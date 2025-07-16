迈向2025，迎接 Web3 新时代—从扩容到隐私的全景展望

近日，Equilibrium 发布年度报告，深入分析了2025年区块链行业的关键发展，并提出20个具体预测。这些预测涵盖基础设施扩容、隐私保护突破，以及用户体验和跨链协作的提升，勾画出未来 Web3 行业的发展蓝图。随着区块链技术和 Web3 生态的不断成熟，2025年将迎来革命性变革，区块链将在更加高效、隐私友好和互操作的基础上，推动数字经济与社会的转型。以下是 Equilibrium 发布的20项核心预测，揭示了未来 Web3 生态系统的主要发展趋势及全景图。









1.1 以太坊扩容解决方案将突破2,000个

目前，以太坊生态的扩容方案包括多种解决方案，如 Layer 2（L2）和Layer 3（L3）等。预计到2025年，市场上将涌现超过2,000个扩容解决方案，涵盖去中心化金融、支付、游戏以及“企业级” L2 解决方案等多个场景。这些解决方案不仅有助于推动传统公司向区块链领域的扩展，还将大幅提升以太坊网络的承载能力和普及程度。





1.2 以太坊扩容倍数将突破200倍

随着 L2/L3 技术的不断发展，以太坊的扩容能力预计将实现200倍的提升。这意味着，基于 Rollup 的扩容方案将有效缓解以太坊主链的拥堵问题，推动更多应用在以太坊上落地。





1.3 Solana交易处理能力突破5,000 TPS （非投票交易）

Solana 以其高吞吐量和低延迟的特点在区块链领域脱颖而出。近几个月，Solana 的非投票交易处理能力平均维持在每秒700-800笔，峰值可达3,500笔。预计到2025年，Solana 的交易处理能力将突破每秒5,000笔交易（TPS），较当前水平提升6-7倍，进一步巩固其作为高效公链的地位。









1.4 80%以上的 L2/L3 数据将发布到替代 DA 层

随着数据可用性层（DA）的创新发展，预计到2025年，80%以上的 L2/L3 数据将发布到像 Celestia、EigenDA 等替代 DA 层。这将减轻以太坊主链的负担，提高网络的扩展性和效率。





1.5 ZK 扩容方案将超过 Optimistic 方案

随着零知识证明（ZK）技术的成熟，预计到2025年，ZK 扩容方案（如Starknet、ZK Sync）将成为主流，超过Optimistic 扩容方案。ZK 技术不仅能提高交易处理速度，还能保证更低的延迟和更高的安全性。





1.6 以太坊 Gas 限制将翻倍至60m Gas

随着以太坊扩容方案的逐步实施，预计到2025年，Ethereum 区块 Gas 限制将增加至60m Gas，这意味着以太坊网络能够承载更多的交易和数据。





1.7 每个以太坊区块将由 ZK 证明

零知识证明将在2025年成为以太坊区块的标准工具。通过 ZK 证明，轻客户端可以高效验证区块的正确性，降低验证成本和延迟，提升网络的整体性能。





1.8 通用型 zkVM 将实现30秒内证明以太坊主网区块

零知识虚拟机（zkVM）技术将成为以太坊扩容的重要组成部分。到2025年，zkVM 能够在30秒内完成对以太坊主网区块的证明，从而加速交易验证和信息传播。





1.9 跨区块链的所有 ZK 证明将超过90%去中心化生成

随着去中心化网络的不断发展，预计2025年90%以上的跨链 ZK 证明将通过去中心化方式生成，从而提高区块链的透明性和安全性，降低单点故障的风险。









2.1 隐私区块链应用将迎来“ChatGPT时刻”

2025年，隐私保护将成为区块链技术的重要组成部分。随着隐私保护需求的不断增加，隐私区块链应用预计将迎来类似 AI 技术的爆发期，为用户提供更强的隐私保护和数据安全保障。





2.2 Zama 的 MPC 阈值解密库将成为事实标准

Zama 推出的多方计算（MPC）解密库有望成为行业的事实标准。这将大大推动隐私保护技术的发展，使得区块链上的数据可以在保证隐私的前提下进行处理和验证。





2.3 Nym 的去中心化 VPN 网络将达到 TOR 网络的10%

Nym 项目的去中心化 VPN 网络将成为区块链隐私领域的重要组成部分。预计到2025年，Nym 的去中心化 VPN 用户将达到 TOR 网络的10%，使得全球范围内的互联网用户能够享受更高的隐私保护。





2.4 至少一个主要 Rollup 将集成隐私计算

隐私计算将在2025年成为 Rollup 网络的重要功能之一。预计到2025年，至少会有一个主要的 Rollup（如Optimism、Arbitrum 等）将集成隐私计算能力，以支持更高隐私要求的区块链应用。





2.5 至少3家新创企业将加速开发不可区分混淆（IO）技术

据了解，目前只有 Sora 和 Gauss Labs 等少数团队在进行不可区分混淆（IO）技术的实施。考虑到该技术的潜力，预计它在2025年将获得更多关注，至少会有三家新创企业筹集风险资金来加速开发并使其更具实用性。





2.6 加密内存池的采用率将持续低迷

尽管加密内存池技术能帮助减少有害的 MEV 攻击（如抢先交易和三明治攻击），但是由于其集成复杂性和市场需求的局限性，预计加密内存池的采用率将保持在10%以下。









3.1 至少一个现有网络将从 PoW 或 BFT 转向 DAG 共识

基于有向无环图（DAG）的共识机制通过将数据传播与交易排序（共识层）分离，提供了更适合分布式系统的解决方案。DAG的数据结构确保排序的确定性，只要各节点最终拥有相同的 DAG，所有节点将得到一致的排序。预计到2025年，DAG共识机制将在区块链网络中得到更广泛应用，至少有一个现有网络（如Aptos、Sui等）将从工作量证明（PoW）或拜占庭容错（BFT）转向 DAG 共识，以显著提升网络性能。





3.2 QUIC 传输层将向 TLS 以外的安全组件开放

QUIC 协议作为一种创新的传输协议，预计在2025年将进一步发展，并扩展支持 TLS 以外的安全组件。这一转变将提升区块链网络的数据传输效率与安全性，增强其在去中心化应用中的可靠性。通过减少与 HTTP 的紧密绑定，QUIC 将在区块链领域获得更广泛的应用。目前，Solana、Internet Computer 和 Sui 等区块链网络已开始采用 QUIC 协议，推动其在 P2P 网络中的普及。









4.1 至少一个 Solana 应用将以 Rollup/ 网络扩展方式运行

尽管 Solana 核心团队专注于 L1 层的改进，业界已经观察到 Solana 网络正在朝着模块化方向发展。与传统的L2扩容方案不同，Solana 的扩展更多地关注为开发者和用户提供全新的体验，实现更低的延迟和定制化的区块空间，特别适用于那些在隔离环境下运行且对共享状态依赖较少的应用，如游戏和某些 DeFi 项目。预计在2025年，至少会有一个 Solana 应用通过 Rollup/ 网络扩展推出，用户体验与原 L1 层无异，几乎感知不到已转移至扩展网络，同时通过 Magic Block 或 Bullet 等技术支持更高效的操作。





4.2 超过25%的链上交易将以链抽象方式生成

链抽象技术将成为2025年区块链应用的关键，预计超过25%的链上交易将通过链抽象方式进行处理。这意味着用户将不再需要关注底层区块链的具体实现，提升了区块链应用的普适性和易用性。





4.3 大多数新 Rollups 将在具有原生互操作性的 ZK 技术栈上推出

ZK 技术将成为区块链跨链协作的核心。到2025年，推出的大多数 Rollups 将基于具有原生互操作性的 ZK 技术栈，进一步提升不同区块链之间的互操作性，实现无缝的数据和价值流动。













