高达49.2%！比特币稳居2024年资产回报率榜首





在 2024 年的金融市场中，比特币（ BTC ）凭借其实力和强劲势头，为众多投资者带来了丰厚的回报。这股比特币热潮不仅在全球范围内掀起了讨论狂潮，更让无数投资者为之倾倒。





据纽约数字投资集团（ NYDIG ）的数据显示，尽管经历了季节性疲软的第三季度，比特币仍然是今年迄今为止表现最好的资产，其年度回报率高达49.2%，不仅远超其他传统资产类别如股票、债券和黄金等，也令众多加密货币竞争对手望尘莫及。









随着比特币市场的日益成熟与壮大，越来越多的投资者开始涌入这个领域，寻求新的投资机会和收益来源。他们对比特币的狂热拥趸，不仅促使比特币价格稳步攀升，更激发了整个加密货币市场的生机。





市场表现与涨幅

根据 MEXC 数据显示，截至 2024 年 10 月，比特币在年内呈现出稳健且持续的上升趋势。与年初相比，其价格涨幅高达 49.2% ，市值攀升至 1240 亿美元，在加密货币领域中遥遥领先。尤为值得一提的是，在过去的半年内，比特币的价格在 5 万至 7 万美元之间稳健波动。









美国比特币现货 ETF

今年，比特币现货 ETF 的通过使其正式成为主流资产，比特币从此进入大众视野。据 Sosovalue 数据显示，美国比特币现货 ETF 自今年 1 月上市以来，大体上保持持续上升的趋势，就算在加密市场剧烈波动期间，整个比特币 ETF 持币数量变动也不大；截至 10 月 11 日，资金规模已经达到了 586.6 亿美元，占比特币总市值的 4.71 ％ 。





按照现在的增长规模预计（目前为 90 万枚），有分析师指出 2025 年，比特币现货 ETF 的持仓量或将超过中本聪持有的 110 万枚比特币，意味着越来越多的传统金融将通过美股比特币现货 ETF进入市场，比特币市值还将进一步上行。





机构加持

近年来，比特币市场迎来了机构投资者的热烈追捧，它们纷纷将比特币视为不可或缺的投资渠道。2024 年的最新数据揭示， MicroStrategy 、 Tesla 、 Grayscale、Block.one 等机构在比特币持仓方面位居前列；而比特币的十大持有者中则包括了 Coinbase 、贝莱德（ BlackRock ）、 Grayscale 及美国政府等重量级实体；与此同时，家族办公室和对冲基金等高端投资机构也开始对比特币投以青睐，将其纳入投资组合之中。据最新调查显示，约有 25% 的家族办公室已经在投资组合中配置了比特币。





随着比特币逐渐融入政府、上市公司等各个领域的持有体系，资产持有的格局正经历着从个人向更大规模、更集中化的深刻转变。Crypto Insights 指出，投资基金经理对加密货币的乐观情绪已攀升至今年的“最高水平”，投资加密货币的基金数量更是突破了 1600 家大关。









那么，是什么推动了比特币如此蓬勃的市场表现呢？





作为本年度比特币生态系统中备受关注的事件，比特币减半机制对其价格产生了深远的影响。在需求相对稳定的情况下，供应量的减少自然会推动价格的上涨。回顾历史，比特币在经历减半后的一年内，其价格普遍呈现出显著的上涨趋势。例如，2012 年减半后，BTC/USDT 价格在一年内从约 11 美元涨至 1000 美元以上，涨幅达 80 倍；2016 年减半后，比特币价格再次上涨，先是在 580-700 美元区间波动，随后逐步攀升，年底达到900美元水平。今年 4 月的减半事件无疑为比特币的价格走势提供了强有力的支撑。





当前的宏观经济条件也为比特币的上涨提供了有利条件。地缘政治紧张局势的加剧以及传统市场的供需失衡，进一步增加了传统金融市场的不确定性。与此同时，美联储降息所引发的全球降息潮，为比特币投资带来了更为宽松的环境。在这样的背景下，投资者们寻求能够抵御风险并实现资产增值的渠道。比特币凭借其去中心化、匿名性高以及全球流通性强等特点，成为了众多投资者的理想避险与增值工具。他们的涌入为比特币市场注入了更多资金和流动性。





此外，2024 年比特币所经历的重要技术升级亦是推动其市场表现强劲的关键因素之一。Layer 2 扩容解决方案和智能合约技术的普及，显著提升了比特币的交易效率、隐私性、可扩展性和可编程性。这些技术升级不仅为比特币带来了更多的应用场景和创新机会，还增强了投资者的信心。









步入今年尾声，市场普遍持乐观态度，认为此前提及的多重因素将持续发力，推动比特币在余下的时间里继续攀升。部分投资者更是大胆预测，比特币或将迎来新的突破，将向 10 万美元大关迈进。











