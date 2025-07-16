Blum：TGE 与空投倒计时开始！





备受期待的 Blum 代币即将 TGE。此前 Blum 代币曾暗示将于 2024 年上市，现在我们可以确认最新进展：Blum 即将上线！本文将带您了解所有 Blum 的相关信息：从赚取 Blum 积分 （BP） 到未来发展路线图，当然还有备受期待的 TGE。









Blum 是一个融合了 CEX 和 DEX 优势的混合型交易所，为用户提供无缝交易各种代币的方式：从比特币、以太坊等主流加密货币，到 memecoin 以及新兴的区块链创新项目。Blum 由 Gleb Kostarev、Vlad Smerkis 和 Vlad Maslyakov 等金融和区块链专业团队打造，通过在一个应用程序中集成链下订单簿和链上结算，让跨链交易变得轻松便捷。Blum 目前支持超过 30 个区块链网络，并通过移动友好的界面和 Telegram 集成，将用户体验放在首位。为了提升用户参与度，Blum 还推出了 Blum 加密机器人、Blum 积分和 Blum Drop 游戏等特色工具。









Blum 已经在社交媒体和官网上正式更新了路线图，展示了未来令人期待的发展方向。有哪些值得关注的内容？Blum即将推出重大的链上加密创新，并计划在 2025 年第二季度和第三季度带来一系列激动人心的更新。第二季度的重头戏是 Blum 代币 TGE，预计将在这个春季上线，标志着交易领域迈入全新阶段。





Source: Blum





Blum结合了 AI 智能代理和 launchpad 启动平台，将推出下一代功能，例如自动化交易和在X（原推特）及Telegram等平台上的无缝代币推广。此外，Blum正在拓展到 Telegram 以外的领域，计划推出网页版和移动端应用，包括基于网页的代币发行、更强大的 DEX 集成，以及永续合约交易选项。Blum专注于多链功能，将新增对 Solana 和 BNB 链的支持，让用户能够高效地存入、交易并使用各种代币。Blum的首席执行官 Gleb Kostarev 强调了多平台流畅体验的重要性，并透露将在第二季度和第三季度推出更多改进功能，比如半托管钱包、先进的交易终端，以及法币充值和提现功能，所有这些都旨在让交易更加便捷和高效。









备受期待的代币生成活动（TGE）将于今年春季推出，以下是您获得空投资格的方法：

累积 10 万 Blum 积分（BP），且未被标记为女巫；

获得750个Meme积分（MP）或完成活动证明（PoA）；并邀请两位好友。





Blum 联合创始人 Vlad Smerkis 表示，Blum 代币将在生态系统中具备实际用途：用于质押、流动性挖矿、降低交易手续费，以及参与启动平台（Launchpad）和资金池（Launchpool）的分发。这不仅仅是一个代币经济设计，更是通往 Blum 更丰富体验的入口。









掉落游戏：在这个简单有趣的游戏中，玩家需要在限定时间内捕捉下落的物品，每个物品都会转化为 Blum 积分。这是一种快速提升积分并保持用户活跃度的有趣方式。





邀请好友：分享推荐链接即可获得奖励。用户可以获得受邀好友 20% 的交易佣金，以及他们邀请的二级好友 2.5% 的交易佣金的2.5%。邀请的好友越多，用户获得的奖励就越多。





积分农场：定期登录并在应用上保持活跃即可被动获得 Blum 积分。





任务赚取：在“赚取”板块中，每周都会提供特定任务，用户通过完成这些任务可以额外获得 Blum 积分。













即将到来的 TGE 是 Blum 发展的重要里程碑，全新的混合型交易所重新定义了加密交易体验。通过自动化交易、多链功能以及趣味十足的掉落游戏等特色功能，Blum 致力于提升用户参与度并优化交易体验。随着TGE 的临近，现在正是最大化您的 Blum 积分并参与我们 8,000 USDT 奖励活动的最佳时机。准备好与 Blum 一起迎接加密交易的未来吧！









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。