备受期待的 Blum 代币即将 TGE。此前 Blum 代币曾暗示将于 2024 年上市，现在我们可以确认最新进展：Blum 即将上线！本文将带您了解所有 Blum 的相关信息：从赚取 Blum 积分 （BP） 到未来发展路线图，当然还有备受期待的 TGE。 上 MEXC 领 8,000 USDT 1. 什么是 Blum? Blum 是一个融合了 CEX 和 DEX 优势的混合型交易所，为用户提供备受期待的 Blum 代币即将 TGE。此前 Blum 代币曾暗示将于 2024 年上市，现在我们可以确认最新进展：Blum 即将上线！本文将带您了解所有 Blum 的相关信息：从赚取 Blum 积分 （BP） 到未来发展路线图，当然还有备受期待的 TGE。 上 MEXC 领 8,000 USDT 1. 什么是 Blum? Blum 是一个融合了 CEX 和 DEX 优势的混合型交易所，为用户提供
新手学院/热币专区/项目介绍/Blum：TGE 与空投倒计时开始！

Blum：TGE 与空投倒计时开始！

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Blum
BLUM$0.02727-1.23%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004427+9.36%
Sleepless AI
AI$0.0632+2.78%
币安币
BNB$997.17+1.05%
Memecoin
MEME$0.001658+4.73%

备受期待的 Blum 代币即将 TGE。此前 Blum 代币曾暗示将于 2024 年上市，现在我们可以确认最新进展：Blum 即将上线！本文将带您了解所有 Blum 的相关信息：从赚取 Blum 积分 （BP） 到未来发展路线图，当然还有备受期待的 TGE。

上 MEXC 领 8,000 USDT

1. 什么是 Blum?


Blum 是一个融合了 CEX 和 DEX 优势的混合型交易所，为用户提供无缝交易各种代币的方式：从比特币、以太坊等主流加密货币，到 memecoin 以及新兴的区块链创新项目。Blum 由 Gleb Kostarev、Vlad Smerkis 和 Vlad Maslyakov 等金融和区块链专业团队打造，通过在一个应用程序中集成链下订单簿和链上结算，让跨链交易变得轻松便捷。Blum 目前支持超过 30 个区块链网络，并通过移动友好的界面和 Telegram 集成，将用户体验放在首位。为了提升用户参与度，Blum 还推出了 Blum 加密机器人、Blum 积分和 Blum Drop 游戏等特色工具。

2. Blum 路线图：迈向新高度


Blum 已经在社交媒体和官网上正式更新了路线图，展示了未来令人期待的发展方向。有哪些值得关注的内容？Blum即将推出重大的链上加密创新，并计划在 2025 年第二季度和第三季度带来一系列激动人心的更新。第二季度的重头戏是 Blum 代币 TGE，预计将在这个春季上线，标志着交易领域迈入全新阶段。

Source: Blum

Blum结合了 AI 智能代理和 launchpad 启动平台，将推出下一代功能，例如自动化交易和在X（原推特）及Telegram等平台上的无缝代币推广。此外，Blum正在拓展到 Telegram 以外的领域，计划推出网页版和移动端应用，包括基于网页的代币发行、更强大的 DEX 集成，以及永续合约交易选项。Blum专注于多链功能，将新增对 Solana 和 BNB 链的支持，让用户能够高效地存入、交易并使用各种代币。Blum的首席执行官 Gleb Kostarev 强调了多平台流畅体验的重要性，并透露将在第二季度和第三季度推出更多改进功能，比如半托管钱包、先进的交易终端，以及法币充值和提现功能，所有这些都旨在让交易更加便捷和高效。

3. 如何参与 Blum 空投


备受期待的代币生成活动（TGE）将于今年春季推出，以下是您获得空投资格的方法：
  • 累积 10 万 Blum 积分（BP），且未被标记为女巫；
  • 获得750个Meme积分（MP）或完成活动证明（PoA）；并邀请两位好友。

Blum 联合创始人 Vlad Smerkis 表示，Blum 代币将在生态系统中具备实际用途：用于质押、流动性挖矿、降低交易手续费，以及参与启动平台（Launchpad）和资金池（Launchpool）的分发。这不仅仅是一个代币经济设计，更是通往 Blum 更丰富体验的入口。

4. 准备好迎接 Blum 即将到来的空投活动：最大化您的 Blum 积分（BP）


掉落游戏：在这个简单有趣的游戏中，玩家需要在限定时间内捕捉下落的物品，每个物品都会转化为 Blum 积分。这是一种快速提升积分并保持用户活跃度的有趣方式。

邀请好友：分享推荐链接即可获得奖励。用户可以获得受邀好友 20% 的交易佣金，以及他们邀请的二级好友 2.5% 的交易佣金的2.5%。邀请的好友越多，用户获得的奖励就越多。

积分农场：定期登录并在应用上保持活跃即可被动获得 Blum 积分。

任务赚取：在“赚取”板块中，每周都会提供特定任务，用户通过完成这些任务可以额外获得 Blum 积分。


5. 结论


即将到来的 TGE 是 Blum 发展的重要里程碑，全新的混合型交易所重新定义了加密交易体验。通过自动化交易、多链功能以及趣味十足的掉落游戏等特色功能，Blum 致力于提升用户参与度并优化交易体验。随着TGE 的临近，现在正是最大化您的 Blum 积分并参与我们 8,000 USDT 奖励活动的最佳时机。准备好与 Blum 一起迎接加密交易的未来吧！

来 MEXC 交易

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金