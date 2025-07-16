0G：重塑区块链基础设施，赋能高性能 Web3 应用

0G 是一个革命性的区块链基础设施项目，通过先进的数据可用性系统和去中心化存储技术，为链上 AI、游戏、去中心化金融（DeFi）等高性能应用提供底层支撑。项目致力于打造可扩展、安全、高效的平台，解决区块链行业长期面临的扩容难、数据处理效率低、跨链互通性差等核心痛点，推动 Web3 技术能力向 Web2 用户体验标准看齐。

























水平扩展能力：采用智能数据分片技术，支持 TB 级数据的秒级存取，轻松应对链上 AI 训练、高并发游戏等场景。





去中心化激励：基于“随机访问证明（PoRA）”机制，存储节点通过参与类似工作量证明（PoW）的挖矿过程维护网络，节点收益与其存储贡献直接挂钩，而非依赖惩罚机制，大幅降低参与门槛。









高效可用性保障：通过“诚实多数假设”的委员会机制，结合可验证随机函数（VRF）动态选组，仅需极小带宽即可完成数据可用性验证，避免全网广播拥堵。





硬件加速优化：引入 GPU 加速纠删码计算，确保数据存储效率与安全性的双重提升。









面对以太坊 Layer2 扩容需求激增，现有数据可用性层（DAL）逐渐暴露短板：存储容量有限、吞吐量不足，难以支撑链上 AI 等数据密集型应用。0G 通过两大技术突破实现行业领跑：





性能飞跃：相比以太坊 Danksharding 方案提升 1,000 倍，较 Solana Firedancer 方案提升 4 倍，为 Web3 数据爆发提供底层保障。





AI 原生支持：0G Storage可存储海量数据集，结合 0G DA 快速构建链上 AI 模型，推动 AI 与区块链深度融合。









0G 的下一步发展将聚焦三大方向：





增强数据服务：拓展 DA 层能力，支持复杂应用场景，打通传统互联网与区块链生态。

AI 去中心化生态：推出 AI 模型交易市场与分布式计算框架，降低 AI 开发门槛。

社区共治：逐步过渡至 DAO 治理模式，将项目决策权交还社区。









0G 由区块链、AI、分布式系统领域的顶尖专家组建，核心成员包括：





迈克尔·海因里希（Michael Heinrich）｜首席执行官 兼具软件开发、产品管理与商业战略经验，曾成功带领 Web2 企业实现规模化增长。





吴明（Ming Wu）｜首席技术官 前微软亚洲研究院资深研究员，主导分布式存储、AI平台等核心项目研发。





龙凡（Fan Long）｜首席战略与安全官 区块链安全领域学术权威，兼具区块链创业经验，为项目奠定战略与安全基石。





姚远（Thomas Yao）｜首席商务官 跨界物理学家与自动驾驶技术背景，早期区块链投资人与科技创业者，主导项目商业落地。





0G 正以技术创新重新定义区块链基础设施的可能性。通过构建去中心化、可扩展的数据层，项目不仅为链上 AI、元宇宙等前沿应用铺平道路，更致力于让 Web3 技术真正服务于大众，推动区块链从“小众极客工具”迈向“全民数字基石”。未来，0G 将持续突破性能边界，与开发者社区共建下一代互联网生态。



