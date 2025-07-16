什么是 BR？解析 Bedrock 如何打造“流动性 + 最大收益”平台

在加密货币领域，流动性与收益常被视为无法兼得的矛盾体。而如今 Bedrock (BR) 作为全球首个多资产流动性再质押协议，通过其创新的 PoSL 机制巧妙地解决了这一难题，让用户在保持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产流动性的同时获取最大化收益。





随着原生代币 BR 的推出，Bedrock 迎来重要升级，为用户创造了真正去中心化、自我维持的流动性循环系统。本文将深入解析 BR 的核心特点、代币经济学以及 MEXC 交易步骤，助您全面了解这个正在重塑加密世界的创新平台。









Bedrock 是全球首个多资产流动性再质押协议，为用户提供“保持资产流动性的同时最大化收益”的解决方案。该协议支持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产，通过流动性再质押、DeFi 策略和专业化金库，为用户提供优化的收益机会。





BR 是 Bedrock 生态系统的原生治理代币，推动生态激励、治理参与和流动性提供。通过持有 BR，用户可以参与塑造 Bedrock 协议的未来，并从其增长中获益。









Bedrock 是整个协议生态系统，专注于提供流动性再质押服务，支持多种资产类型。

BR 是 Bedrock 的原生代币，是生态系统的核心实用代币，用于治理和激励。

veBR 是通过锁定 BR 获得的非转让代币，赋予持有者更强的治理权和增强奖励。





2024 年末，Bedrock 在比特币 DeFi 生态创造先例，推出流动性再质押代币 brBTC，统一碎片化收益，标志着向 BTCFi 2.0 时代过渡，最大化比特币在 DeFi 中的实用性。









1）多资产流动性再质押：全球首个支持 ETH、BTC 和 IOTX 等多种资产的再质押协议，用户获得对应的流动性代币（uniETH、uniBTC 等），实现资产多样化的同时保持流动性。





2）创新的PoSL机制：质押流动性证明（PoSL）框架将流动性、治理和可持续奖励整合到统一模型，确保：基于流动性的动态奖励分配、无缝的流动性整合、使用 BR 代币激励积极参与。





3）双代币治理模式：实施独特的 BR 和 veBR 双代币治理系统，平衡灵活性与长期承诺。





4）基于仪表的治理模型：类似投票分配系统，veBR 持有者决定奖励如何在不同 DeFi 池间分配，促进：社区决策权、灵活调整机制、透明公开的投票记录、激励对齐的长期发展。





5）季节性重置机制：投票权在每季度结束时重置，创造公平竞争环境，防止长期持有者主导治理。





6）跨链集成与BTCFi 2.0支持：brBTC 创新代币解决比特币在 DeFi 中的使用限制，将比特币从价值存储工具转变为可在多链生态产生收益的活跃资产。





7）可配置的治理参数：灵活调整锁定时间、投票权增长方式和治理周期，确保系统长期有效运作。









BR 代币在 Bedrock 生态系统中扮演多重角色，为持有者提供丰富价值：

1）生态系统参与：分配给流动性提供者和质押者等贡献者，确保平台活跃度和长期可持续发展。

2）可交易资产与流动性：自由交易资产，已集成到 DeFi 协议的借贷、流动性池中，增强整个生态资本效率。

3）治理参与：持有者可在平台决策中投票，包括：协议升级提案、BR 排放分配决策、验证者选择、库存管理事务。

4）转换为veBR获得增强权益：锁定 BR 获得更强大的治理权和增强奖励，表明对协议的长期承诺。

5）质押与奖励：持有者通过多种方式获得额外奖励：PoSL BR 质押收益、Season 2 忠诚度计划奖励、veBR 持有增强的质押收益。

6）推动PoSL飞轮：创造自我强化的经济循环，推动整个生态系统持续增长。









BR 代币经济学设计精妙，通过多种机制确保价值持续增长：









空投给社区：通过 Season 1 空投活动，向早期用户和支持者分配 BR 代币

生态系统和网络发展：用于推动生态系统扩张、市场营销和用户激励

团队和早期贡献者：分配给核心团队成员和早期支持者

流动性激励：用于质押奖励和提供流动性









基于“Bedrock 钻石”的线性分配模型

活跃用户和忠诚用户额外奖励

防止大持有者稀释小质押者的上限设置（每个钱包上限 0.4%）









Bedrock 的未来发展路线充满潜力，将持续推动其在多资产流动性再质押领域的领先地位：









初期：Bedrock 团队配置 DAO 并保留合约管理控制

中期：权力过渡到 Bedrock DAO

最终：治理完全由 veBR 代币持有者管理









扩展比特币在 DeFi 中的实用性

通过 brBTC 统一碎片化收益

开发更多跨链生产性资产解决方案









在更多区块链上利用资产

获取跨多链的优化收益

参与更广泛的 DeFi 生态系统









与 Aragon 等知名 DAO 框架合作

确保治理强健透明

借鉴 Curve 和 Mode 等领先协议最佳实践









MEXC 作为全球领先加密货币交易所，已上线支持 BR 交易。选择 MEXC 购买 BR 有多项优势：

高流动性

用户友好界面

多样化交易对

安全可靠

全天候客户支持

低交易费用









1）注册MEXC账户：访问 MEXC 官方网站，完成注册流程

2）充值资金：选择充值 USDT、BTC 或其他支持的加密货币到账户

3）查找 BR 交易对：使用搜索功能输入“BR”，选择 BR/USDT 交易对

4）下单购买：确定购买数量和价格，确认交易

5）安全存储：将购买的 BR 代币存放在 MEXC 账户或转至个人钱包



