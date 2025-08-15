401(k) 革新启航：从传统资产到加密市场的历史性跨越

近日，美国总统特朗普签署行政令，首次允许 401(k) 退休储蓄计划将数字资产（包括比特币、以太坊等）纳入投资范围。该政策将美国规模约 9 万亿美元、覆盖 9000 万人的最大养老资金池与加密市场直接关联。本文将从 401(k) 制度结构、政策变动背景、潜在资金流测算、落地路径以及市场影响等方面，分析该政策可能引发的结构性变化与长期影响。 1.什么是401(k) ？ 401(k)计划是一种由美国近日，美国总统特朗普签署行政令，首次允许 401(k) 退休储蓄计划将数字资产（包括比特币、以太坊等）纳入投资范围。该政策将美国规模约 9 万亿美元、覆盖 9000 万人的最大养老资金池与加密市场直接关联。本文将从 401(k) 制度结构、政策变动背景、潜在资金流测算、落地路径以及市场影响等方面，分析该政策可能引发的结构性变化与长期影响。 1.什么是401(k) ？ 401(k)计划是一种由美国
近日，美国总统特朗普签署行政令，首次允许 401(k) 退休储蓄计划将数字资产（包括比特币以太坊等）纳入投资范围。该政策将美国规模约 9 万亿美元、覆盖 9000 万人的最大养老资金池与加密市场直接关联。本文将从 401(k) 制度结构、政策变动背景、潜在资金流测算、落地路径以及市场影响等方面，分析该政策可能引发的结构性变化与长期影响。

1.什么是401(k) ？


401(k)计划是一种由美国雇主为员工设立的长期退休储蓄计划，允许员工将工资的一部分税前收入存入该账户进行投资，享受税收优惠。该计划旨在帮助员工通过长期积累，实现退休后的财务保障。员工通常可以从雇主提供的投资菜单中选择不同的基金进行投资，而雇主也常常会提供一定比例的匹配资金，作为员工福利的一部分。401(k) 计划是美国最主要的退休储蓄方式之一，覆盖了数千万美国劳动者，管理的资产规模达数万亿美元。并具备以下特征：

税收递延：员工可将部分税前工资存入账户，延迟至退休时缴税。
雇主配对出资：雇主通常按照员工缴纳比例追加一定比例的出资。
限定投资选项：投资组合通常由雇主选择的 20–30 支基金构成，涵盖股票、债券及部分另类资产。
受托责任：雇主须遵守“谨慎人原则”，确保投资选项风险适当，否则需承担法律责任。

美国劳工部数据显示，2021 年美国 401(k) 计划的总资产约为 8 万亿美元；而根据美国投资公司协会的最新统计，截至 2025 年第一季度，这一数字已增长至 8.7 万亿美元。白宫进一步披露，目前已有超过 9000 万美国人参与了该退休储蓄计划。


2.政策突破：数字资产正式入场


在传统操作中，401(k)的投资菜单主要由雇主挑选，通常包含 20 至 30 只股票、债券及部分另类基金，要求投资标的安全稳健，并受到“谨慎人原则”的约束，确保为参与者提供合适的风险保障。

回顾 2020 年，劳工部曾推动 401(k) 接触私募资产的政策尝试，但由于流动性不足和监管不协调，未能形成实质进展。此次政策明显不同于过去，体现了更高政策层级的推动力，以及更为严密的多部门监管协作。最大亮点在于打破了数字资产“禁入”墙，首次允许包括比特币、以太坊等主流加密货币及其相关合规金融产品进入 401(k) 投资选项。相比过去劳工部仅局限于私募资产的模糊指导，此次总统行政令展现出更高层次的政策推动力，并且多部门协同参与，涵盖财政部、证券交易委员会（SEC）及劳工部，政策的系统性与合规性大幅提升。

尽管政策开启了数字资产进入养老计划的先河，实际资金流入仍面临多个程序性挑战。根据现行监管架构，本政策落地需经历三个阶段：

劳工部制定细则：明确加密资产的投资比例限制、产品类型、信息披露要求。
金融机构产品设计：资产管理公司需开发符合规定的加密资产基金，优先选择 SEC 批准的现货 ETF。
雇主投资菜单更新：雇主评估并决定是否将新基金加入投资清单，员工再自主选择配置比例。

整体落地过程预计耗时 6 至 24 个月。

3.潜在资金规模及市场影响


401(k) 计划管理的资金规模庞大，已接近 9 万亿美元。假设其中仅有 2% 的资金配置于数字资产领域，约 1700 亿美元的长期增量资金将流入加密市场。此规模相当于当前全球加密现货 ETF 及机构持仓总量（约 2600 亿美元）的65%，足以对市场结构产生显著影响。

长期资金的介入，有望改善加密市场的资金结构，降低短期投机性波动，提高市场流动性和价格稳定性。此外，养老资金的稳健投资风格将推动市场逐步形成“慢牛”态势，促进加密资产的机构化和主流化进程。此举不仅可能增强市场对加密资产的信心，也将吸引更多传统投资者参与。

4.风险管理与资产选择


当前，最有可能率先纳入 401 (k) 投资菜单的加密资产类型是加密现货 ETF。由于其受美国证券交易委员会（SEC）监管，合规性较强，且具备稳定的托管与透明的估值机制，加上良好的市场流动性，使其成为养老基金投资的优选标的。这类 ETF 极有可能被配置于目标日期基金（TDF）或平衡型基金中，尽管配置比例预计占比较低，但其对整体市场的影响仍将显著且深远。

面对加密资产纳入 401(k) 投资菜单的机遇，投资者和管理者必须高度重视风险控制与资产配置策略。鉴于加密市场的高波动性和监管环境的不确定性，合理的风险管理措施尤为关键。首先，应严格控制加密资产在整体投资组合中的比例，普遍建议不超过 5%，以平衡收益潜力与风险敞口。其次，优先选择合规性强、流动性高的产品，确保估值透明和托管安全。

此外，投资者应结合自身风险承受能力和投资期限，合理调整杠杆水平和仓位规模，避免短期市场波动对长期养老资金造成过大影响。雇主作为受托管理者，也需践行“谨慎人原则”，严格审查产品合规性及潜在风险，保障参与者利益。综合来看，科学的风险管理与谨慎的资产选择，是实现加密资产稳健纳入 401(k) 计划，推动养老资金多元化与增值的关键。

5.结语


特朗普行政令开启了美国退休金制度与加密资产市场深度融合的新篇章。虽然资金流入尚需时日，这笔规模庞大的长期资金有望推动加密市场结构优化和机构化进程，成为未来稳健增长的重要动力。随着 401(k) 计划正式纳入比特币、以太坊等核心数字资产，长期资金的进入将显著改变市场格局。这一变革虽带来前所未有的机遇，同时也伴随着市场波动和监管不确定性的挑战。科学的风险管理与资产配置策略是保障投资者利益、实现资金稳健增值的关键。

随着监管框架逐步完善和市场机制日趋成熟，养老基金对核心数字资产的配置将推动行业规范化和可持续发展，为数字经济注入新的活力与信心。投资者需紧密关注政策动态，严格履行受托义务，积极构建合规且稳健的投资体系，推动加密资产与传统金融的深度融合与创新。

