自 2020 年 $DOGE 暴涨以来，Meme 币已成为加密行业一个重要的投资板块和文化现象。特别是在 2024 年，得益于多个热门代币的强劲驱动，Meme 币市场展现出蓬勃的增长态势，成为加密货币领域内一个不可忽视的重要议题。 Meme 币通常具有时效性强、周期快、爆发性强的特点，因为交易所越早上线，用户的收益相对越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上币机制而闻名，常常成为新兴 Meme 币
2024 年 Meme 狂欢盛宴:聚焦 12 月热门 Meme 币

Meme 币通常具有时效性强、周期快、爆发性强的特点，因为交易所越早上线，用户的收益相对越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上币机制而闻名，常常成为新兴 Meme 币的首发平台。通过抢先上线新项目，MEXC 让用户有机会在早期就参与到 Meme 币项目中，从而抢占市场先机。

随着 2025 年的脚步日益临近，让我们一同回顾并盘点 2024 年 12 月的热门 Meme 币。

Dogecoin（DOGE）


Dogecoin（DOGE）作为最早的 Meme 币之一，一直以来都以其独特的魅力和社区支持而闻名。尽管在 2024 年 12 月的 Meme 币热潮中，*URLS-DOGE_USDT*可能不是涨幅最大的，但它在 Meme 赛道中保持了稳定的市值和交易量。DOGE 的成功不仅在于其背后的技术，更在于其强大的社区和持续不断的文化影响力。

Pepe（PEPE）


Pepe the Frog 是由美国漫画家 Matt Furie 于 2005 年创作的广为人知的网络迷因。Pepe 是一只绿色的人形青蛙，最初是漫画中的几个角色之一，但很快就发展成为一个突出的网络图标。2023 年 4 月中旬，以 Pepe 为灵感的加密货币 $PEPE 正式面世。

PEPE 是一个备受瞩目的 Meme 币。随着马斯克连续发布、转发、回复了 5 条关于 Pepe 相关的 Meme 图，*URLS-PEPE_USDT* 的市值在短时间内突破了 113 亿美元，创下了历史新高。这一事件不仅展示了马斯克对 Meme 币市场的影响力，也再次证明了 Meme 币与社交媒体名人之间的紧密联系。

Apple Dog （APPLE）


Apple Dog 源于TikTok 上一只爱吃苹果的狗狗。这只狗狗的短视频在 TikTok 上迅速走红，12 月 8 日的浏览量超过 1.7 亿次。*URLS-APPLE_USDT* 代币的爆发始于 12 月 4 日的发布，当时市场反应平淡，但随后价格开始快速上涨，最高一度飙升至 0.7185 美元，随后经历了回调。此外，知名投资人 Marc Andreessen 也发推称这只狗是「乖孩子」，进一步推高了 APPLE 代币。

APPLE 代币的成功不仅在于其背后的狗币文化，更在于其结合了 AI、TikTok 热潮、圣诞节营销等多种元素，形成了强大的社区效应和炒作空间。

Fartcoin（FARTCOIN）


Fartcoin 诞生于一个名为 terminal of truths 的人工代理模型，在对话中提到了马斯克喜欢放屁的声音，并提及了特斯拉汽车中加入放屁音效的功能，这激发了创建 Fartcoin 的灵感。Fartcoin 在 10 月 18 日正式诞生，并在随后的时间里逐渐获得了市场的关注。

知名风险投资公司 a16z 的创始人 Marc Andreessen 在 12 月 13 日通过社交媒体转发了关于 Fartcoin 的推文，并获得了 250 万的观看量；紧接着，在当天的 23 时 43 分，Solana Daily 发布了一条关于当前最受瞩目的五大 AI Meme 币的推文，其中 FARTCOIN 位列第一，这条推文迅速收获了 52.5 万的浏览量。

受此利好消息影响，*URLS-FARTCOIN_USDT*应声上涨约 10%，市值逼近 8 亿美元，并在此后持续攀升。从 12 月8 日至 12 月 18 日，Fartcoin 的市值如日中天，不断刷新记录，最终成功突破了 10 亿美元的大关，成为 AI Agent 系列 Meme 之王。

Baby Doge Coin（BABYDOGE）


Baby Doge Coin 的出现受到 Dogecoin 的启发，自称是狗币的"孩子"。

本月，马斯克在社交平台发布了两张图片，一张是狗狗席卷城市，另一张是老马驮着小马。在马斯克发推文后，*URLS-BABYDOGE_USDT*的价格从低点飙升至 0.0{8}673 美元，日涨幅达到 90%。



Brett （BRETT）


Brett 源自 Matt Furie 的《Boy's Club》漫画中的角色布雷特，与 Meme 角色 Pepe the Frog 同源，被称为 Base 上 Pepe 最好的朋友。Brett 以其漫画形象的自由精神和对游戏的热情，吸引了大量粉丝。

12 月初，*URLS-BRETT_USDT*价格一度飙升，一举突破 0.2342 美元，其市值也达到了 25 亿美元。而截至目前，尽管经历了市场的波动，Brett 的市值依然稳健地维持在 13 亿美元的水平，稳坐 Base 网络 Meme 生态的头把交椅。

Griffain（GRIFFAIN）


Griffain 是一个专注于 Solana 生态系统的 Meme 币项目，目标成为 DeFi 领域的金融和社交强者。该项目专注于与 Solana 区块链的深度集成，为投资者提供了更多的选择和机会。同时，Griffain 还积极参与社区建设，与投资者和爱好者形成了紧密的联系和互动。

自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上线以来，市值一路飙升，现已超过 3 亿美元，并持续突破前高。这一暴涨不仅反映了市场对 Griffain 的高度认可，也预示了 AI 技术在区块链领域的巨大潜力。

总结与交易指南


Meme 币的崛起与发展，代表了加密市场中情绪化投资和社区驱动的独特魅力。这些代币不仅是市场投机的产物，更在文化、技术和社区的交织中展现出强大的生命力。投资者在参与 Memecoin 市场时也应注意风险管理，在追求高收益的同时，也要保持理性和谨慎的态度。

MEXC 交易所作为全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的交易品种、高效的交易体验和优质的服务质量赢得了广大投资者的信赖和支持。因此，对于意图把握 Meme 币热潮、探索新兴投资机遇的投资者而言，MEXC 无疑是一个值得信赖与选择的理想平台。

以 MEXC APP 为例，如何在平台上交易DOGE/USDT呢？以下是具体步骤：

第一步：登录 MEXC App，点击【交易】；
第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索【DOGE/USDT】；
第三步：点击【买入DOGE】。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

