合约风云榜

活动描述

活动期间，根据每日盈利额排名，前名用户参与瓜分奖池(当天合约交易额> USDT)，盈利额榜单前名用户还可瓜分交易额奖池，每天发奖。

与其他交易达人一决高下——成为我们的顶级交易达人之一，排名第一的用户可获得高达 USDT的体验金。活动期间，我们将按照每位用户的盈利额进行排名，奖励分配如下：
活动规则

  1. 本活动需报名成功后获得参与资格，活动仅统计报名成功后的数据。
  2. 每日排行榜统计时间内，合约交易额达到 -- USDT 才有资格瓜分奖池，在统计期间未交易的用户将不进入统计，交易币种不限（USDC/USDT 等稳定币合约除外）。
  3. 若出现两名以上的用户有盈利额相同的情况，将根据用户收益率作为次要排名依据，决定最终排名，用户同一时间段内无法获得多个排行榜类型活动奖励，奖励仅取其数额最大的发放。
  4. 本次活动仅限个人用户参与，交易商和机构用户无法参加，子账号不作为独立账号参与活动，最终计算时，子账户的盈利额、交易额将与主帐户的交易量结合计算。
  5. 本活动奖励不可与 MEXC 平台同期其他合约盈利率/盈利额排名活动奖励同时领取。
  6. 奖励将于活动结束后 3 天内发放，使用赠金前请先阅读合约赠金使用指南： https://www.mexc.com/zh-MY/support/articles/360054857791
  7. 请参与用户严格遵守服务条款，MEXC 有权在活动期间取消涉嫌洗盘或非法大量注册用户、自我交易或者操纵市场的用户的参与资格并回收赠金奖励。
  8. 币本位合约交易数据按照统计时合理价折算为 USDT，如果代币价格波动，盈利额、盈利率数据可能会受到影响。
  9. MEXC 有权修改本次活动的条款。若有更改，恕不另行通知。
  10. MEXC 保留本次活动的最终解释权。如有任何疑问，请联系客服团队。
