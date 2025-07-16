区块链与人工智能技术的融合正在重塑行业格局，而 Autonomys Network 及其原生代币 AI3 正是这一趋势下的标杆项目。本文将深入解读 Autonomys Network 的技术内核、AI3 代币的生态价值、项目发展蓝图及其经济模型设计。 1. 什么是 Autonomys Network？ Autonomys Network 由 Subspace 协议演化而来，其创始团队 Jeremi区块链与人工智能技术的融合正在重塑行业格局，而 Autonomys Network 及其原生代币 AI3 正是这一趋势下的标杆项目。本文将深入解读 Autonomys Network 的技术内核、AI3 代币的生态价值、项目发展蓝图及其经济模型设计。 1. 什么是 Autonomys Network？ Autonomys Network 由 Subspace 协议演化而来，其创始团队 Jeremi
Autonomys Network：定义、使命、路线图与代币经济模型全解析

区块链与人工智能技术的融合正在重塑行业格局，而 Autonomys Network 及其原生代币 AI3 正是这一趋势下的标杆项目。本文将深入解读 Autonomys Network 的技术内核、AI3 代币的生态价值、项目发展蓝图及其经济模型设计。

1. 什么是 Autonomys Network


Autonomys Network 由 Subspace 协议演化而来，其创始团队 Jeremiah Wagstaff 与 Nazar Mokrynskyi 历时三年研发，最终打造出这一革命性基础设施。

技术突破：Subspace 协议率先实现了 Web3 的永久去中心化存储，而 Autonomys Network 在此基础上引入模块化计算架构，形成可扩展的区块链网络。

品牌升级：项目于 2024 年 6 月 14 日正式从 Subspace Protocol 更名为 Autonomys Network，标志其从存储层向全功能区块链平台的跃迁。

2. 使命与融资背景


Autonomys Network 以“构建 AI 与区块链的开放协作生态”为核心使命，已完成 3,290 万美元融资，投资方包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures、Crypto.com 等顶级机构。

社区参与：项目已上线7轮测试网，吸引超 10 万名“Farmers”参与者，累计贡献 180 PiB 存储空间（1 PiB ≈ 100 万 GB）。

主网上线：2024 年 11 月 6 日，主网 Phase 1 通过“时间证明”仪式启动，以比特币第 869,146 个区块哈希值作为创世锚点，两周内即吸引超 2,000 个节点加入，存储容量突破 140 PiB。

3. 技术架构：模块化设计驱动无限扩展


Autonomys Network 采用四层模块化架构，重新定义区块链性能边界：

去中心化应用层（dApp Layer）
开发、部署并使用 AI 驱动的超级去中心化应用（Super dApp），以及集成可验证 Auto ID 身份的链上智能体（Autonomys 智能体）。通过我们专为人类与 AI 设计的自主身份域——Autonomys Identity（Auto ID），实现去中心化身份管理。

独立执行域（Execution Domains）
通过分布式计算架构，接入无限个独立可配置的执行环境，支持弹性扩容计算、去中心化 AI 训练与推理，以及安全可信的智能体工作流。其领域化架构将智能合约调用与交易执行从共识层解耦，通过独特的跨域通信协议，实现模块化应用专属区块链（应用链）间的无缝互操作。

共识层（Consensus Layer）
基于存力证明共识链（PoAS），构建可验证的去中心化交易排序、验证与结算机制，为全网参与者提供单一不可篡改的区块链状态与历史真相源，确保网络范围内数据的一致性。

存储层（Storage Layer）
通过由存储节点（Farmers）组成的分布式存储网络（DSN），为海量 AI 数据提供永久可用性与完整性保障。该网络存储全量链上数据，无论数据规模如何增长，均可随时追溯完整的区块链历史记录。

4. 核心技术特性


解耦执行（DecEx）
将交易执行与共识分离，实现吞吐量与存储的独立扩容，兼顾去中心化与效率。

定制化区块链（Domains）
开发者可基于需求创建专用链，支持 AI 模型训练、高频交易等场景，避免主链过载。

跨链互操作性
兼容 EVM、WASM 等多种执行环境，无缝对接以太坊等生态。

数据分片（Data Sharding）
将数据分散至全网节点并行处理，单节点负载降低 90%，为 AI 训练提供海量数据支撑。

开源AI目录
构建去中心化 AI 资源库，抵御审查风险，推动 AI 技术共享。

5. 发展路线图


Phase 1（已上线）
完成主网基础架构部署，支持存储与基础交易。

Phase 2（2025年Q1）
推出域名层（Domain Layer）、Nova EVM 测试网，并开放 AI3 代币转账功能。

Phase 3（2026年）
实现数据分片扩容，目标吞吐量达百万级 TPS，媲美 Web2 中心化系统。

6. AI3 代币经济模型


总量与分配

总供应量 10 亿枚，其中 65% 已在主网 Phase 1 上线时铸造。

代币用途

作为网络燃料，用于质押、治理、交易手续费及区块奖励。

解锁规则


投资者/团队/基金会：4.945 亿枚（占初始供应 76.08%）分 4 年线性释放，首年禁售期后每月释放 1/36。
生态激励：1.555 亿枚（占初始供应 23.92%）用于测试网奖励、大使计划等，无锁定限制。

7. 为何 Autonomys Network 是 AI 时代的区块链基石？


性能突破：通过数据分片与模块化设计，解决传统区块链存储与计算瓶颈，为链上 AI 模型训练提供低成本、高效率的底层支持。
开放生态：开源 AI 目录与跨链兼容性吸引开发者，推动 AI 与 DeFi、游戏等场景深度融合。
社区共治：AI3 代币持有者可通过治理参与网络升级，形成去中心化决策机制。

8. FAQ


Q：Autonomys Network的核心定位是什么？
A：为 AI 驱动的去中心化应用（dApp）提供高性能、可扩展的区块链基础设施。

Q：AI3代币的主要应用场景？
A：支付交易手续费、参与网络治理、质押获取奖励、访问 AI 服务及开发者工具。

Q：Autonomys如何融合区块链与AI？
A：通过模块化架构支持 AI 模型部署，结合去中心化存储与开源生态，构建抗审查的 AI 协作平台。

9. 如何在 MEXC 购买 AI3代币？


Autonomys Network 以技术革新重构区块链基础设施，而 AI3 代币则是连接用户、开发者与 AI 资源的“数字血脉”。从存储到计算，从数据到模型，AI3 不仅承载着网络的经济激励，更将驱动 Web3 与 AI3 的协同进化。未来，随着主网功能的持续迭代，Autonomys Network 有望成为 AI 时代不可或缺的开源底座。

目前 AI3 代币已经在 MEXC 平台上线，您可通过以下步骤参与：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 AI3 代币名称，选择 AI3 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

您还可以前往 MEXC Airdrop+ 页面，参与相关充值/交易活动，只需完成简单的任务，即可有机会赢取高额奖励。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

