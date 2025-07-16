Autonomys Network：定义、使命、路线图与代币经济模型全解析





区块链与人工智能技术的融合正在重塑行业格局，而 Autonomys Network 及其原生代币 AI3 正是这一趋势下的标杆项目。本文将深入解读 Autonomys Network 的技术内核、AI3 代币的生态价值、项目发展蓝图及其经济模型设计。









Autonomys Network 由 Subspace 协议演化而来，其创始团队 Jeremiah Wagstaff 与 Nazar Mokrynskyi 历时三年研发，最终打造出这一革命性基础设施。





技术突破：Subspace 协议率先实现了 Web3 的永久去中心化存储，而 Autonomys Network 在此基础上引入模块化计算架构，形成可扩展的区块链网络。





品牌升级：项目于 2024 年 6 月 14 日正式从 Subspace Protocol 更名为 Autonomys Network，标志其从存储层向全功能区块链平台的跃迁。









Autonomys Network 以“构建 AI 与区块链的开放协作生态”为核心使命，已完成 3,290 万美元融资，投资方包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures、 Crypto.com 等顶级机构。





社区参与：项目已上线7轮测试网，吸引超 10 万名“Farmers”参与者，累计贡献 180 PiB 存储空间（1 PiB ≈ 100 万 GB）。





主网上线：2024 年 11 月 6 日，主网 Phase 1 通过“时间证明”仪式启动，以比特币第 869,146 个区块哈希值作为创世锚点，两周内即吸引超 2,000 个节点加入，存储容量突破 140 PiB。









Autonomys Network 采用四层模块化架构，重新定义区块链性能边界：





去中心化应用层（dApp Layer）

开发、部署并使用 AI 驱动的超级去中心化应用（Super dApp），以及集成可验证 Auto ID 身份的链上智能体（Autonomys 智能体）。通过我们专为人类与 AI 设计的自主身份域——Autonomys Identity（Auto ID），实现去中心化身份管理。





独立执行域（Execution Domains）

通过分布式计算架构，接入无限个独立可配置的执行环境，支持弹性扩容计算、去中心化 AI 训练与推理，以及安全可信的智能体工作流。其领域化架构将智能合约调用与交易执行从共识层解耦，通过独特的跨域通信协议，实现模块化应用专属区块链（应用链）间的无缝互操作。





共识层（Consensus Layer）

基于存力证明共识链（PoAS），构建可验证的去中心化交易排序、验证与结算机制，为全网参与者提供单一不可篡改的区块链状态与历史真相源，确保网络范围内数据的一致性。





存储层（Storage Layer）

通过由存储节点（Farmers）组成的分布式存储网络（DSN），为海量 AI 数据提供永久可用性与完整性保障。该网络存储全量链上数据，无论数据规模如何增长，均可随时追溯完整的区块链历史记录。









解耦执行（DecEx）

将交易执行与共识分离，实现吞吐量与存储的独立扩容，兼顾去中心化与效率。





定制化区块链（Domains）

开发者可基于需求创建专用链，支持 AI 模型训练、高频交易等场景，避免主链过载。





跨链互操作性

兼容 EVM、WASM 等多种执行环境，无缝对接以太坊等生态。





数据分片（Data Sharding）

将数据分散至全网节点并行处理，单节点负载降低 90%，为 AI 训练提供海量数据支撑。





开源AI目录

构建去中心化 AI 资源库，抵御审查风险，推动 AI 技术共享。









Phase 1（已上线）

完成主网基础架构部署，支持存储与基础交易。





Phase 2（2025年Q1）

推出域名层（Domain Layer）、Nova EVM 测试网，并开放 AI3 代币转账功能。





Phase 3（2026年）

实现数据分片扩容，目标吞吐量达百万级 TPS，媲美 Web2 中心化系统。









总供应量 10 亿枚，其中 65% 已在主网 Phase 1 上线时铸造。





作为网络燃料，用于质押、治理、交易手续费及区块奖励。









投资者/团队/基金会：4.945 亿枚（占初始供应 76.08%）分 4 年线性释放，首年禁售期后每月释放 1/36。

生态激励：1.555 亿枚（占初始供应 23.92%）用于测试网奖励、大使计划等，无锁定限制。









性能突破：通过数据分片与模块化设计，解决传统区块链存储与计算瓶颈，为链上 AI 模型训练提供低成本、高效率的底层支持。

开放生态：开源 AI 目录与跨链兼容性吸引开发者，推动 AI 与 DeFi、游戏等场景深度融合。

社区共治：AI3 代币持有者可通过治理参与网络升级，形成去中心化决策机制。









Q：Autonomys Network的核心定位是什么？

A：为 AI 驱动的去中心化应用（dApp）提供高性能、可扩展的区块链基础设施。





Q：AI3代币的主要应用场景？

A：支付交易手续费、参与网络治理、质押获取奖励、访问 AI 服务及开发者工具。





Q：Autonomys如何融合区块链与AI？

A：通过模块化架构支持 AI 模型部署，结合去中心化存储与开源生态，构建抗审查的 AI 协作平台。









Autonomys Network 以技术革新重构区块链基础设施，而 AI3 代币则是连接用户、开发者与 AI 资源的“数字血脉”。从存储到计算，从数据到模型，AI3 不仅承载着网络的经济激励，更将驱动 Web3 与 AI3 的协同进化。未来，随着主网功能的持续迭代，Autonomys Network 有望成为 AI 时代不可或缺的开源底座。





