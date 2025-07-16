Astra Nova 是一款由通用人工智能（AGI）驱动的娱乐生态系统，它能够随着玩家行为不断进化，重新定义“沉浸感”与“互动性”的边界。作为系统核心的动作冒险角色扮演游戏（RPG）现已开启免费游玩模式，并由专属代币 RVV 提供全生态支持。 1. 强强联手，打造次世代娱乐标杆 作为 NVIDIA Inception 计划合作伙伴，Astra Nova 深度融合 AI 叙事、Web3 技术与社区共Astra Nova 是一款由通用人工智能（AGI）驱动的娱乐生态系统，它能够随着玩家行为不断进化，重新定义“沉浸感”与“互动性”的边界。作为系统核心的动作冒险角色扮演游戏（RPG）现已开启免费游玩模式，并由专属代币 RVV 提供全生态支持。 1. 强强联手，打造次世代娱乐标杆 作为 NVIDIA Inception 计划合作伙伴，Astra Nova 深度融合 AI 叙事、Web3 技术与社区共
新手学院/热币专区/项目介绍/Astra No...浸式游戏新纪元

Astra Nova：颠覆娱乐未来的 AGI 生态，邀您共筑沉浸式游戏新纪元

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Astra Protocol
ASTRA$0.0009104+0.04%
NovaTrade
NOVA$0.0005791+1.04%
Delysium
AGI$0.02714+2.37%
Astra Nova
RVV$0.007356+14.63%
Sleepless AI
AI$0.06308+2.00%

Astra Nova 是一款由通用人工智能（AGI）驱动的娱乐生态系统，它能够随着玩家行为不断进化，重新定义“沉浸感”与“互动性”的边界。作为系统核心的动作冒险角色扮演游戏（RPG）现已开启免费游玩模式，并由专属代币 RVV 提供全生态支持。

1. 强强联手，打造次世代娱乐标杆


作为 NVIDIA Inception 计划合作伙伴，Astra Nova 深度融合 AI 叙事、Web3 技术与社区共创理念，为用户带来前所未有的动态体验。项目获得 Shib Army 社区鼎力支持，以文化深度与创新技术为双翼，引领 AI 娱乐生态的全新浪潮。游戏基于虚幻引擎 5 开发，将 AI 智能体、用户生成内容（UGC）、实物权益（RWA）奖励及跨媒介叙事无缝衔接，构建了一个濒临毁灭的宇宙世界，玩家将在多平台间体验深度沉浸的故事线。

2. AI 娱乐革命的先行者


Astra Nova 汇聚了来自 NVIDIA、育碧、Rockstar 等顶尖工作室的 80 余名行业精英，核心团队曾参与《GTA 5》《刺客信条》《真人快打》等经典作品的开发。通过前沿 AI 技术，游戏中的 NPC、怪物及任务系统可实时分析玩家行为，生成个性化剧情与动态挑战。项目获 Outlier Ventures、500 Global 等知名机构投资，以机构背书与技术创新双轮驱动，构建包含：

1）RVV 代币激励：通过游戏测试、社区任务等玩法获取代币奖励
2）实物权益联动：可用代币兑换星巴克、耐克等 2,000+ 品牌折扣券
3）AI 创作工具：为玩家提供 UGC 内容生成平台
4）忠诚度计划：持续参与生态建设可解锁独家权益

3. Black Pass：边玩边赚的社交冒险入口


即刻加入【Black Pass】——一个通过免费灵魂绑定 NFT（Soulbound NFT）即可访问的 SocialFi 平台。首季活动围绕 Astra Nova 游戏 Demo 展开：
1）完成平台社交任务积累“碎片（Shards）”
2）通过游戏内测试与挑战获得 RVV 空投资格
3）待代币上线后，碎片可 1:1 兑换 RVV

4. 代币经济模型：玩转可持续生态


RVV 代币贯穿整个 Astra Nova 生态，应用场景涵盖：
1）游戏内交易（角色/装备买卖、章节解锁）
2）订阅进阶通行证
3）参与限时活动
4）训练专属 AI 助手
5）支付社区治理费用及广告投放

5. 精英团队，护航生态落地


项目核心成员来自 NVIDIA、育碧、Technicolor、Rockstar、Netflix 等科技与娱乐巨头，兼具 AI 研发与 3A 游戏开发经验。团队曾打造《GTA 5》《刺客信条》等现象级作品，现正将顶级工业水准注入 AI 驱动的社区共创游戏新时代。

6. 愿景与使命


愿景：通过 AGI 与 UGC 技术赋能玩家，重新定义游戏创作的想象力边界。
使命：打造颠覆性的 3A 级社区优先游戏体验，让每位玩家成为世界构建者。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金