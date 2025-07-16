加密货币市场以周期性波动为特征，每一轮牛市和熊市的交替都受到多种因素的交织影响。过去几年中，我们见证了几轮狂热的牛市和随之而来的深度回调，多数投资者都在这些波动中经历了巨大的涨跌。2024–2025 年，加密市场再度进入新一轮的周期，市场的整体走向与历史不同，尤其是特朗普政府未能为加密市场提供明显的政策支持，反而在强势美元和弱势美股的推动下，引发了市场的剧烈波动。政府加征关税及频繁调整经济政策，导加密货币市场以周期性波动为特征，每一轮牛市和熊市的交替都受到多种因素的交织影响。过去几年中，我们见证了几轮狂热的牛市和随之而来的深度回调，多数投资者都在这些波动中经历了巨大的涨跌。2024–2025 年，加密市场再度进入新一轮的周期，市场的整体走向与历史不同，尤其是特朗普政府未能为加密市场提供明显的政策支持，反而在强势美元和弱势美股的推动下，引发了市场的剧烈波动。政府加征关税及频繁调整经济政策，导
新手学院/Learn/精选内容/加密市场再启...币机会渺茫？

加密市场再启新周期：比特币强势回归，山寨币机会渺茫？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
比特币
BTC$105,895.82+3.90%
DeFi
DEFI$0.000822+4.84%
NFT
NFT$0.0000004006-0.04%
Memecoin
MEME$0.00165+3.96%
狗狗币
DOGE$0.18009+3.45%

加密货币市场以周期性波动为特征，每一轮牛市和熊市的交替都受到多种因素的交织影响。过去几年中，我们见证了几轮狂热的牛市和随之而来的深度回调，多数投资者都在这些波动中经历了巨大的涨跌。2024–2025 年，加密市场再度进入新一轮的周期，市场的整体走向与历史不同，尤其是特朗普政府未能为加密市场提供明显的政策支持，反而在强势美元和弱势美股的推动下，引发了市场的剧烈波动。政府加征关税及频繁调整经济政策，导致令市场陷入动荡。比特币（*URLS-BTC_USDT*）虽然有所反弹，但山寨币市场持续疲软，多数山寨币创下近两年的新低。在这一背景下，投资者不禁开始质疑：当前牛市是否还在继续？山寨币市场是否还有“解套”的机会？


1.加密市场周期的传统模式


自 2009 年比特币诞生以来，加密货币市场经历了多个完整的周期，虽然每一轮周期的驱动力有所不同，但市场通常遵循类似的阶段性模式。以下是加密市场周期的传统结构：
修正/熊市：市场情绪转为悲观，投资者开始获利回吐，流动性减少，币价大幅回调，部分投机性资产因失去市场关注而价格暴跌。这一阶段通常伴随着广泛的恐慌，市场逐渐回归理性。
狂热/高峰：市场情绪过度乐观，投机氛围弥漫，资产价格暴涨。新项目和山寨币频繁涌现，投资者对未来的预期高度乐观，忽视风险，导致市场价格脱离实际价值。
扩张/牛市：市场情绪回暖，资金持续流入，媒体报导助力市场热度进一步提升。投资者信心增强，主流加密资产逐渐回升，尤其是比特币和以太坊等项目，吸引了大量散户和机构的参与。
积累阶段：在熊市的末期，机构和长期投资者开始以较低的价格吸纳优质资产，为下一轮市场上涨做准备。这一阶段的投资行为通常较为理性，资金的流入较为稳定，且更多关注项目的实际价值和长期潜力。

这一周期模式已经在多个历史周期中得到了验证，从 2013 年比特币价格暴涨和崩溃，到 2017 年 ICO 热潮的狂热，再到 2021 年由 DeFi、NFT 以及机构兴趣推动的牛市，每个周期的波动都受到不同因素的影响。然而，随着 2024 年的市场周期到来，我们看到了一些不同的变化。

2.本轮周期的独特之处


与以往的市场周期相比，本轮周期呈现出一些显著的变化，尤其是在参与者结构和市场动态方面。机构资本的参与已成为推动市场走势的主要力量之一，重新定义了加密市场的运行方式。这一变化不仅影响了比特币的市场表现，也对整个加密生态系统产生了深远影响。

2.1 机构投资推动比特币主导市场

本轮周期中最显著的变化是机构资本的深度介入。过去，加密市场的主导力量主要是散户投资者，而本轮周期机构投资者的角色愈发关键：
比特币现货ETF的获批：美国批准了比特币现货 ETF，降低了传统金融机构投资比特币的门槛，使得数兆美元级别的资金可以通过合规渠道流入市场。
比特币成为机构认可的资产：大型企业、主权国家和养老基金将比特币纳入投资组合，使其更像“数字黄金”而非高风险投机资产。
衍生品市场的成熟：比特币期货、期权等衍生品的发展，使市场的波动性下降，价格走势更加稳健。

受机构资金的青睐，比特币在本轮周期中表现尤为强势，甚至在一定程度上压缩了山寨币的生存空间。

2.2 山寨币市场稀释，爆发力减弱

在以往的牛市中，山寨币往往可以胜过比特币，许多小市值代币甚至实现了百倍乃至千倍的涨幅。但本轮周期中，山寨币市场面临更严峻的挑战：
代币供应激增：据 Dune Analytics 数据显示，截至 2025 年 1 月，市场上流通的加密代币已超过 3,640 万种，而 2017–2018 年仅有约 3,000 个。新项目的增多导致市场竞争加剧，单个项目获得流动性的难度上升。
Meme 币泛滥：在上一轮牛市中，仅有 Dogecoin（*URLS-DOGE_USDT*）、Shiba Inu（*URLS-SHIB_USDT*） 等少数 Meme 币获得市场关注，而 2024 年市场上几乎每天都有大量新 Meme 币诞生，像 *URLS-REDO_USDT*，*URLS-GOAT_USDT*等币相继上线，迅速吸引了大批散户投资者的关注，导致市场注意力和资金被不断分散。
Layer 1 Layer 2 项目的过剩：过去几年，Layer 1 和 Layer 2 解决方案如雨后春笋般涌现，使得市场流动性进一步分散。例如，Solana 和 Avalanche 等 Layer 1 区块链的崛起，以及 Arbitrum 和 Optimism 等 Layer 2 解决方案的扩展，使得市场选择过多，资金和关注度被广泛分散。

这意味着，虽然部分优质山寨币仍然能够取得亮眼表现，但像过去一样所有山寨币集体起飞的行情已难以再现。


2.3 散户资金被吸引至新兴交易模式

在本轮市场中，散户投资者的行为模式发生了重大转变，资金不再仅流向传统的交易所，而是更多地流向链上新兴交易平台。其中，Pump.fun 的崛起最具代表性。
Pump.fun 引爆 Meme 币潮流：该平台允许用户快速创建 Solana 代币，并推动了一系列小盘 Meme 币的投机狂潮，使得大量散户资金流入这些高风险资产。
资金轮动加速：由于投机性资金在 Meme 币之间频繁流动，单个代币的上涨周期被大幅缩短，很多项目在几天甚至几小时内经历暴涨暴跌，使得成熟山寨币难以形成持续性的上涨趋势。



据统计，截至 2025 年 1 月，Pump.fun 的收入已达到 1.1672 亿美元，超过 Solana（1.1646 亿美元）和以太坊（1.0764 亿美元）的收入，显示出该平台对市场的影响力。

3.本轮周期的应对策略


本轮市场周期的变化对投资者带来了新的挑战和机遇，如何适应这一新的市场结构，成为了投资决策的关键：
比特币仍是最安全的选择：由于机构的持续买入，比特币在本轮周期中的主导地位增强，表现稳定。对于长期投资者来说，比特币仍然是市场中最具确定性的资产。
山寨币投资需要更加谨慎：与过去的牛市不同，本轮周期山寨币市场竞争激烈，只有具备真实应用场景、良好代币经济学和强大社区基础的项目才能脱颖而出。投资者应更加注重基本面，避免盲目跟风。
理解散户资金的流动方向：传统的炒作逻辑正在改变，新兴的链上交易模式正在主导散户资金的流动。对 Meme 币、链上衍生品平台等新趋势的理解，将成为短线交易者获利的关键。

4.总结：适应市场新格局，抓住潜在机遇


虽然加密市场仍然遵循传统的周期模式，但 2024–2025 年的市场环境已发生显著变化。机构资金的流入、山寨币市场的稀释以及散户投资模式的转变，共同塑造了一个全新的市场格局。对于投资者而言，理解市场的结构性变化、调整投资策略，并紧跟资金流向，将是成功穿越本轮周期的关键。

MEXC 平台凭借丰富的数字资产选择、强大流动性和多样化工具，助力投资者在波动中做出明智决策。无论是比特币、山寨币，还是创新项目，MEXC为投资者提供了稳定高效的交易环境，帮助他们抓住潜在机遇。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金