







MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币。持有 MX 可以参与平台的 Launchpool、阳光普照等活动，获得项目代币空投等奖励。同时使用 MX 可以还用来抵扣手续费，享受手续费20%优惠。近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥ 500 即可享受现货和合约手续费 50% 优惠 。









购买 MX Token，首先确保您的个人【现货账户】中，持有 USDT、USDC、BTC 或者 ETH 四种代币中的任何一种，因为目前 MEXC 平台提供的 MX 相关交易对只包括这四种代币。





如果您没有这几种代币，可以通过法币购买 USDT，或者从其他交易平台提现到 MEXC 平台。









打开并登录 MEXC 官网，点击页面上方【现货交易】，选择【现货交易】，您可以在右侧输入框中输入 MX，找到 MX 和 USDT 的交易对。









在 K 线图的下方，输入相遇购买 MX 的数量和价格，点击【买入 MX】完成购买，等待市场成交即可。













在 MEXC APP 首页，选择下方【行情】，在【现货】版块中选择【 MX 】（您也可以选择在搜索栏中搜索），进入到 MX/USDT K 线图页面，点击【买入】





输入您要购买 MX 的价格和数量，点击【买入 MX】完成交易，等待购买成功即可。

















在 MEXC 平台首页，选择【活动】-【阳光普照】。 持有 MX 可以免费参与平台的 Launchpool 阳光普照 等活动。Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。阳光普照是由 MEXC 发起的项目预上线活动，用户投入MX参与阳光普照活动可获得免费空投。我们以阳光普照活动为例介绍。在 MEXC 平台首页，选择【活动】-【阳光普照】。









在活动页面点击【一键投入】，当前所有正在进行中的阳光普照活动您都可以参与。参与成功后只需要等待奖励发放即可。









一般来说，参与阳光普照活动您需要近 24 小时最低持有 5 枚 MX。您持有的 MX Token 不会因为参与阳光普照活动而锁仓，依旧可以自由交易。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。