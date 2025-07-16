家族齐上阵，盘点特朗普家族加密货币

在美国总统选举结束后，特朗普家族进军加密货币领域的举措引起了广泛关注，将数字资产的吸引力与其一贯的高调风格巧妙结合。从推出创新的去中心化金融（DeFi）项目到发行个人代币，特朗普家族的这些举动在加密货币界引发了广泛的讨论与深刻的反思。









TRUMP Meme的推出堪称通过政治名人影响力推动加密货币市场渗透的经典案例。2025年1月18日，特朗普通过其官方社交媒体账号正式宣布推出 TRUMP。该Meme被定位为政治中立，其 80% 的所有权由特朗普集团旗下的两家子公司 CIC Digital LLC 和 Fight Fight Fight LLC 共同持有，并设有为期三年的解锁计划。









*URLS-TRUMP_USDT* 上线刚满 24 小时便先后上线包括 MEXC 在内的多个交易平台，创造了代币最短时间上线现货的记录，同时仅用两天时间便触及 820 亿美元的总市值。截至撰稿期间， TRUMP 最高触达 78 USDT。









该代币的成功在 Solana 生态系统中引发了广泛影响，推动 *URLS-SOL_USDT* 价格在本轮市场周期中创下新高，同时进一步强化了该网络的整体增长势头。









TRUMP 的成功得益于有意利用特朗普高知名度的精心战略。通过这一举措，特朗普集团成功吸引了大量投资者的关注，在短时间内创造了显著的经济价值。然而，此次成功也引发了关于合规性与监管问题的广泛讨论。鉴于特朗普美国总统的特殊身份，其相关行为可能面临更为严格的法律审查与监管，这进一步引发了政治与加密货币交叉领域的深层次探讨。









梅拉尼娅·特朗普通过 MELANIA 进军加密货币领域，展现了战略性的时机选择，并可能存在与 TRUMP 在结构上的显著差异。2025年1月20日，在丈夫特朗普的 TRUMP Meme 取得成功后，第一夫人梅拉尼娅·特朗普通过社交媒体宣布推出 *URLS-MELANIA_USDT*，并将其命名为“梅拉尼娅官方 Meme”，同时提供了供有意投资者使用的购买链接。





与 *URLS-TRUMP_USDT* 同样建立在 Solana 区块链上的 MELANIA 代币，巧妙地利用了梅拉尼娅作为第一夫人的品牌效应以及 TRUMP 代币成功带来的市场势头。该代币的市值迅速跃升至 130 亿美元，价格一度突破 10 美元，主要受到社区投机活动和市场关注度提升的推动。









MELANIA 的迅速推出引发了关于其基本面及特朗普家族加密货币项目潜在影响的广泛关注。与 TRUMP 代币自2024年12月以来的长期开发不同，MELANIA 的网站仅在发布前一天注册，且前端代码不完整，这表明其推出可能是为了迅速借助市场势头。





此外，MELANIA 代币的解锁机制引发了对其代币经济模型潜在风险的关注。与 TRUMP 代币的三年团队分配锁仓期不同，MELANIA 采取了更加速的策略：初期 30 天的锁仓期后，10% 的代币将解锁，并在 13 个月内逐步线性解锁。如此加速的时间表，再加上匆忙的推出，引发了对该代币长期可持续性的问题。









特朗普支持的 DeFi 项目 World Liberty Financial（WLFI）公开发售初期表现不佳，但最终取得了一定成绩。该项目于 2024 年 10 月 15 日正式启动，然而，初期销售表现低迷，2024年10月16日9点至10月17日9点之间的销售额仅为1,500 美元。这一缓慢的开局引发了对 WLFI 可行性及其长期前景的广泛担忧。





尽管初期存在质疑，WLFI 的表现随后得到了显著改善。2025年1月20日，20 亿 WLFI 代币的公开发售顺利完成，每个代币的价格定为 0.015 美元，总计筹集资金达到 3 亿美元。





WLFI 团队在发售完成后不久，抓住强劲的市场需求和日益增长的投资者兴趣，战略性地释放了额外 5% 的代币供应量。这一举措展现了团队在项目未来潜力方面的适应能力与信心。









总体来看，特朗普通过精准的战略定位，将自己塑造为加密货币领域的颠覆性力量。他利用自身的政治影响力和财务声望，推出了 NFT、Meme以及 DeFi 项目 WLFI 等多个举措。这些项目不仅引发了全球范围的关注，也重塑了市场格局，激发了关于政治与区块链技术融合的广泛讨论。然而，特朗普的这一系列举动也引发了关于透明度、合规性以及在动荡市场中高调参与所带来的长期风险的严肃思考。





随着加密行业的不断发展，特朗普的举措深刻提醒我们，将传统权力结构融入去中心化生态系统既带来了机遇，也伴随着挑战。对于在这变动市场中寻找投资机会的参与者来说，选择一个安全、创新且具备适应性的交易平台至关重要。如 MEXC 这样的交易平台将在推动用户在加密货币创新新时代中取得成功中发挥关键作用——这一时代充满机遇，但只有那些能够应对市场复杂性的投资者，才能真正把握其中的潜力。







