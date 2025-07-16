2024 年 Meme 狂欢盛宴:聚焦 12 月热门 Meme 币

自 2020 年 $DOGE 暴涨以来，Meme 币已成为加密行业一个重要的投资板块和文化现象。特别是在 2024 年，得益于多个热门代币的强劲驱动，Meme 币市场展现出蓬勃的增长态势，成为加密货币领域内一个不可忽视的重要议题。





Meme 币通常具有时效性强、周期快、爆发性强的特点，因为交易所越早上线，用户的收益相对越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上币机制而闻名，常常成为新兴 Meme 币的首发平台。通过抢先上线新项目，MEXC 让用户有机会在早期就参与到 Meme 币项目中，从而抢占市场先机。





随着 2025 年的脚步日益临近，让我们一同回顾并盘点 2024 年 12 月的热门 Meme 币。









Dogecoin（DOGE）作为最早的 Meme 币之一，一直以来都以其独特的魅力和社区支持而闻名。尽管在 2024 年 12 月的 Meme 币热潮中，*URLS-DOGE_USDT*可能不是涨幅最大的，但它在 Meme 赛道中保持了稳定的市值和交易量。DOGE 的成功不仅在于其背后的技术，更在于其强大的社区和持续不断的文化影响力。









Pepe the Frog 是由美国漫画家 Matt Furie 于 2005 年创作的广为人知的网络迷因。Pepe 是一只绿色的人形青蛙，最初是漫画中的几个角色之一，但很快就发展成为一个突出的网络图标。2023 年 4 月中旬，以 Pepe 为灵感的加密货币 $PEPE 正式面世。





PEPE 是一个备受瞩目的 Meme 币。随着马斯克连续发布、转发、回复了 5 条关于 Pepe 相关的 Meme 图，*URLS-PEPE_USDT* 的市值在短时间内突破了 113 亿美元，创下了历史新高。这一事件不仅展示了马斯克对 Meme 币市场的影响力，也再次证明了 Meme 币与社交媒体名人之间的紧密联系。









Apple Dog 源于TikTok 上一只爱吃苹果的狗狗。这只狗狗的短视频在 TikTok 上迅速走红，12 月 8 日的浏览量超过 1.7 亿次。*URLS-APPLE_USDT* 代币的爆发始于 12 月 4 日的发布，当时市场反应平淡，但随后价格开始快速上涨，最高一度飙升至 0.7185 美元，随后经历了回调。此外，知名投资人 Marc Andreessen 也发推称这只狗是「乖孩子」，进一步推高了 APPLE 代币。





APPLE 代币的成功不仅在于其背后的狗币文化，更在于其结合了 AI、TikTok 热潮、圣诞节营销等多种元素，形成了强大的社区效应和炒作空间。









Fartcoin 诞生于一个名为 terminal of truths 的人工代理模型，在对话中提到了马斯克喜欢放屁的声音，并提及了特斯拉汽车中加入放屁音效的功能，这激发了创建 Fartcoin 的灵感。Fartcoin 在 10 月 18 日正式诞生，并在随后的时间里逐渐获得了市场的关注。





知名风险投资公司 a16z 的创始人 Marc Andreessen 在 12 月 13 日通过社交媒体转发了关于 Fartcoin 的推文，并获得了 250 万的观看量；紧接着，在当天的 23 时 43 分，Solana Daily 发布了一条关于当前最受瞩目的五大 AI Meme 币的推文，其中 FARTCOIN 位列第一，这条推文迅速收获了 52.5 万的浏览量。





受此利好消息影响，*URLS-FARTCOIN_USDT*应声上涨约 10%，市值逼近 8 亿美元，并在此后持续攀升。从 12 月8 日至 12 月 18 日，Fartcoin 的市值如日中天，不断刷新记录，最终成功突破了 10 亿美元的大关，成为 AI Agent 系列 Meme 之王。









Baby Doge Coin 的出现受到 Dogecoin 的启发，自称是狗币的"孩子"。





本月，马斯克在社交平台发布了两张图片，一张是狗狗席卷城市，另一张是老马驮着小马。在马斯克发推文后，*URLS-BABYDOGE_USDT*的价格从低点飙升至 0.0{8}673 美元，日涨幅达到 90%。













Brett 源自 Matt Furie 的《Boy's Club》漫画中的角色布雷特，与 Meme 角色 Pepe the Frog 同源，被称为 Base 上 Pepe 最好的朋友。Brett 以其漫画形象的自由精神和对游戏的热情，吸引了大量粉丝。





12 月初，*URLS-BRETT_USDT*价格一度飙升，一举突破 0.2342 美元，其市值也达到了 25 亿美元。而截至目前，尽管经历了市场的波动，Brett 的市值依然稳健地维持在 13 亿美元的水平，稳坐 Base 网络 Meme 生态的头把交椅。









Griffain 是一个专注于 Solana 生态系统的 Meme 币项目，目标成为 DeFi 领域的金融和社交强者。该项目专注于与 Solana 区块链的深度集成，为投资者提供了更多的选择和机会。同时，Griffain 还积极参与社区建设，与投资者和爱好者形成了紧密的联系和互动。





自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上线以来，市值一路飙升，现已超过 3 亿美元，并持续突破前高。这一暴涨不仅反映了市场对 Griffain 的高度认可，也预示了 AI 技术在区块链领域的巨大潜力。









Meme 币的崛起与发展，代表了加密市场中情绪化投资和社区驱动的独特魅力。这些代币不仅是市场投机的产物，更在文化、技术和社区的交织中展现出强大的生命力。投资者在参与 Memecoin 市场时也应注意风险管理，在追求高收益的同时，也要保持理性和谨慎的态度。





