Astra Nova：颠覆娱乐未来的 AGI 生态，邀您共筑沉浸式游戏新纪元













作为 NVIDIA Inception 计划合作伙伴，Astra Nova 深度融合 AI 叙事、Web3 技术与社区共创理念，为用户带来前所未有的动态体验。项目获得 Shib Army 社区鼎力支持，以文化深度与创新技术为双翼，引领 AI 娱乐生态的全新浪潮。游戏基于虚幻引擎 5 开发，将 AI 智能体、用户生成内容（UGC）、实物权益（RWA）奖励及跨媒介叙事无缝衔接，构建了一个濒临毁灭的宇宙世界，玩家将在多平台间体验深度沉浸的故事线。









Astra Nova 汇聚了来自 NVIDIA、育碧、Rockstar 等顶尖工作室的 80 余名行业精英，核心团队曾参与《GTA 5》《刺客信条》《真人快打》等经典作品的开发。通过前沿 AI 技术，游戏中的 NPC、怪物及任务系统可实时分析玩家行为，生成个性化剧情与动态挑战。项目获 Outlier Ventures、500 Global 等知名机构投资，以机构背书与技术创新双轮驱动，构建包含：





1）RVV 代币激励：通过游戏测试、社区任务等玩法获取代币奖励

2）实物权益联动：可用代币兑换星巴克、耐克等 2,000+ 品牌折扣券

3）AI 创作工具：为玩家提供 UGC 内容生成平台

4）忠诚度计划：持续参与生态建设可解锁独家权益









即刻加入 【Black Pass】 ——一个通过免费灵魂绑定 NFT（Soulbound NFT）即可访问的 SocialFi 平台。首季活动围绕 Astra Nova 游戏 Demo 展开：

1）完成平台社交任务积累“碎片（Shards）”

2）通过游戏内测试与挑战获得 RVV 空投资格

3）待代币上线后，碎片可 1:1 兑换 RVV









RVV 代币贯穿整个 Astra Nova 生态，应用场景涵盖：

1）游戏内交易（角色/装备买卖、章节解锁）

2）订阅进阶通行证

3）参与限时活动

4）训练专属 AI 助手

5）支付社区治理费用及广告投放









项目核心成员来自 NVIDIA、育碧、Technicolor、Rockstar、Netflix 等科技与娱乐巨头，兼具 AI 研发与 3A 游戏开发经验。团队曾打造《GTA 5》《刺客信条》等现象级作品，现正将顶级工业水准注入 AI 驱动的社区共创游戏新时代。









愿景：通过 AGI 与 UGC 技术赋能玩家，重新定义游戏创作的想象力边界。

使命：打造颠覆性的 3A 级社区优先游戏体验，让每位玩家成为世界构建者。







