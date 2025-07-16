近日，Equilibrium 发布年度报告，深入分析了2025年区块链行业的关键发展，并提出20个具体预测。这些预测涵盖基础设施扩容、隐私保护突破，以及用户体验和跨链协作的提升，勾画出未来 Web3 行业的发展蓝图。随着区块链技术和 Web3 生态的不断成熟，2025年将迎来革命性变革，区块链将在更加高效、隐私友好和互操作的基础上，推动数字经济与社会的转型。以下是 Equilibrium 发布的2近日，Equilibrium 发布年度报告，深入分析了2025年区块链行业的关键发展，并提出20个具体预测。这些预测涵盖基础设施扩容、隐私保护突破，以及用户体验和跨链协作的提升，勾画出未来 Web3 行业的发展蓝图。随着区块链技术和 Web3 生态的不断成熟，2025年将迎来革命性变革，区块链将在更加高效、隐私友好和互操作的基础上，推动数字经济与社会的转型。以下是 Equilibrium 发布的2
新手学院/Learn/精选内容/迈向2025，...隐私的全景展望

迈向2025，迎接 Web3 新时代—从扩容到隐私的全景展望

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Solayer
LAYER$0.25+0.60%
ZKsync
ZK$0.06404+13.30%
MemeCore
M$2.46207+2.84%
Sleepless AI
AI$0.06362+3.26%
Partisia Blockchain
MPC$0.01524-1.03%

近日，Equilibrium 发布年度报告，深入分析了2025年区块链行业的关键发展，并提出20个具体预测。这些预测涵盖基础设施扩容、隐私保护突破，以及用户体验和跨链协作的提升，勾画出未来 Web3 行业的发展蓝图。随着区块链技术和 Web3 生态的不断成熟，2025年将迎来革命性变革，区块链将在更加高效、隐私友好和互操作的基础上，推动数字经济与社会的转型。以下是 Equilibrium 发布的20项核心预测，揭示了未来 Web3 生态系统的主要发展趋势及全景图。

1. 扩容与性能的革命


1.1 以太坊扩容解决方案将突破2,000个
目前，以太坊生态的扩容方案包括多种解决方案，如 Layer 2（L2）和Layer 3（L3）等。预计到2025年，市场上将涌现超过2,000个扩容解决方案，涵盖去中心化金融、支付、游戏以及“企业级” L2 解决方案等多个场景。这些解决方案不仅有助于推动传统公司向区块链领域的扩展，还将大幅提升以太坊网络的承载能力和普及程度。

1.2 以太坊扩容倍数将突破200倍
随着 L2/L3 技术的不断发展，以太坊的扩容能力预计将实现200倍的提升。这意味着，基于 Rollup 的扩容方案将有效缓解以太坊主链的拥堵问题，推动更多应用在以太坊上落地。

1.3 Solana交易处理能力突破5,000 TPS （非投票交易）
Solana 以其高吞吐量和低延迟的特点在区块链领域脱颖而出。近几个月，Solana 的非投票交易处理能力平均维持在每秒700-800笔，峰值可达3,500笔。预计到2025年，Solana 的交易处理能力将突破每秒5,000笔交易（TPS），较当前水平提升6-7倍，进一步巩固其作为高效公链的地位。


1.4 80%以上的 L2/L3 数据将发布到替代 DA 层
随着数据可用性层（DA）的创新发展，预计到2025年，80%以上的 L2/L3 数据将发布到像 Celestia、EigenDA 等替代 DA 层。这将减轻以太坊主链的负担，提高网络的扩展性和效率。


1.5 ZK 扩容方案将超过 Optimistic 方案
随着零知识证明（ZK）技术的成熟，预计到2025年，ZK 扩容方案（如Starknet、ZK Sync）将成为主流，超过Optimistic 扩容方案。ZK 技术不仅能提高交易处理速度，还能保证更低的延迟和更高的安全性。

1.6 以太坊 Gas 限制将翻倍至60m Gas
随着以太坊扩容方案的逐步实施，预计到2025年，Ethereum 区块 Gas 限制将增加至60m Gas，这意味着以太坊网络能够承载更多的交易和数据。

1.7 每个以太坊区块将由 ZK 证明
零知识证明将在2025年成为以太坊区块的标准工具。通过 ZK 证明，轻客户端可以高效验证区块的正确性，降低验证成本和延迟，提升网络的整体性能。

1.8 通用型 zkVM 将实现30秒内证明以太坊主网区块
零知识虚拟机（zkVM）技术将成为以太坊扩容的重要组成部分。到2025年，zkVM 能够在30秒内完成对以太坊主网区块的证明，从而加速交易验证和信息传播。

1.9 跨区块链的所有 ZK 证明将超过90%去中心化生成
随着去中心化网络的不断发展，预计2025年90%以上的跨链 ZK 证明将通过去中心化方式生成，从而提高区块链的透明性和安全性，降低单点故障的风险。


2. 隐私保护的崛起


2.1 隐私区块链应用将迎来“ChatGPT时刻”
2025年，隐私保护将成为区块链技术的重要组成部分。随着隐私保护需求的不断增加，隐私区块链应用预计将迎来类似 AI 技术的爆发期，为用户提供更强的隐私保护和数据安全保障。

2.2 Zama 的 MPC 阈值解密库将成为事实标准
Zama 推出的多方计算（MPC）解密库有望成为行业的事实标准。这将大大推动隐私保护技术的发展，使得区块链上的数据可以在保证隐私的前提下进行处理和验证。

2.3 Nym 的去中心化 VPN 网络将达到 TOR 网络的10%
Nym 项目的去中心化 VPN 网络将成为区块链隐私领域的重要组成部分。预计到2025年，Nym 的去中心化 VPN 用户将达到 TOR 网络的10%，使得全球范围内的互联网用户能够享受更高的隐私保护。

2.4 至少一个主要 Rollup 将集成隐私计算
隐私计算将在2025年成为 Rollup 网络的重要功能之一。预计到2025年，至少会有一个主要的 Rollup（如Optimism、Arbitrum 等）将集成隐私计算能力，以支持更高隐私要求的区块链应用。

2.5 至少3家新创企业将加速开发不可区分混淆（IO）技术
据了解，目前只有 Sora 和 Gauss Labs 等少数团队在进行不可区分混淆（IO）技术的实施。考虑到该技术的潜力，预计它在2025年将获得更多关注，至少会有三家新创企业筹集风险资金来加速开发并使其更具实用性。

2.6 加密内存池的采用率将持续低迷
尽管加密内存池技术能帮助减少有害的 MEV 攻击（如抢先交易和三明治攻击），但是由于其集成复杂性和市场需求的局限性，预计加密内存池的采用率将保持在10%以下。

3. 共识机制与网络架构的变革


3.1 至少一个现有网络将从 PoW 或 BFT 转向 DAG 共识
基于有向无环图（DAG）的共识机制通过将数据传播与交易排序（共识层）分离，提供了更适合分布式系统的解决方案。DAG的数据结构确保排序的确定性，只要各节点最终拥有相同的 DAG，所有节点将得到一致的排序。预计到2025年，DAG共识机制将在区块链网络中得到更广泛应用，至少有一个现有网络（如Aptos、Sui等）将从工作量证明（PoW）或拜占庭容错（BFT）转向 DAG 共识，以显著提升网络性能。

3.2 QUIC 传输层将向 TLS 以外的安全组件开放
QUIC 协议作为一种创新的传输协议，预计在2025年将进一步发展，并扩展支持 TLS 以外的安全组件。这一转变将提升区块链网络的数据传输效率与安全性，增强其在去中心化应用中的可靠性。通过减少与 HTTP 的紧密绑定，QUIC 将在区块链领域获得更广泛的应用。目前，Solana、Internet Computer 和 Sui 等区块链网络已开始采用 QUIC 协议，推动其在 P2P 网络中的普及。

4. 用户体验与跨链协作


4.1 至少一个 Solana 应用将以 Rollup/ 网络扩展方式运行
尽管 Solana 核心团队专注于 L1 层的改进，业界已经观察到 Solana 网络正在朝着模块化方向发展。与传统的L2扩容方案不同，Solana 的扩展更多地关注为开发者和用户提供全新的体验，实现更低的延迟和定制化的区块空间，特别适用于那些在隔离环境下运行且对共享状态依赖较少的应用，如游戏和某些 DeFi 项目。预计在2025年，至少会有一个 Solana 应用通过 Rollup/ 网络扩展推出，用户体验与原 L1 层无异，几乎感知不到已转移至扩展网络，同时通过 Magic Block 或 Bullet 等技术支持更高效的操作。

4.2 超过25%的链上交易将以链抽象方式生成
链抽象技术将成为2025年区块链应用的关键，预计超过25%的链上交易将通过链抽象方式进行处理。这意味着用户将不再需要关注底层区块链的具体实现，提升了区块链应用的普适性和易用性。

4.3 大多数新 Rollups 将在具有原生互操作性的 ZK 技术栈上推出
ZK 技术将成为区块链跨链协作的核心。到2025年，推出的大多数 Rollups 将基于具有原生互操作性的 ZK 技术栈，进一步提升不同区块链之间的互操作性，实现无缝的数据和价值流动。

5.总结


2025年将是Web3领域的关键之年，创新的扩容解决方案、隐私保护技术以及跨链协作机制将对行业产生深远影响。随着区块链技术的不断进步，Web3生态将逐步迈向更高效、更安全且隐私保护更强的应用场景。未来的区块链将呈现出更加多元化的面貌，同时赋予用户更多的控制权、透明度和安全性。随着技术的持续突破，Web3将成为全球数字经济的重要支柱，推动数字化转型进入全新阶段。作为全球上币速度最快、币种最全、合约流动性最高的交易平台，MEXC 始终关注区块链技术的创新应用，积极探索 Web3 的发展趋势。并致力于为全球用户提供更加高效、安全和优质的交易体验。MEXC 的敏锐洞察力和领先技术将助力用户在未来的数字经济中获得更多机会，参与到这一场数字化革新中。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金