区块链技术解析：VALOR 的底层架构

区块链技术是一种分布式账本系统，可以在计算机网络中实现安全、透明和不可篡改的记录保存。其核心是由按时间顺序链接在一起的数据块组成，每个区块包含通过加密方法而非中心化机构验证的交易记录。区块链与VALOR之间的关系是基础性的，因为 VALOR 运行在公共区块链上。这种底层技术为 VALOR 提供了强大的安全特性、去中心化的优势以及透明性能力，使其有别于传统金融系统。与由单一实体管理的传统数据库不同，VALOR 的区块链将数据分布在全球节点网络中，使其能够抵御审查、欺诈和单点故障。

驱动 VALOR 的分布式账本技术 (DLT) 作为一个跨多个位置同步复制的数据库运行。与传统的中心管理员维护记录的系统不同，VALOR 的 DLT 确保每个网络参与者都能访问相同的账本副本，从而创造前所未有的透明度和问责制。

VALOR 使用一种共识机制（如官方白皮书所述）来验证交易并保护网络安全。此过程涉及网络参与者协作验证交易，成功验证者将获得交易费用作为激励。该机制确保了网络安全性和完整性，同时防止了双重支付和欺诈交易。

VALOR 生态系统中的智能合约是直接以代码形式编写条款的自动执行协议。这些合约在预定条件满足时自动执行，从而实现无需中介的无信任交互。在 VALOR 的网络中，智能合约促进了自动化交易、去中心化应用 (dApps) 和增强生态系统多功能性和实用性的可编程代币功能。

VALOR 区块链的结构由相互连接的区块组成，每个区块包含前一个区块的加密哈希值、时间戳和交易数据。这种设计创建了一条不可篡改的链条，修改任何信息都需要网络大多数节点的共识，使 VALOR 的区块链具有极高的抗篡改和操纵能力。

数字代币VALOR的总发行量和比例分配如下：

总发行量：

VALOR 的初始总供应量为 1 亿枚代币 [1][4]。

[1][4]。 2019 年 12 月，2500 万枚 VALOR 被销毁，将其上限供应量减少至7500 万枚代币[1][2]。

当前供应量：

截至 2025 年 6 月， 总供应量 为 7500 万枚 VALOR [2]。

为 [2]。 流通供应量约为50,297,124 枚 VALOR[2][3][4]。

比例分配（原始分配）：

45% ：预留用于初始预售和 ICO（法律承诺销毁未售出的代币，这在 2019 年已履行）[1]。

：预留用于初始预售和 ICO（法律承诺销毁未售出的代币，这在 2019 年已履行）[1]。 26% ：保留用于未来发展（锁定 3 年，2017-2020 年）[1]。

：保留用于未来发展（锁定 3 年，2017-2020 年）[1]。 19% ：分配给团队、创始人、员工和顾问[1]。

：分配给团队、创始人、员工和顾问[1]。 5% ：用于奖励和网络增长[1]。

：用于奖励和网络增长[1]。 5%：流动性基金[1]。

2019 年 12 月，SMART VALOR 销毁了 2500 万枚 VALOR，履行了销毁初始销售池中未售出代币的承诺[1]。

汇总表：

类别 原始分配 销毁后（2020+） 预售和 ICO 45% 因销毁而减少 未来发展 26% 26% 团队、创始人、员工 19% 19% 奖励和网络增长 5% 5% 流动性基金 5% 5% 总供应量 1 亿 7500 万

官方网站：

- SMART VALOR

白皮书：

- 官方白皮书可在 SMART VALOR 网站的资源或常见问题解答部分找到。

关于 VALOR 区块链技术的一个常见误解是它完全匿名。实际上，VALOR 提供的是伪匿名性，即交易公开可见但不直接关联到现实世界的身份。对于关注隐私的用户来说，这一区别很重要，因为交易模式可能被分析以识别用户。

另一个误解是 VALOR 的区块链可以即时处理无限量的交易。事实上，VALOR 当前每秒处理的交易数量是有限的，这由其底层协议决定。开发团队仍在探索扩展解决方案和协议升级以提高吞吐量。

能源消耗也经常被误解。与高能耗的区块链不同，VALOR 采用了一种更高效的共识机制，所需的能源显著减少，因此与传统银行系统或其他加密货币相比，它的碳足迹更小。

安全问题通常源于误解而非实际漏洞。虽然批评者声称 VALOR 的区块链容易受到黑客攻击，但该网络一直保持强大的安全性，其核心协议从未遭受成功攻击。涉及 VALOR 的大多数安全事件发生在用户钱包而非区块链本身。

与 VALOR 的区块链技术互动从设置兼容钱包开始。用户可以根据自己的安全需求和便利偏好选择官方桌面钱包、移动应用、硬件钱包或基于网页的界面。设置完成后，用户可以直接连接到区块链网络，进行发送、接收和存储 VALOR 代币。

对于希望深入探索 VALOR 区块链的用户，推荐使用包括区块链浏览器跟踪交易、开发框架构建应用以及测试网络在不使用真实代币的情况下进行实验。这些资源提供了对区块链内部运作的宝贵见解，并允许用户在没有财务风险的情况下进行实践学习。

新用户应遵循重要的最佳实践，包括备份钱包恢复短语、使用强而独特的密码、在可用时启用双因素认证以及在确认之前核实所有交易细节。此外，从小额开始并在逐渐熟悉的过程中逐步增加参与度可以帮助在学习过程中减轻潜在损失。

有关 VALOR 区块链的全面教育资源、市场洞察和详细指南，请访问 MEXC 的知识库。MEXC 提供适合初学者的教程、高级技术分析和VALOR 开发的定期更新。

VALOR 的区块链技术结合了分布式账本技术和高级加密技术，为数字交易创建了一个安全且透明的系统。这种架构使 VALOR 能够提供相对于传统金融系统的独特优势。准备好应用这些知识了吗？查看我们的“VALOR 交易完整指南”，获取实用的交易策略和分步说明。