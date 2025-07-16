比特币震荡突破 8.7 万美元，Q2 能否迎来关键反弹？

4月21日， 比特币 价格强势突破 8.7 万美元，市场再度掀起热议。与此同时， 以太坊 回升至 1600 美元上方， SOL 也升至 140 美元上方，山寨币微幅走高，显示出市场的强劲反弹。根据 CoinGlass 的数据，全网未平仓合约的 24 小时爆仓达到 2.2 亿美元，其中空单爆仓 1.42 亿美元。然而，尽管比特币价格震荡上涨，全球宏观经济的不确定性依然影响着市场情绪。美联储的政策、特朗普政府的关税举措等因素让市场面临复杂格局。投资者们不禁开始思考：比特币的价格是否会继续上涨？Q2 的拐点何时会到来？本文将从宏观背景、市场现状、机构观点三个层面，分析比特币的当下与未来。













当前市场的不确定性主要来自政策端，尤其是美联储与美国贸易政策的最新动向。美联储主席鲍威尔近日重申鹰派立场，明确表示即便市场出现剧烈波动，也不会轻易干预，打破了部分投资者对政策转向的预期。这一表态对风险资产形成压制，市场情绪随之趋于谨慎。





与此同时，特朗普有关关税的最新言论虽传递出缓和信号，他表示美中之间的关税上调“可能即将结束”，但政策前景依然模糊，未能实质性缓解市场的不安情绪。宏观层面的高度不确定性，推动避险资产走强，现货黄金突破至3364美元/盎司的历史新高，而加密市场则陷入反复震荡，缺乏明确趋势。





整体来看，美联储的紧缩基调与贸易政策的不确定性正深刻影响全球市场，尤其是比特币及加密资产的表现。政策走向成为关键变量，市场在等待更多明确信号之前，情绪仍将维持观望状态。









比特币近期强势突破 8.7 万美元大关，是市场的一个关键转折信号。部分投资者认为这一突破标志着新一轮牛市开启的可能。链上数据显示，“巨鲸”仍在持续增持。Santiment 数据显示，持有 10 至 1 万枚 BTC 的钱包目前控制市场近 67.77% 的供应量，自 3 月 22 日以来已新增持超 5.36 万枚 BTC，反映大资金对后市的乐观预期。









然而，市场反弹的基础仍较脆弱。Matrixport 报告指出，若比特币要持续走强，需满足多个条件：





美联储释放鸽派信号或开启降息；

稳定币流动性增强与杠杆活跃；

全球货币宽松或财政刺激等宏观流动性回暖。

短期内，这些催化剂尚未完全到位，因此当前走势更可能是阶段性反弹，而非趋势性突破。









尽管市场情绪趋于积极，但并非所有分析师都对比特币的未来走势持乐观态度。不同机构对于当前市场阶段的看法出现明显分歧。





看多阵营方面，Placeholder 合伙人 Chris Burniske 预测，比特币将在未来数个季度中创下新高。他提醒投资者，在市场过热时要注意适度获利，保持理性节奏。





Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 同样对 Q2 表示乐观。他认为，全球货币供应扩张、稳定币管理规模创高、美国监管环境改善等三大因素，有望推动市场进入新一轮上升通道。





Real Vision 创始人近日发布比特币价格与全球 M2 流动性的示意图，表示比特币也将跟随 M2 走势上扬。









而谨慎派则认为市场仍处于周期顶部阶段。10x Research 的 Markus Thielen 指出，根据比特币的“随机振荡器”技术指标，市场目前更符合周期尾部的特征。他警告，虽然多数人期待年中创高，但更大可能是进入长期整合期，短期内维持高位震荡的概率更大，而非进入新一轮牛市。





Coinbase 研究主管 David Duong 在最新月报中指出，市场可能在 2025 年第二季度中后期探底，并为第三季度的复苏奠定基础。他同时建议投资者在当前阶段对风险资产保持防御性配置，以应对潜在波动。









比特币价格突破 8.7 万美元无疑是一个积极的信号，但市场的不确定性依然存在。从美联储的鹰派政策到特朗普的关税言论，再到比特币巨鲸的增持，市场各方因素交织在一起，给投资者带来了多重考验。虽然比特币在短期内可能继续震荡，但在多个催化剂的作用下，仍为第二季度的行情反弹提供了坚实基础。







