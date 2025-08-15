401(k) 革新启航：从传统资产到加密市场的历史性跨越

















税收递延：员工可将部分税前工资存入账户，延迟至退休时缴税。

雇主配对出资：雇主通常按照员工缴纳比例追加一定比例的出资。

限定投资选项：投资组合通常由雇主选择的 20–30 支基金构成，涵盖股票、债券及部分另类资产。

受托责任：雇主须遵守“谨慎人原则”，确保投资选项风险适当，否则需承担法律责任。





美国劳工部数据显示，2021 年美国 401(k) 计划的总资产约为 8 万亿美元；而根据美国投资公司协会的最新统计，截至 2025 年第一季度，这一数字已增长至 8.7 万亿美元。白宫进一步披露，目前已有超过 9000 万美国人参与了该退休储蓄计划。













在传统操作中，401(k)的投资菜单主要由雇主挑选，通常包含 20 至 30 只股票、债券及部分另类基金，要求投资标的安全稳健，并受到“谨慎人原则”的约束，确保为参与者提供合适的风险保障。





回顾 2020 年，劳工部曾推动 401(k) 接触私募资产的政策尝试，但由于流动性不足和监管不协调，未能形成实质进展。此次政策明显不同于过去，体现了更高政策层级的推动力，以及更为严密的多部门监管协作。最大亮点在于打破了数字资产“禁入”墙，首次允许包括比特币、以太坊等主流加密货币及其相关合规金融产品进入 401(k) 投资选项。相比过去劳工部仅局限于私募资产的模糊指导，此次总统行政令展现出更高层次的政策推动力，并且多部门协同参与，涵盖财政部、证券交易委员会（SEC）及劳工部，政策的系统性与合规性大幅提升。





尽管政策开启了数字资产进入养老计划的先河，实际资金流入仍面临多个程序性挑战。根据现行监管架构，本政策落地需经历三个阶段：





劳工部制定细则：明确加密资产的投资比例限制、产品类型、信息披露要求。

金融机构产品设计：资产管理公司需开发符合规定的加密资产基金，优先选择 SEC 批准的现货 ETF。

雇主投资菜单更新：雇主评估并决定是否将新基金加入投资清单，员工再自主选择配置比例。





整体落地过程预计耗时 6 至 24 个月。









401(k) 计划管理的资金规模庞大，已接近 9 万亿美元。假设其中仅有 2% 的资金配置于数字资产领域，约 1700 亿美元的长期增量资金将流入加密市场。此规模相当于当前全球 加密现货 ETF 及机构持仓总量（约 2600 亿美元）的65%，足以对市场结构产生显著影响。





长期资金的介入，有望改善加密市场的资金结构，降低短期投机性波动，提高市场流动性和价格稳定性。此外，养老资金的稳健投资风格将推动市场逐步形成“慢牛”态势，促进加密资产的机构化和主流化进程。此举不仅可能增强市场对加密资产的信心，也将吸引更多传统投资者参与。









当前，最有可能率先纳入 401 (k) 投资菜单的加密资产类型是加密现货 ETF。由于其受美国证券交易委员会（SEC）监管，合规性较强，且具备稳定的托管与透明的估值机制，加上良好的市场流动性，使其成为养老基金投资的优选标的。这类 ETF 极有可能被配置于目标日期基金（TDF）或平衡型基金中，尽管配置比例预计占比较低，但其对整体市场的影响仍将显著且深远。





面对加密资产纳入 401(k) 投资菜单的机遇，投资者和管理者必须高度重视风险控制与资产配置策略。鉴于加密市场的高波动性和监管环境的不确定性，合理的风险管理措施尤为关键。首先，应严格控制加密资产在整体投资组合中的比例，普遍建议不超过 5%，以平衡收益潜力与风险敞口。其次，优先选择合规性强、流动性高的产品，确保估值透明和托管安全。

















随着监管框架逐步完善和市场机制日趋成熟，养老基金对核心数字资产的配置将推动行业规范化和可持续发展，为数字经济注入新的活力与信心。投资者需紧密关注政策动态，严格履行受托义务，积极构建合规且稳健的投资体系，推动加密资产与传统金融的深度融合与创新。









