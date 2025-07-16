十年风雨磨砺，稳定币赛道稳健前行





在加密货币领域持续扩张的浪潮中，稳定币因其波动性更小而成为了投资者与交易者信赖的避风港。随着市场逐渐走向成熟，稳定币作为连接两个世界的桥梁——加密货币与法定货币，其战略地位愈发重要。









稳定币是一种与法定货币或其他资产挂钩的加密货币，最大特点是其价格的相对稳定性。根据稳定机制，目前稳定币可以分为以下四类：法币抵押型稳定币、加密货币抵押型稳定币、算法稳定币、商品支持的稳定币。









稳定币的起源可以追溯到 2014 年，Tether 公司发行了第一个稳定币—— USDT 。 从那时起，稳定币逐渐在市场中崭露头角，并经历了多个发展阶段。





稳定币 1.0 ：法定抵押的稳定币。以 USDT 为代表，其借鉴了“金本位制”的做法，通过锚定美元进行 1:1 兑换，并宣称有等值的美元储备作为支撑。USDT 凭借其先发优势迅速占领了市场，成为当时最流行的稳定币之一。

稳定币 2.0 ：加密货币抵押的稳定币。这一阶段的稳定币通过超额抵押其他加密货币来保持价值稳定，以 MakerDAO 的 DAI 为代表。

稳定币 3.0 ：无抵押/算法稳定币。算法稳定币的上一个高峰是 UST，一个由 LUNA 创设的算法稳定币，由于其庞氏机制，导致最后崩盘。截止到目前，尚未有火爆出圈的算法稳定币出现在市场。









自 2020 年以来，稳定币市值呈现快速增长的趋势。截至 2024 年 8 月，法币锚定的稳定币总市值约 1612 亿美元，增速为 35.4% ，占全球加密货币市值的比例已达到8.2%，尤其是在市场疲软时期其主导地位不断增强。





在当前 Crypto 市场中，稳定币展现出多样化的繁荣景象，共有193种不同规模与影响力的稳定币并存。根据DeﬁLlama 数据显示，绝大多数稳定币的市值低于 $ 100 M，仅占据市场的边缘位置；仅有 5 个稳定币的市值超过了$ 1 B。而这 5 个占总数量 2.6% 的稳定币，却占据了稳定币总市值的 96.11% 。









随着加密货币市场的迅猛发展以及区块链技术的日益成熟，传统金融机构纷纷展现出对稳定币领域的浓厚兴趣与高度关注，纷纷踏入这一赛道。例如，PayPal 推出 PYUSD 稳定币；京东宣布发行港元锚定稳定币；拉丁美洲电商巨头 Mercado Libre 将推出与美元挂钩的稳定币；而日本三菱UFJ、三井住友和瑞穗三大银行联手试验跨境稳定币转账平台“Project Pax”。









尽管稳定币在近年来展现出了蓬勃的发展态势，其市值持续增长，市场接受度不断提升，然而，稳定币依然面临着诸多挑战与困难，尤其是在市场不确定性显著增强的时期。





市场情绪波动的环境下，稳定币锚定的参照物（如美元、黄金等）价格也可能大幅波动。发行方需调整储备资产结构、优化算法模型、加强风险管理，确保充足的资金流动性；但受市场、技术、监管及投资者行为影响，稳定币难免价格偏离。尤其市场不确定性增加，易引发投资者对稳定币的信任危机，投资者大量赎回致供需失衡，加剧价格波动，进而影响加密货币市场稳定。









稳定币这十年经历了从边缘概念到金融舞台核心的华丽蜕变。它不仅解决了加密货币市场的波动性难题，还逐步渗透到跨境支付、DeFi 等多个领域，成为数字金融生态中的重要基石。





在稳定币交易领域，MEXC 深刻理解到稳定币在解决加密货币市场波动性、促进价值传递与交换方面的重要作用，因此，MEXC 全面覆盖并深度支持多种主流稳定币的交易，包括但不限于USDT、USDC等市场认可度极高的品种。通过构建高效、稳定、安全的交易系统，MEXC为交易者提供了一个便捷、低成本的稳定币交易平台。用户可以在这里轻松实现稳定币与其他加密货币之间的无缝转换，满足多样化的投资与交易需求。同时，MEXC 还不断优化交易体验，推出了超低的手续费率，确保交易者在享受稳定的同时，也能降低交易成本。





