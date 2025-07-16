什么是 BR？解析 Bedrock 如何打造“流动性 + 最大收益”平台

在加密货币领域，流动性与收益常被视为无法兼得的矛盾体。而如今 Bedrock (BR) 作为全球首个多资产流动性再质押协议，通过其创新的 PoSL 机制巧妙地解决了这一难题，让用户在保持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产流动性的同时获取最大化收益。 随着原生代币 BR 的推出，Bedrock 迎来重要升级，为用户创造了真正去中心化、自我维持的流动性循环系统。本文将深入解析 BR 的核心特点在加密货币领域，流动性与收益常被视为无法兼得的矛盾体。而如今 Bedrock (BR) 作为全球首个多资产流动性再质押协议，通过其创新的 PoSL 机制巧妙地解决了这一难题，让用户在保持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产流动性的同时获取最大化收益。 随着原生代币 BR 的推出，Bedrock 迎来重要升级，为用户创造了真正去中心化、自我维持的流动性循环系统。本文将深入解析 BR 的核心特点
在加密货币领域，流动性与收益常被视为无法兼得的矛盾体。而如今 Bedrock (BR) 作为全球首个多资产流动性再质押协议，通过其创新的 PoSL 机制巧妙地解决了这一难题，让用户在保持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产流动性的同时获取最大化收益。

随着原生代币 BR 的推出，Bedrock 迎来重要升级，为用户创造了真正去中心化、自我维持的流动性循环系统。本文将深入解析 BR 的核心特点、代币经济学以及 MEXC 交易步骤，助您全面了解这个正在重塑加密世界的创新平台。

1. BR 是什么？


Bedrock 是全球首个多资产流动性再质押协议，为用户提供“保持资产流动性的同时最大化收益”的解决方案。该协议支持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产，通过流动性再质押、DeFi 策略和专业化金库，为用户提供优化的收益机会。

BR 是 Bedrock 生态系统的原生治理代币，推动生态激励、治理参与和流动性提供。通过持有 BR，用户可以参与塑造 Bedrock 协议的未来，并从其增长中获益。

BedrockBR的区别


  • Bedrock 是整个协议生态系统，专注于提供流动性再质押服务，支持多种资产类型。
  • BR 是 Bedrock 的原生代币，是生态系统的核心实用代币，用于治理和激励。
  • veBR 是通过锁定 BR 获得的非转让代币，赋予持有者更强的治理权和增强奖励。

2024 年末，Bedrock 在比特币 DeFi 生态创造先例，推出流动性再质押代币 brBTC，统一碎片化收益，标志着向 BTCFi 2.0 时代过渡，最大化比特币在 DeFi 中的实用性。

2. Bedrock (BR) 的 7 大核心特点和好处


1）多资产流动性再质押：全球首个支持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产的再质押协议，用户获得对应的流动性代币（uniETH、uniBTC 等），实现资产多样化的同时保持流动性。

2）创新的PoSL机制：质押流动性证明（PoSL）框架将流动性、治理和可持续奖励整合到统一模型，确保：基于流动性的动态奖励分配、无缝的流动性整合、使用 BR 代币激励积极参与。

3）双代币治理模式：实施独特的 BR 和 veBR 双代币治理系统，平衡灵活性与长期承诺。

4）基于仪表的治理模型：类似投票分配系统，veBR 持有者决定奖励如何在不同 DeFi 池间分配，促进：社区决策权、灵活调整机制、透明公开的投票记录、激励对齐的长期发展。

5）季节性重置机制：投票权在每季度结束时重置，创造公平竞争环境，防止长期持有者主导治理。

6）跨链集成与BTCFi 2.0支持：brBTC 创新代币解决比特币在 DeFi 中的使用限制，将比特币从价值存储工具转变为可在多链生态产生收益的活跃资产。

7）可配置的治理参数：灵活调整锁定时间、投票权增长方式和治理周期，确保系统长期有效运作。

3. BR 代币的功能与价值


BR 代币在 Bedrock 生态系统中扮演多重角色，为持有者提供丰富价值：
1）生态系统参与：分配给流动性提供者和质押者等贡献者，确保平台活跃度和长期可持续发展。
2）可交易资产与流动性：自由交易资产，已集成到 DeFi 协议的借贷、流动性池中，增强整个生态资本效率。
3）治理参与：持有者可在平台决策中投票，包括：协议升级提案、BR 排放分配决策、验证者选择、库存管理事务。
4）转换为veBR获得增强权益：锁定 BR 获得更强大的治理权和增强奖励，表明对协议的长期承诺。
5）质押与奖励：持有者通过多种方式获得额外奖励：PoSL BR 质押收益、Season 2 忠诚度计划奖励、veBR 持有增强的质押收益。
6）推动PoSL飞轮：创造自我强化的经济循环，推动整个生态系统持续增长。

4. BR 的代币经济学


BR 代币经济学设计精妙，通过多种机制确保价值持续增长：

4.1 分配方案


空投给社区：通过 Season 1 空投活动，向早期用户和支持者分配 BR 代币
生态系统和网络发展：用于推动生态系统扩张、市场营销和用户激励
团队和早期贡献者：分配给核心团队成员和早期支持者
流动性激励：用于质押奖励和提供流动性

4.2 空投与奖励机制


基于“Bedrock 钻石”的线性分配模型
活跃用户和忠诚用户额外奖励
防止大持有者稀释小质押者的上限设置（每个钱包上限 0.4%）

5. Bedrock 的未来发展蓝图


Bedrock 的未来发展路线充满潜力，将持续推动其在多资产流动性再质押领域的领先地位：

5.1 治理去中心化演进


初期：Bedrock 团队配置 DAO 并保留合约管理控制
中期：权力过渡到 Bedrock DAO
最终：治理完全由 veBR 代币持有者管理

5.2 BTCFi 2.0持续创新


扩展比特币在 DeFi 中的实用性
通过 brBTC 统一碎片化收益
开发更多跨链生产性资产解决方案

5.3 跨链集成拓展


在更多区块链上利用资产
获取跨多链的优化收益
参与更广泛的 DeFi 生态系统

5.4 生态系统扩展与合作


与 Aragon 等知名 DAO 框架合作
确保治理强健透明
借鉴 Curve 和 Mode 等领先协议最佳实践

6. 如何在 MEXC 购买 BR 代币


MEXC 作为全球领先加密货币交易所，已上线支持 BR 交易。选择 MEXC 购买 BR 有多项优势：
  • 高流动性
  • 用户友好界面
  • 多样化交易对
  • 安全可靠
  • 全天候客户支持
  • 低交易费用

MEXC购买BR的步骤：


1）注册MEXC账户：访问 MEXC 官方网站，完成注册流程
2）充值资金：选择充值 USDT、BTC 或其他支持的加密货币到账户
3）查找 BR 交易对：使用搜索功能输入“BR”，选择 BR/USDT 交易对
4）下单购买：确定购买数量和价格，确认交易
5）安全存储：将购买的 BR 代币存放在 MEXC 账户或转至个人钱包

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


