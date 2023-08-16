合约交易风险控制规则

第一章总则

第一条为加强数字资产衍生品期货合约交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证期货合约交易的正常进行，本平台制定本风险控制规则（下称“本规则”）。

第二条合约交易风险管理实行风险限额制度、强制平仓制度、强制减仓制度、合理标记价格制度

第三条本平台（下称“平台”或“我们”）和平台用户（以下称“您”）必须遵守本办法。本规则以及平台对本规则不时做出的修订构成平台用户协议的一部分，您使用或购买平台的合约期货交易服务和产品，即表示您确认已经阅读、理解并接受本规则规定的所有条款和条件以及我们对本规则不定时作出的修订和更新。

第二章风控条款与协议

第四条您在平台上进行数字资产和相关产品的交易时，伴随着重大风险，除数字资产的价格波动之外，衍生品的交易还存在额外的对手方风险。在某些情况下，平台可以决定关闭部分或全部仓位。

第五条数字资产交易涉及重大风险。交易或持有虚拟数字资产的风险可能造成您的重大实际损失。因此，您应该根据自己的财务状况，仔细考虑是否要交易数字资产或相关衍生品及使用杠杆。

第六条平台不保证数字资产合约交易的有序稳定，您应当在数字资产（以及任何其他资产）交易中保持谨慎。

第七条价格会因任何因素随时波动，由于价格波动，您可能会有大额的盈利或亏损。任何数字资产或交易仓位都可能发生大幅度价值波动，甚至可能变得毫无价值。

第八条因用户的过错导致的任何损失由用户自行承担，该过错包括但不限于：不按照交易提示操作，未及时进行相关交易操作，遗忘或泄漏密码，密码被他人破解，用户使用的计算机被他人侵入。

第九条若用户因为网站交易规则中潜在的尚未发现的某种漏洞或使用未经授权的高频工具及程序化工具而产生不当得利，我们将联系用户追回。您必须予以实际配合，否则我们将采取包括但不限于限制账户交易、冻结账户资金、向有管辖权的法院起诉等追索措施。因用户不予有效配合而给我们产生的追索费用，也将由用户承担。

第十条平台提供的数字资产衍生品期货合约交易服务可能有增加的风险因素，您理解并知悉：

(1) 您可能会损失全部的最初保证金，以及任何您为了保持您的仓位而存储在我们平台的额外数字资产；

(2) 如果市场的改变不利于您的仓位或者保证金等级提升，您可能会被临时通知要求转入额外的数字资产来维持您的仓位；

(3) 如果您未能按照要求在您的账户中存入额外的数字资产，我们可以自行决定在亏损时进行平仓。

(4) 您的获利或亏损将取决于相应的数字资产的价格波动，该价格波动是不受我们所控制的。

由于数字资产的性质，在某些情况下，例如数字资产数据或网络中断，为了我们的诚信，我们可能会提前关闭相关合约。您被认为了解这种潜在风险。

即使平台已对可能存在的风险进行了揭示，但仍可能存在未能揭示的风险，您的资产存在部分或全部亏损的可能。您应该仔细评估您的财务状况和风险承受能力是否适合在我们的平台上进行交易。

第三章风控处理措施

第十一条为了规范数字资产衍生品期货合约交易行为，维护市场秩序，促进市场健康发展，加强对实际控制关系账户的监管，交易平台对异常交易账户及实际控制关系账户有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易、封禁账号等措施；

第十二条数字资产衍生品永续合约交易平台对交易行为进行管理，发现异常交易及实际控制关系账户，可以启动异常交易行为处理程序，对客户采取强制管理措施。

第十三条用户参与衍生品交易应当遵守平台业务规则及相关法律法规，接受平台自律管理，自觉规范交易行为。

第十四条异常交易及实际控制关系账户行为认定

1. 出现以下情形之一的，本平台认定为异常交易及实际控制关系账户行为：

（1）自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；

（2）单个或多个实际控制关联账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易行为；

（3）单个或多个实际控制关联账户利用对倒、对敲等交易手段以操控市场价格行为；

（4）单个或多个交易账户资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为；

（5）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；

（6）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）；

（7）单个或多个实际控制关联账户合并持仓超过平台持仓限额规定的；

（8）单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过平台制定的日内开仓交易量的；

（9）采取未经平台授权的程序化交易方式下达交易指令，可能影响平台系统安全或者正常交易秩序的行为；

（10）以非法违规手段盗取他人账户及密码，或者利用关联账户进行违规交易并转移资金；

（11）平台认定的其他情形。

2. 平台有权就违反本规则的行为寻求法律和交易公平原则允许的所有补救措施，包括但不限于在不发出通知的情况下，限制、暂停或终止您的账户或拒绝您访问本网站的权利。

3. 如果平台怀疑任何交易活动违反了本规则所载或所示的规则，平台有权在必要的情况下限制任何账户的交易活动。该等限制可能导致交易取消、交易限制和账号冻结等风控措施。如果因涉嫌违反本规则而限制交易、撤回或提前关闭交易，并因此导致任何损失，平台概不负责。您知悉并同意，如果因我们的行动而导致损失，您将确保平台不受您本人或任何第三方诉讼的伤害及弥偿相关损失。在调查账户行为期间，不允许进行交易、入金或出金。在调查期结束时，平台有权在不提供任何进一步解释的情况下关闭账户。

4. 平台有权自行决定在不发出通知的情况下，随时关闭或冻结您的账户，并将任何剩余资产移交至您的备案地址。

另外，如果平台认为任何账户在任何情形下（包括但不限于营销活动）违反用户协议你和平台规则，有权立即关闭您的账户，所有相关剩余资产均归平台所有。