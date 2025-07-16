Meme币市场新对手

2024 年 8 月，比特币与以太坊市场在经历了显著的回调后，整个市场转而步入了一段相对平静的横盘整理期。





在市场需要新的刺激时，TRON 犹如一匹黑马，以雷霆万钧之势闯入 Meme 币领域，瞬间点燃了市场的热情，使得 Meme 币再次成为了市场的焦点。尤其是基于 TRON 的 SUNDOG，在短短几天内价格上涨千倍，成功吸引了市场的广泛关注。





为了让用户及时把握投资先机，MEXC 已经上线了 SUNDOG













SunPump 是什么

8 月 13 日，由波场 TRON 链上知名 DeFi 平台 SUN.io 推出的子产品 SunPump Beta 版本上线。SunPump是波场 TRON 首个公平发射 Meme 币的平台，旨在为市场提供一个去中心化、透明且具备公平机制的 Meme 币发行平台。其创新点在于公平发射机制，即通过智能合约和链上验证，确保所有用户可以平等参与项目的早期投资。









SunPump 的核心功能

一键发币：用户可以简单输入币种名称、符号并上传一张图片，以及支付少量费用，快速创建自己的 Meme 币。

绑定曲线机制：平台采用联合曲线定价模型，根据代币供应量动态调整价格，确保价格公正透明。

即时市场接入：创建的代币立即在 SunPump 平台上市，用户可以无缝地进行买卖交易。

流动性注入与代币销毁：当代币市值达到特定条件时，SunPump 会将预设的流动性资金注入到 SunSwap，并执行代币销毁，以此来调节市场流通量。

交易透明性：所有在 SunPump 上的交易都是公开的，用户可以查看交易历史和活跃度。





8 月 16 日，SunPump 平台见证了历史性的时刻，随着 SUNDOG 的诞生，其市值迅速攀升至超过 4000 万美元的巅峰。





8 月 19 日，SUNDOG的市值再次实现飞跃，成功突破一亿美元大关。与此同时，SunPump 平台上的 Meme 币热潮持续高涨，已涌现出超过 7000 个不同的 Meme 币项目，累计收入达 250 万枚 TRX。









SunPump瞄准的对象，正是在 Solana 生态的 Pump.fun。





2024 年 2 月诞生以来，Pump.fun 便以惊人的速度席卷市场。3 月中旬，其用户量与活跃度均实现了质的飞跃，短短半年间，多次实现单日收入超越以太坊的壮举。





就在其颇有一飞冲天之势时，SunPump 也在蓄积力量悄然崛起。这款由孙宇晨亲自操刀推出的 SunPump，自问世以来便展现出势不可挡的增长态势，其影响力迅速蔓延至整个加密货币领域。





上线当天，孙宇晨先积极力推 Sunpump 跑出来的火热 Memecoin，又大搞 Gas 补贴活动。在黑悟空开服当天，又积极蹭上这波全民热点，又送游戏又换悟空头像的一系列操作成功带飞 Sunpump 上一众悟空概念币。





尤为引人注目的是，SunPump 上发行的 Meme 币 SUNDOG ，一经推出便引发了市场的狂热追捧，价格飙升千倍，成为业界瞩目的焦点。





如今，SunPump 与 Pump.fun 之间的较量已成为Solana生态乃至整个加密货币市场的一大看点，两者之间的竞争不仅考验着各自的技术实力、运营能力，更将深刻影响未来 Meme 币市场的格局与发展趋势。









在 SUNDOG 之后，SunPump 也用涌现出其他表现不错的 Meme 代币，例如 Fofar 、 SUNCAT 、 SUNWUKONG 等等，这些代币已经迅速形成了集团优势，在业内扩散。





Fofar



Fofar 不仅仅是一个角色；他是创新的象征，庆祝创造力、区块链技术和牢不可破的友谊纽带。





SUNCAT



SUNCAT同样是SunPump平台上备受瞩目的Meme项目之一，其市值超过1000万美元。SUNCAT以其独特的社区治理机制和创新的玩法，赢得了市场的广泛认可。





SUNWUKONG：

SUNWUKONG 作为 SunPump 平台上的又一明星项目。该项目以其独特的文化背景和丰富的应用场景，吸引了众多用户的关注和参与。







作为 SUN.io 旗下子产品，波场强大的生态支持是 SunPump 成功的重要因素之一。





作为协议收入排名前列的区块链网络，TRON表现非常亮眼。Messari 数据展示，波场第二季度链上活动（交易、活跃地址、新地址等）不断增加，平均每日交易量环比增长 29% ，从 480 万笔增至 630 万笔。6 月的交易量（2.026 亿笔）是 2024 年所有月份中最多的。平均每日活跃地址环比增长 31% ，从 150 万笔增至 200 万笔。









TRON 富足的发展为 SunPump 爆发提供了绝佳的土壤。TRON 有能力为生态发展提供更多助力，例如 SunPump 上线伊始就推出了高达 99% 的 Gas 费减免活动。现在，TRON 网络上的 SunPump 交易手续费已降至每笔交易 0.76 TRX，平均每笔交易手续费为 0.118 美元。





TRON 创始人孙宇晨也为 SunPump 的崛起注入了不可小觑的活力。作为强大的“流量引擎”， SunPump 上线后，他不遗余力地在社交媒体、在 X Space、在社群中推广 SunPump 和 TRON，甚至亲自下场玩梗，带动对 Meme 的关注。与此同时，他一边接收用户反馈，一边敦促 SunPump 团队对平台进行提升。孙宇晨的指引下，SunPump 更容易诞生既富含话题性又极具市场热度的 Meme 项目，引起业内关注。





然而 Meme 的兴起常常伴随着诸多争议，其价格的剧烈波动和看似缺乏实际价值的特性，往往让人将其视为一种短暂的潮流或是市场的泡沫，甚至不乏批评声音认为其扰乱了市场的正常秩序。但是正是这股不可忽视的力量，吸引了大量投资者的关注。





随着 Meme文化的蓬勃发展，MEXC 将持续展现其敏锐的市场洞察力，迅速上线热门代币，确保用户能第一时间把握最新、最热的投资机会。





