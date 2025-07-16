Backed Finance 推出 xStocks，重塑传统资产通证化范式

Backed Finance 旗下 xStocks 的发布，标志着区块链与去中心化金融（DeFi）生态迎来突破性进展。这一创新项目彻底颠覆了传统金融资产在加密货币生态中的接入、交易与整合模式 ——xStocks 通过将传统股票通证化，以前所未有的方式架起了传统金融（TradFi）与去中心化金融的桥梁。 xStocks 于 2025 年 6 月 30 日正式上线，目前已在 Bybit、Kraken Backed Finance 旗下 xStocks 的发布，标志着区块链与去中心化金融（DeFi）生态迎来突破性进展。这一创新项目彻底颠覆了传统金融资产在加密货币生态中的接入、交易与整合模式 ——xStocks 通过将传统股票通证化，以前所未有的方式架起了传统金融（TradFi）与去中心化金融的桥梁。 xStocks 于 2025 年 6 月 30 日正式上线，目前已在 Bybit、Kraken
Backed Finance 旗下 xStocks 的发布，标志着区块链与去中心化金融（DeFi）生态迎来突破性进展。这一创新项目彻底颠覆了传统金融资产在加密货币生态中的接入、交易与整合模式 ——xStocks 通过将传统股票通证化，以前所未有的方式架起了传统金融（TradFi）与去中心化金融的桥梁。

xStocks 于 2025 年 6 月 30 日正式上线，目前已在 Bybit、Kraken 等主流加密货币交易所及 Solana 区块链的 DeFi 生态系统中推出超 60 种通证化股票。本文将全面解析这一革命性金融产品的技术架构、市场影响、战略合作及未来潜力。

1. 资产通证化的演进之路


资产通证化已从理论构想蜕变为重塑全球金融市场的现实。xStocks 的诞生，凝聚了区块链基础设施多年技术突破、监管框架明晰化及市场对高可及性金融工具的迫切需求。通过将传统股票迁移至区块链轨道，Backed Finance 打造的产品既服务于寻求投资组合多元化的加密原生用户，也为传统投资者提供了更便捷的接入路径与金融组合可能性。

该项目的推出正值加密货币市场从投机交易迈向真正实用化应用的关键节点。继稳定币为用户创造切实价值后，通证化股票成为区块链基础设施驱动全球金融体系深度整合的下一阶段必然演进。

2. xStocks的技术架构与基础设施


2.1 区块链底层支撑


xStocks 基于 Solana 区块链构建，其高吞吐量、低交易成本及成熟的 DeFi 生态系统成为核心选型依据。Solana 每秒处理数千笔交易且维持低费率的能力，使其完美适配股票市场高频交易需求。

通证遵循 SPL（Solana 程序库）代币标准，确保与 Phantom 钱包Jupiter 聚合器等主流 Solana 应用及众多 DeFi 协议无缝集成，无需定制开发即可实现兼容性。

2.2 预言机基础设施与数据馈送


xStocks 的核心技术支柱之一是 Chainlink 提供的预言机解决方案。通过与 Chainlink 合作，项目攻克了将现实资产价格精准、可靠上链的关键挑战。

Chainlink 作为 xStocks 官方预言机，开发了专属的 “xStocks 数据流” 系统，具备以下核心能力：

高频价格更新：亚秒级延迟确保链上价格与传统市场实时同步
公司行动验证：实时处理股息、拆股等公司事件
跨链互操作性：集成跨链互操作协议（CCIP），为未来拓展至其他公链奠定基础
储备证明：通过 Chainlink 储备证明协议，实现通证背后资产的透明化验证

这一预言机方案的技术先进性，实现了团队所称的 “中心化交易所（CEX）级用户体验与链上执行”，弥合了中心化与去中心化交易环境的性能差距。

2.3 资产背书与托管模式


每枚 xStocks 通证均与标的股票 1:1 锚定 —— 即每一枚通证化股票均由 Backed Finance（欧洲持牌金融机构）托管的实际股票份额背书。该托管模式具备多重优势：

合规性保障：遵循欧洲金融监管框架，提供法律确定性与用户保护
可赎回性：理论上通证可按链下市场价格赎回，保障价格稳定性机构级托管：专业托管服务确保底层资产安全
透明度：定期审计与报告维持储备资产可视性

3. 覆盖资产与市场布局


xStocks 首期精选超 60 种通证化股票与 ETF，聚焦高流动性、高知名度资产，兼顾零售与机构投资者需求。资产筛选策略凸显市场洞察力：

3.1 蓝筹科技股


苹果（APPLx）：全球市值最高企业
微软（MSFTx）：云计算与软件巨头
英伟达（NVDAx）：半导体与 AI 领军企业
谷歌 / 字母表（GOOGLx）：搜索与云服务龙头
元宇宙（METAx）：社交媒体与元宇宙平台

3.2 加密货币关联股票


Coinbase（COINx）：美国头部加密交易所
MicroStrategy（MSTRx）：比特币储备企业
Circle（CRCLx）：USDC 稳定币发行方

3.3 交易所交易基金


SPDR 标普 500ETF（SPYx）：大盘宽基指数
景顺 QQQ 信托（QQQx）：聚焦科技板块的 ETF

这一策略反映了项目方对用户需求的精准把握 —— 用户渴望接触传统市场中具有可靠业绩与高交易量的优质资产。

4. xStocks的战略合作与生态整合


4.1 交易所合作


Kraken 集成：作为全球领先加密交易所，Kraken 与 Backed Finance 的合作是对 xStocks 概念的重要认可。190 多个国家的 Kraken 用户可通过原有加密交易界面直接访问通证化股票，将机构级基础设施带给全球零售用户。

4.2 DeFi 协议集成


xStocks 的真正创新不仅在于通证化，更在于与 DeFi 协议的无缝整合，开创全新金融应用场景：

Kamino Finance：作为 Solana 最大货币市场（流动性超 20 亿美元），Kamino 支持用户将 xStocks 作为抵押品借贷，或通过借出通证化股票赚取收益，实现此前仅机构投资者可操作的复杂金融策略。
Raydium：作为 Solana 上 xStocks 的主要流动性枢纽，Raydium 支持用户提供流动性并从交易中赚取手续费，其自动化做市商（AMM）模式确保持续价格发现与深度流动性池。
Jupiter：作为 Solana 顶级去中心化交易所聚合器，Jupiter 通过跨多流动性源路由订单，确保用户获得 xStocks 交易的最优价格，其复杂路由算法实现了具竞争力的执行质量。

4.3 xStocks 联盟


联盟的成立体现了生态发展的战略思路 —— 优先考虑中立性与广泛可及性，而非平台独占性。联盟成员包括：
Backed Finance（通证发行方与项目发起者）、Kraken（主流加密交易所）、Solana（区块链基础设施）、AlchemyPay（支付解决方案）、Chainlink（预言机基础设施）。

这种协作模式确保 xStocks 成为惠及整个生态的 “公共产品” 资产类别，而非绑定单一平台或区块链。

5. xStocks的市场影响与交易表现


5.1 上线业绩指标


xStocks 的市场首秀反响热烈，上线数小时内交易量突破 200 万美元，凸显加密生态对通证化股票产品的巨大潜在需求。

强劲表现归因于多重因素：

需求积压：加密用户长期寻求不脱离加密生态即可配置传统资产的渠道
全天候交易：不同于传统股市交易时段限制，xStocks 支持 7×24 小时交易
全球可及性：用户无需受传统券商地域限制，即可投资美股
DeFi 集成：在现有 DeFi 协议中即时获得交易之外的实用场景

5.2 流动性与做市机制


xStocks 的流动性策略整合中心化与去中心化来源：

中心化交易所提供深度订单簿与机构级流动性
去中心化协议支持自动化做市与收益机会
跨协议套利维持各平台价格一致性 这种多层级方案确保流动性稳健与价格发现效率，同时为不同用户偏好提供多元接入点。

6. xStocks的监管格局与合规框架


6.1 欧洲监管基础


Backed Finance 作为欧洲持牌金融机构运营，为 xStocks 提供坚实监管基础，涵盖核心合规维度：

牌照要求：遵循欧洲金融服务法规，确保资产托管与通证化合规
消费者保护：监管 oversight 提供零售投资者保障，包括争议解决机制与运营标准
反洗钱（AML）：符合欧洲 AML 法规，确保尽职调查与交易监控
市场行为规则：遵守公平交易与市场操纵防范措施

6.2 地域限制


受限于通证化证券监管复杂性，xStocks 暂不向美国及其他禁止司法管辖区开放。这一策略体现了谨慎合规导向，而非技术限制，为产品在监管更宽松环境中成熟、并随监管明晰逐步拓展市场预留空间。

7. xStocks的竞争格局分析


7.1 传统券商竞争


相较传统在线券商，xStocks 具备多重优势：

全天候交易：突破传统市场时段限制，支持连续交易
全球接入：打破地域壁垒，全球用户均可投资美股
低门槛：降低最低投资要求，简化开户流程
DeFi 集成：支持将股票持仓作为抵押品或参与收益策略

7.2 加密生态竞争


在加密领域，xStocks 面临以下产品类别的竞争：

股票差价合约（CFD）：部分加密交易所提供传统股票 CFD，但缺乏 xStocks 的所有权属性与 DeFi 组合性
合成资产：其他协议通过不同机制创造传统资产敞口，但可能缺乏 xStocks 的直接背书与监管合规性
传统 ETF：加密主题 ETF 提供部分传统资产敞口，但缺乏 xStocks 的个股选择粒度与 DeFi 集成能力

8. xStocks的未来发展路线图与拓展计划


8.1 资产拓展


首期 60 + 资产仅是全面拓展策略的开端，未来将聚焦：

国际股票：从美股拓展至欧洲、亚洲及新兴市场股票
固定收益：增加通证化债券及其他债务工具
大宗商品：整合贵金属、能源及农产品敞口
另类资产：可能纳入房地产投资信托（REITs）、基础设施等另类投资类别

8.2 技术升级


跨链拓展：借助 Chainlink CCIP 将 xStocks 部署至以太坊、Polygon 等更多公链
高级 DeFi 功能：开发期权、结构化产品及自动化投资组合管理等复杂金融产品
机构基础设施：为机构投资者增强大额交易与专属托管功能

8.3 生态建设


开发者工具：创建 API 与开发框架，支持第三方应用集成
教育资源：提供全面教育内容，帮助用户理解与有效使用通证化资产
全球拓展：在监管获批前提下，向更多地区市场扩张

9. xStocks生态的经济模型与价值创造


9.1 收入来源


xStocks 生态通过多重渠道创造价值：

交易手续费：集成平台的交易佣金
托管费用：底层资产持有与管理费用
DeFi 集成分成：与 DeFi 协议的收入共享
增值服务：高级功能与机构服务收费

9.2 价值分配


经济模型惠及多方参与者：

通证持有者：通过加密原生功能获取传统资产敞口
流动性提供者：通过提供交易流动性赚取手续费
协议合作伙伴：通过集成与服务获得收入分成
生态发展：费用支持持续开发与拓展

10. 对全球金融体系的影响


10.1 金融民主化


xStocks 通过消除传统壁垒，向全球股票市场民主化迈出重要一步：

地域壁垒：全球用户无需受传统地域限制即可投资美股
最低投资门槛：碎片化所有权与更低门槛让投资更易及
全天候可用性：连续交易适配全球时区与用户偏好
集成金融服务：DeFi 整合为零售用户提供专业级金融工具

10.2 市场效率提升


传统资产与区块链基础设施的整合带来多重效率改进：

结算时间缩短：相比传统 T+2 结算，实现近即时结算
交易成本降低：区块链效率削减资产转移与托管成本
透明度增强：链上交易提供完整可追溯性与审计能力
全球流动性池：跨平台整合创造更深、更高效市场

11. 结论：通证化资产的未来


Backed Finance 推出 xStocks，标志着区块链金融服务演进的里程碑。通过成功连接传统股票与 DeFi 基础设施，该项目证明了通证化资产作为主流金融产品的实际可行性。

预言机基础设施的技术先进性、广泛的战略合作伙伴关系及强劲的市场首秀，均表明 xStocks 具备从根本上改变个人与机构接入全球股票市场方式的潜力。其 7×24 小时可用性、全球可及性与 DeFi 组合性，创造了传统金融基础设施难以复制的价值主张。

然而，xStocks 的长期成功将取决于多重关键因素：持续合规与潜在地域拓展、交易规模扩大后的技术基础设施维护、资产类别拓展以满足多元投资需求，以及 DeFi 集成的持续创新。

其深远影响超越产品本身 ——xStocks 证明传统金融与去中心化金融的融合并非理论构想，而是切实可行的实践。这一成功可能催化通证化资产领域的更多创新，加速区块链金融基础设施的广泛应用。

随着项目持续演进与拓展，它将成为通证化资产作为主流金融品类可行性的关键案例。早期迹象显示，xStocks 已成功跨越此前阻碍资产通证化尝试的技术、监管与市场挑战，有望成为下一代区块链金融服务的标杆。其最终成功的衡量标准，将是在合规前提下服务全球数百万用户、拓展资产覆盖范围，并持续创新以创造超越传统金融的用户价值 —— 而早期进展已表明，该项目正稳步迈向这一宏伟目标，或将开启全球金融市场通证化应用的新纪元。

