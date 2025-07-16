Kinto 是一个基于以太坊构建的 Layer 2 区块链平台，旨在通过去中心化金融（DeFi）连接传统金融机构与现实世界资产。该项目致力于开发一个完全符合反洗钱（AML）规范的 Layer 2 网络，让受监管的金融机构能够无缝整合至区块链生态系统。 2025 年 2 月，全球投资管理公司 Brevan Howard 的阿布扎比分支机构向 Kinto 投资了 2,000 万美元，为该项目注入重要动Kinto 是一个基于以太坊构建的 Layer 2 区块链平台，旨在通过去中心化金融（DeFi）连接传统金融机构与现实世界资产。该项目致力于开发一个完全符合反洗钱（AML）规范的 Layer 2 网络，让受监管的金融机构能够无缝整合至区块链生态系统。 2025 年 2 月，全球投资管理公司 Brevan Howard 的阿布扎比分支机构向 Kinto 投资了 2,000 万美元，为该项目注入重要动
解析Kinto：重塑金融基础设施的区块链革新者

Kinto 是一个基于以太坊构建的 Layer 2 区块链平台，旨在通过去中心化金融（DeFi）连接传统金融机构与现实世界资产。该项目致力于开发一个完全符合反洗钱（AML）规范的 Layer 2 网络，让受监管的金融机构能够无缝整合至区块链生态系统。

2025 年 2 月，全球投资管理公司 Brevan Howard 的阿布扎比分支机构向 Kinto 投资了 2,000 万美元，为该项目注入重要动力。这笔里程碑式的投资凸显了传统金融资本对 DeFi 领域日益增长的信心，以及 Kinto 在弥合传统金融与区块链技术之间鸿沟的巨大潜力。

1. 项目背景


区块链技术拥有颠覆金融服务产业的潜力，凭借其去中心化架构、非托管特性以及消除中介的能力，能够打造更高效、透明且具成本效益的金融基础设施。然而，行业面临诸多挑战，包括诈骗项目激增、智能合约漏洞的频繁利用，以及持续的安全风险，这些问题严重威胁着生态系统的稳定性。

Kinto 通过创新的解决方案应对这些挑战，并成功地将去中心化核心价值与传统金融机构所需的高安全标准相结合。

Kinto 的问世标志着行业首次从基础层面推动金融基础设施的创新，不仅保留了去中心化的核心理念，还通过技术进步提升了安全性，达到了传统金融的标准。在确保用户资产掌控权的同时，Kinto 也提供了安全的托管解决方案，为区块链金融生态系统注入前所未有的信任与稳定性。

2. 核心特性


合规架构：Kinto 内置“了解您的客户”（KYC）验证及投资者认证机制，确保合规性，让传统金融机构在遵守监管标准的前提下安全参与 DeFi。

高效 Layer 2 架构：Kinto 最初基于以太坊的 Optimism OP Stack 构建测试网，后期迁移至 Arbitrum 生态系统并整合 Nitro 技术。这一转变大幅提升了 Kinto 的灵活性与功能性，显著改善了网络的扩展性及交易效率。

内置保险机制：Kinto 计划为所有智能合约提供内置保险，以降低 DeFi 投资者面临的风险，该举措旨在打造更安全可靠的生态系统，增强用户对去中心化金融的信心。

跨链流动性管理：Kinto 的 Musubi 功能可在以太坊、Arbitrum、Base 及 Hyperliquid 等多条区块链网络之间进行主动流动性管理，优化资金利用率，并确保用户在不同链上获得最佳交易机会。

3. 代币经济学


3.1 基础信息


  • 代币名称：KINTO（K）
  • 代币最大供应量：1,500 万（每年 2 %的通胀，但最大供应量不会超过 1,500 万枚。）
  • 初始流通量：1,000 万

3.2 分配机制


K 是 Kinto 的治理代币。持有者可以参与治理决策、通过质押获得奖励，并借由提供流动性获取激励。


  • Kinto 社区：占初始代币供应量的 55%，主要分配给平台用户及开发者
  • 投资者：占初始代币供应量的 25%
  • 团队与顾问：占初始代币供应量的 20%

3.3 代币功能


治理功能：通过提交提案、参与投票来影响关键决策，包括协议升级、网络参数调整及生态基金分配等治理事务。

质押功能：质押 K 代币以维护网络安全，并通过 Kinto 挖矿计划获取奖励。

流动性提供：在 Kinto 生态系统中提供流动性，参与者可获得 K 代币奖励，同时提升市场效率与流动性深度。

交易手续费与高级功能：使用 K 代币支付交易手续费，并解锁高级 DeFi 工具与机构级服务。

Engen 启动计划特权：参与 Engen 启动计划可享有治理优先权，并在挖矿计划中永久获得15%的额外奖励加成。

4.如何在 MEXC 购买？


MEXC 交易所作为全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的交易品种、高效的交易体验和优质的服务质量赢得了广大投资者的信赖和支持。在 MEXC 交易所上，投资者可以方便地交易各种交易对，同时享受 MEXC 提供的各种交易服务和安全保障。

以 MEXC App 为例，如何在平台上交易 K：

第一步：登录 MEXC App，点击【交易】
第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索 “K/USDT”；
第三步：点击【买入K】

未来，Kinto 将持续扩展其生态系统，重点聚焦以下三大领域：现实世界资产（RWA）的深度整合、跨链流动性基础设施的升级，以及创新 DeFi 模块的推出。这些战略性举措将加速传统金融与区块链技术的融合，为构建兼具安全性、高效性与包容性的新型金融范式奠定基础，最终实现普惠金融的目标。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

