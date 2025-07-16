十年风雨磨砺，稳定币赛道稳健前行

在加密货币领域持续扩张的浪潮中，稳定币因其波动性更小而成为了投资者与交易者信赖的避风港。随着市场逐渐走向成熟，稳定币作为连接两个世界的桥梁——加密货币与法定货币，其战略地位愈发重要。 1.了解稳定币 稳定币是一种与法定货币或其他资产挂钩的加密货币，最大特点是其价格的相对稳定性。根据稳定机制，目前稳定币可以分为以下四类：法币抵押型稳定币、加密货币抵押型稳定币、算法稳定币、商品支持的稳定币。 2.稳定在加密货币领域持续扩张的浪潮中，稳定币因其波动性更小而成为了投资者与交易者信赖的避风港。随着市场逐渐走向成熟，稳定币作为连接两个世界的桥梁——加密货币与法定货币，其战略地位愈发重要。 1.了解稳定币 稳定币是一种与法定货币或其他资产挂钩的加密货币，最大特点是其价格的相对稳定性。根据稳定机制，目前稳定币可以分为以下四类：法币抵押型稳定币、加密货币抵押型稳定币、算法稳定币、商品支持的稳定币。 2.稳定
在加密货币领域持续扩张的浪潮中，稳定币因其波动性更小而成为了投资者与交易者信赖的避风港。随着市场逐渐走向成熟，稳定币作为连接两个世界的桥梁——加密货币与法定货币，其战略地位愈发重要。

1.了解稳定币


稳定币是一种与法定货币或其他资产挂钩的加密货币，最大特点是其价格的相对稳定性。根据稳定机制，目前稳定币可以分为以下四类：法币抵押型稳定币、加密货币抵押型稳定币、算法稳定币、商品支持的稳定币。

2.稳定币的发展历程


稳定币的起源可以追溯到 2014 年，Tether 公司发行了第一个稳定币—— USDT 。 从那时起，稳定币逐渐在市场中崭露头角，并经历了多个发展阶段。

  • 稳定币 1.0 ：法定抵押的稳定币。以 USDT 为代表，其借鉴了“金本位制”的做法，通过锚定美元进行 1:1 兑换，并宣称有等值的美元储备作为支撑。USDT 凭借其先发优势迅速占领了市场，成为当时最流行的稳定币之一。
  • 稳定币 2.0 ：加密货币抵押的稳定币。这一阶段的稳定币通过超额抵押其他加密货币来保持价值稳定，以 MakerDAO 的 DAI 为代表。
  • 稳定币 3.0 ：无抵押/算法稳定币。算法稳定币的上一个高峰是 UST，一个由 LUNA 创设的算法稳定币，由于其庞氏机制，导致最后崩盘。截止到目前，尚未有火爆出圈的算法稳定币出现在市场。

3.稳定币的发展现状


自 2020 年以来，稳定币市值呈现快速增长的趋势。截至 2024 年 8 月，法币锚定的稳定币总市值约 1612 亿美元，增速为 35.4% ，占全球加密货币市值的比例已达到8.2%，尤其是在市场疲软时期其主导地位不断增强。

在当前 Crypto 市场中，稳定币展现出多样化的繁荣景象，共有193种不同规模与影响力的稳定币并存。根据DeﬁLlama 数据显示，绝大多数稳定币的市值低于 $ 100 M，仅占据市场的边缘位置；仅有 5 个稳定币的市值超过了$ 1 B。而这 5 个占总数量 2.6% 的稳定币，却占据了稳定币总市值的 96.11% 。


随着加密货币市场的迅猛发展以及区块链技术的日益成熟，传统金融机构纷纷展现出对稳定币领域的浓厚兴趣与高度关注，纷纷踏入这一赛道。例如，PayPal 推出 PYUSD 稳定币；京东宣布发行港元锚定稳定币；拉丁美洲电商巨头 Mercado Libre 将推出与美元挂钩的稳定币；而日本三菱UFJ、三井住友和瑞穗三大银行联手试验跨境稳定币转账平台“Project Pax”。

4.稳定币的不稳定性


尽管稳定币在近年来展现出了蓬勃的发展态势，其市值持续增长，市场接受度不断提升，然而，稳定币依然面临着诸多挑战与困难，尤其是在市场不确定性显著增强的时期。

市场情绪波动的环境下，稳定币锚定的参照物（如美元、黄金等）价格也可能大幅波动。发行方需调整储备资产结构、优化算法模型、加强风险管理，确保充足的资金流动性；但受市场、技术、监管及投资者行为影响，稳定币难免价格偏离。尤其市场不确定性增加，易引发投资者对稳定币的信任危机，投资者大量赎回致供需失衡，加剧价格波动，进而影响加密货币市场稳定。

5.写在最后


稳定币这十年经历了从边缘概念到金融舞台核心的华丽蜕变。它不仅解决了加密货币市场的波动性难题，还逐步渗透到跨境支付、DeFi 等多个领域，成为数字金融生态中的重要基石。

在稳定币交易领域，MEXC 深刻理解到稳定币在解决加密货币市场波动性、促进价值传递与交换方面的重要作用，因此，MEXC 全面覆盖并深度支持多种主流稳定币的交易，包括但不限于USDT、USDC等市场认可度极高的品种。通过构建高效、稳定、安全的交易系统，MEXC为交易者提供了一个便捷、低成本的稳定币交易平台。用户可以在这里轻松实现稳定币与其他加密货币之间的无缝转换，满足多样化的投资与交易需求。同时，MEXC 还不断优化交易体验，推出了超低的手续费率，确保交易者在享受稳定的同时，也能降低交易成本。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

