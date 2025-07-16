BTC 价格再次站上 10 万美元！ 近期，比特币再次突破 10 万大关，最高至 104000 美元， 24 小时涨幅 7.41% ，创近三月以来新高。其他主流币也出现大幅上涨，根据 MEXC 数据，大部分市值前 100 币种均处于上涨，ETH 价格突破 2600 美元，；SOL 价格突破 180 美元 ；DOGE 价格突破 0.25 美元。 这场价值回归并非偶然，而是全球金融体系结构性变革的集中BTC 价格再次站上 10 万美元！ 近期，比特币再次突破 10 万大关，最高至 104000 美元， 24 小时涨幅 7.41% ，创近三月以来新高。其他主流币也出现大幅上涨，根据 MEXC 数据，大部分市值前 100 币种均处于上涨，ETH 价格突破 2600 美元，；SOL 价格突破 180 美元 ；DOGE 价格突破 0.25 美元。 这场价值回归并非偶然，而是全球金融体系结构性变革的集中
新手学院/Learn/精选内容/BTC 重回十...黄金的价值之路

BTC 重回十万美元：解码数字黄金的价值之路

2025年7月16日
比特币
以太坊
Solana
狗狗币
Quack AI
BTC 价格再次站上 10 万美元！

近期，比特币再次突破 10 万大关，最高至 104000 美元， 24 小时涨幅 7.41% ，创近三月以来新高。其他主流币也出现大幅上涨，根据 MEXC 数据，大部分市值前 100 币种均处于上涨，ETH 价格突破 2600 美元，；SOL 价格突破 180 美元 ；DOGE 价格突破 0.25 美元。

这场价值回归并非偶然，而是全球金融体系结构性变革的集中爆发。当我们穿透价格波动的表象，会发现主权资本、技术创新与监管范式迁移正在重塑比特币的价值逻辑。

1.地缘博弈催生避险需求


全球贸易格局的戏剧性转变成为点燃行情的导火索。5 月 8 日，美国与英国达成新贸易协议，部分撤回特定领域关税，扩大双方产品市场准入5 月 10 日，中美日内瓦会谈达成农产品关税互减协议，这两大事件推动全球资本重新布局。Investing.com 数据显示，协议签署后 72 小时内，美元指数下跌 2.3%，而比特币链上净流入资金达 47 亿美元，形成鲜明对比的资本流向揭示出深层趋势：传统法币体系正遭遇信任危机。


这种资金迁徙背后存在双重驱动力：其一，贸易壁垒的消解加速了跨境资本流动，比特币的全球流通属性凸显竞争优势；其二，关税减免带来的通胀预期下降，削弱了美元作为通胀对冲工具的价值。

彭博数据显示，协议签署当周，机构通过灰度比特币信托增持 3.2 万枚 BTC，创 2024 年以来单周最高纪录。这验证了比特币作为"数字黄金"的功能进化——从投机标的转变为战略避险资产。

2.机构化进程重构市场格局


机构投资者的持续布局是比特币价格突破十万美元的重要资金支撑。2025 年以来，上市公司和主权国家对比特币的增持计划成为市场关注的焦点。

微策略（MicroStrategy）一直是比特币的坚定购买者，5 月 2 日宣布推出“42/42计划”，计划在两年内筹集 840 亿美元用于购买比特币。此前，微策略已实施 420 亿美元的“21/21计划”，持续增持比特币。截至 2025 年 5 月，微策略已累计持有超过 50 万枚比特币，按当前价格计算，其比特币持仓价值已超过 580 亿美元。


有迹象表明，更多公司正在从 Strategy 等公司的投资布局中受到启示，在资产负债表中增加加密货币。伯恩斯坦分析师查哈尼（Gautam Chhugani）表示，大约有 80 家公司“采用了‘比特币标准’，也就是将比特币敞口增加到了资产负债表中，占比特币总供应量的 3.4% 左右。在周期性衰退和供应紧缩的背景下，伴随上市公司继续增持比特币，比特币可能更具韧性。”例如，日本 Metaplanet 将超过 35% 企业资产配置为比特币，印度 Jetking 计划建立 1.8 万枚 BTC 储备库。这些决策已超越财务投资范畴，演变为对抗法币贬值的战略布局。

更具里程碑意义的是主权资本的入场。新罕布什尔州通过《数字资产储备法案》，允许财政部长购买市值超 5000 亿美元的比特币等数字资产；德克萨斯州相关法案已进入立法终审阶段。这些举措不仅为比特币市场提供了长期资金支持，也标志着比特币在全球金融体系中的地位正在逐步提升。

3.监管破冰打开制度空间


长期以来，加密货币行业处于监管的模糊地带，政策的不确定性给行业发展带来了诸多阻碍。然而，特朗普政府上台后，监管风向陡然转变，展现出对加密货币行业的友好姿态。今年 3 月，特朗普签署行政命令，明确要求建立战略比特币储备和数字资产库存。这一举措具有里程碑意义，它不仅意味着美国政府从战略层面认可了比特币等加密货币的价值，更标志着美国政府对加密货币的态度发生了根本性转变，从过去的谨慎观望转向积极接纳与布局。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）在加密货币监管方面的立场也有所松动。此前，SEC 对加密货币项目采取较为严格的审查态度，许多项目因此面临合规难题。但如今，情况逐渐改变。尽管 SEC 与 Ripple 达成的和解协议在业内引发了一定争议，但不可否认的是，从整体趋势来看，监管机构对加密货币行业的态度正逐步趋向友好。这种转变使得加密货币企业能够在一个相对宽松、可预期的监管环境中开展业务，降低了合规成本和政策风险，为行业发展吃下了一颗“定心丸”。

4.技术演进夯实价值根基


比特币正在完成从概念叙事到技术实证的价值转型。闪电网络作为比特币的二层扩容解决方案，发展迅猛。截至 5 月 13 日，比特币闪电网络节点数量达到 11,375 个，支付通道容量超过 4200 BTC。


比特币的价值逻辑也因减半机制与稀缺性构成的双螺旋而持续强化。第四次减半后，比特币的年通胀率从 1.75% 降低到仅 0.85%，而根据世界黄金协会 2024 年初的报告，2023 年地上黄金总供应量为 212,582 吨，新增黄金比率约为 1.64%。这意味着，第四次比特币减半后，比特币的供应增长率预计将大约只有黄金的一半，从稀缺性上来讲，比特币将变得比黄金更加稀缺。

从持有者行为来看，MacroMicro 数据显示，持币超过 1 年的地址占比达 63%，创下历史新高，“钻石手”现象频现。这反映出比特币持有者认知发生了质变，用户不再将比特币视为短期投机工具，而是更倾向于长期持有。


5.十万关口后的进化挑战


当比特币历史性突破 10 万美元关口，市场目光正聚焦下一个关键阻力位。技术分析显示，若有效站稳 10.5 万美元支撑位，2025 年 Q3 有望挑战 12-13 万美元区间，这一预测与渣打银行最新研报中“2025 年末 BTC 上看 14.8 万美元”的结论形成共振。然而，在比特币价格有望继续攀升的背后，也潜藏着诸多进化挑战，而普通投资者要想在这场价值浪潮中稳健前行，选择合适的交易平台就显得尤为关键。

对于普通投资者而言，在比特币十万关口后的复杂市场环境中，选择流动性充足、风控完备的交易平台至关重要。MEXC 交易所作为全球领先的加密货币交易平台，具备诸多优势。在流动性方面，MEXC 汇聚了全球众多投资者和交易者，拥有庞大的交易深度和广度，能够确保投资者在交易比特币时快速成交，避免因流动性不足而导致的价格滑点。在风控方面，MEXC 采用了先进的风险管理系统和多重安全防护措施，对用户的资产进行全方位的保护。同时，MEXC 还拥有一支专业的技术团队和运营团队，能够及时应对市场变化和各种风险挑战，为投资者提供一个安全、稳定的交易环境。

借助 MEXC 交易所的专业服务，投资者能够更加从容地应对比特币十万关口后的进化挑战，点击直达 MEXC 比特币交易专区 ，把握市场机遇，实现资产的稳健增值。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



