持有MX享现货交易手续费50%优惠

现货交易手续费是指在买卖加密货币现货时支付的费用。不同交易平台的现货交易手续费有所不同。通过比较不同交易平台的现货手续费费率，选择费率相对较低的平台可以降低交易成本。 MEXC 平台现货手续费 1. 正常情况下现货手续费 MEXC 平台的现货交易费率，挂单方（Maker）费率为 0%，吃单方（taker）费率为 0.05%。 对于一些热门交易币对，MEXC 目前仍保持交易 0 费率。这些币对包括：
2025年7月16日
现货交易手续费是指在买卖加密货币现货时支付的费用。不同交易平台的现货交易手续费有所不同。通过比较不同交易平台的现货手续费费率，选择费率相对较低的平台可以降低交易成本。

MEXC 平台现货手续费


1. 正常情况下现货手续费


MEXC 平台的现货交易费率，挂单方（Maker）费率为 0%，吃单方（taker）费率为 0.05%。

对于一些热门交易币对，MEXC 目前仍保持交易 0 费率。这些币对包括：XRP/USDT、XRP/USDC。

2. 满足 MX 持仓可享手续费 5 折


如果您是 MX 的Holder，您连续 1 天 MX 现货持仓数量 500 枚以上（包含500枚），即可享受现货手续费 50% 优惠。

您账户中持有 MX 的数量以平台快照为准，每天会随机三个时间点进行快照，其中最小数量会作为当天是否达标的判断。当数量和天数满足条件后会在第二天的 00:00（UTC+8）自动开始享受，数据统计可能会有延迟。


3. 开启 MX 抵扣的现货手续费


如果您在进行现货交易前，开启 MX 抵扣功能，可以享受 20% 的优惠。当您的可用 MX 不足以支付手续费时，系统自动切换为平台默认费率。

在 MEXC 官方首页最下方，点击【费率】进入交易费率页面。在费率页面，点击【获得高达50%手续费优惠】，点击手续费20%优惠右侧的【立即开启】进行设置。


需要注意的是，当您既满足 MX 持仓的手续费优惠条件，同时也开启了 MX 抵扣手续费的功能时，平台会优先为您选择更高比例的优惠折扣，即优先享用 MX 现货持仓优惠。持有 MX 现货享受的手续费折扣与 MX 抵扣无法同时享用。

如果您不满足 MX 持仓折扣规则，且开启了 MX 抵扣手续费的功能，平台会使用 MX 抵扣规则计算您的现货交易费率。

4. 不同条件下现货手续费率对比


针对以上提到的不同条件下的现货交易手续费，汇总如下：

默认费率
MX抵扣费率
MX持仓优惠费率
挂单方（Maker）
0%
0%
0%
吃单方（taker）
0.05%
0.04%
0.025%

关于 MEXC 的交易费率的更多详情，您可以在 https://www.mexc.com/zh-MY/fee 页面查看。不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


