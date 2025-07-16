“特朗普效应”再度发力，战略储备引发市场波动

在加密世界里，美国现任总统特朗普以其独特的魅力和鲜明的立场，成为一位极具影响力的人物。他的一言一行都能在加密领域激起层层波澜，吸引社会各界的关注与讨论。





自这位被誉为“加密总统”的领导人上台以来，美国政府在加密货币领域的政策风向标已从竞选时的美好愿景，悄然转变为实实在在的行动蓝图。新一届政府迅速组建了加密货币工作组，着手勾勒全新的数字资产监管框架；与此同时，美国证券交易委员会（SEC）发布了Staff Accounting Bulletin No. 122 (SAB 122)，撤销了此前SAB 121中的解释性指导，为银行在监管机构发布额外指导后托管数字资产扫清了障碍。这一系列举措如同一剂强心针，比特币价格应声上扬，1月底环比涨幅高达9.5%。





市场参与者们嗅到了风向，纷纷揣测这是否预示着特朗普政府将对加密货币采取更为友善的政策姿态。









仅“白宫首次加密峰会”这个名头就足以在加密行业激起千层浪潮。





3月1日（美国时间），美国AI和加密货币沙皇David Sacks发推确认白宫将于3月7日（美国时间）举办首次加密峰会，且美国总统特朗普将亲自参与并发表讲话。





而当人们还在猜测峰会的具体内容和议题时，David Sacks再次发声，称3月7日（美国时间）的峰会上将会透露更多和建立加密货币战略储备相关的信息。这一消息无疑让市场对峰会的期待值飙升。





随着峰会日期的临近，与会者名单也逐渐浮出水面，与会者包括Coinbase、Chainlink、Exodus和Strategy等多家加密企业高管。截至撰稿，目前已确认参会的高管包括Coinbase CEO Brian Armstrong、Chainlink Labs联合创始人 Sergey Nazarov、Exodus CEO J.P. Richardson和Strategy主席Michael Saylor。此外，Robinhood CEO Vlad Tenev 也在X平台暗示自己将前往华盛顿参会。白宫方面，特朗普将亲自主持，其加密货币与AI顾问David Sacks以及总统数字资产工作组执行主任Bo Hines也将出席。









在峰会前夕，特朗普的一则推文更是将市场的热情推向了高潮。3月2日晚间（美国时间） ，特朗普于社交媒体发文：“正通过数字资产行政命令指示总统工作组推进包括XRP、SOL 和 ADA在内的加密货币战略储备。我将确保美国成为世界加密货币之都。我们正在让美国再次伟大！”随后，其补充道：“显然，BTC和ETH与其他有价值的加密货币一样，将成为储备的核心。我也喜欢比特币和以太坊！”









特朗普的这番言论，无疑为即将召开的加密峰会增添了更多的看点和期待。而白宫AI与加密货币主管David Sacks也紧跟着发言称，“加密货币储备或将新增更多有价值的加密货币”。这一表态进一步点燃了市场对加密货币战略储备的热情。





值得注意的是，特朗普政府的这一举措并非孤例。目前，至少24个州已经提出了与潜在比特币储备相关的立法，这可能为未来四年的加密货币监管定调。这意味着，加密货币在美国的合法地位和监管框架正在逐步建立和完善，为加密货币市场的健康发展提供了有力的法律保障。









在特朗普发表加密货币战略储备以及对BTC、ETH喜爱的言论后，加密货币市场普涨。





根据CoinGecko数据显示，加密货币总市值达到了3.2万亿美元，过去24小时上涨了5.2%。MEXC数据表明：*URLS-BTC_USDT* 价格一度回升至 94,999.99 美元， 24小时涨幅7.42%；*URLS-ETH_USDT*、*URLS-SOL_USDT*也大幅回收跌幅，*URLS-XRP_USDT*、*URLS-ADA_USDT* 24小时涨幅更是超过了20%。









然而，仅仅过去了一天时间加密货币市场却风向突变，一夜之间行情急转直下，“牛/熊转换”的节奏令人们猝不及防。MEXC行情显示，*URLS-BTC_USDT*一度跌破83000USDT，回吐了特朗普“喊单”之后的全部涨幅。





可谓是，成也萧何败也萧何！加密货币之安危，皆系于总统一人之身矣。









特朗普的“喊单”以及白宫加密货币峰会的举办，无疑为加密货币战略储备的实施注入了重要的政策动力和市场信心。然而，市场对于特朗普在加密货币储备方面的声明仍持谨慎乐观态度，尤其是在其上台前夕官方Meme币 *URLS-TRUMP_USDT* 的发行，以及上台后对加密政策反应迟缓的背景下。市场人士更倾向于认为，特朗普可能会推动*URLS-BTC_USDT*作为加密储备的选择。而特朗普若真要推动这一举措落地，无论是说服美联储还是通过财政部实施，都将面临重重阻碍或时间的考验。





关于加密货币战略储备的实施，市场上众说纷纭。一方面，政府的背书将提高加密货币的公信力和接受度，吸引更多的投资者和用户进入市场；另一方面，加密货币市场的波动性和监管难度也是政府需要重点考虑的问题。如何制定合理的储备策略和风险管理措施，确保加密货币市场的健康发展，将是政府面临的一大挑战。





然而，尽管面临诸多挑战和不确定性，加密货币战略储备的实施也为市场带来了诸多机遇。政府的背书不仅将提高加密货币的公信力和接受度，吸引更多的投资者和用户进入市场；还将促进加密货币技术的创新和应用拓展，为市场的长期发展奠定坚实基础。





