Apps 的无缝集成，PixelSwap 能够提供更为精细化的交易功能，帮助 TON 更好地吸引用户。此外，借鉴 Solana 和以太坊的成功经验，TON 也可以通过不断丰富生态应用，增强DeFi功能，提升其 TVL 和交易量。









尽管当前面临一定的挑战，但从行业发展的趋势来看，TON 依然具备成为下一个“Solana”的潜力。随着市场对加密货币的宽松政策的支持，TON 在政策和技术双重利好的推动下，可能会迎来第二次爆发。就像 Solana 和以太坊一样，TON 也将经历从低迷到繁荣的周期，只要其生态继续丰富，DEX 和 DeFi 功能得到完善，TON 的未来值得期待。





