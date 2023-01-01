年中大赛
黄金时代挑战 · 抽金砖 & BTC
10,000,000
USDT
参赛人数&解锁奖池
参与人数越多，奖池规模越大！
已报名人数
0
总奖池 (USDT)
0
参与人数
已解锁奖池 (USDT)
参与方式
交易合约免费获得抽奖机会
活动时间
活动时间:
--
抽奖时间:
--
参与资格
活动开始后，所有国家或地区的用户均可报名参与。
每日大奖：赢取最高
2,025 USDT
当日交易额每满
-- USDT
，可获得
1
次刮奖机会，每天最多可得
--次
今日剩余奖池（USDT）
--
/
--
奖品信息
刮奖区
刮奖 100% 中奖
每周惊喜：抱走最高
5,000 USDT
当周累计交易额每满
-- USDT
，可获得
1次
抽奖机会，每周最多可得
--次
本周剩余奖池（USDT）
--
/
--
x0
活动未开始
100%中奖
奖品信息
常见问题解答
Q：如何参与本次活动？
Q：可以同时参加其他活动吗？
Q：参加本次活动需要完成身份认证吗？
Q：交易哪些合约会计入活动？
Q：我的交易额会实时更新吗？是否有延迟？
Q：奖励什么时候发？多久能到账？
Q：我错过了某天的抽奖，可以补抽吗？
活动规则
用户必须在本页面上点击报名按钮报名参与本次活动，且年满 17 岁方有资格获得奖励。
活动仅统计手续费 > 0 的合约交易额（USDCUSDT 等稳定币合约除外），所有的交易统计时间均采用 UTC+8 时区作为基准。
报名参与本活动的用户，活动期间无法同时获得 M-Day 活动的奖励。
参与者在交易量达标后将自动获得对应类型抽奖券，每张彩票码对应一次抽奖机会，次数可累计，在抽奖时间内均可抽取奖励，所有奖励均限时限量提供，按先到先得原则发放。
日日刮/周周抽活动体验金奖励将于在获奖后实时发放，最迟不超过 24 小时，活动体验金有效期为 7 天，体验金使用规则详见
公告链接
，请使用前仔细阅读。
实物奖励平台将按官网定价折合成等值的 USDT 空投，虚拟货币奖励将发放奖励指定币种现货。若相关活动出现延迟、取消或推后，或是出于任何其他原因，MEXC 均有权在合理范围内自行决定调整奖品，并向获奖者提供具有同等或更高价值的其他奖品。
本活动与任何提及的第三方品牌或公司无关，亦未经其认可或支持。所有对产品或商标的引用仅为描述性目的，不代表任何伙伴关系或合作。
MEXC 将选定活动结束当天，即 2025 年 7 月 4 日 20:00:00（UTC+8）后第一个比特币区块哈希值的末尾 5 位数字作为终极大奖的获奖号码，详情可进入
Blockchain.com
查询。
价值超过 10,000 USDT 的终极大奖获奖者需完成高级身份认证。如果获奖者在 7 天内未能完成认证，则其获奖资格将被取消，奖励顺延给下一位符合条件的用户。若上述符合条件的用户均已匹配奖励，顺延到最后名次以外的奖励将作为阳光普照奖励，根据持有的彩票码数量瓜分给其他用户。
用户如抽中超过 10,000 USDT 的终极大奖，需完成高级身份认证，再通过 Telegram 联系
@Cici_MEXC
或
@Teddy_MEXC
以兑换奖励，其中，金砖获奖者需配合平台到官方指定国家/地区参与颁奖仪式并配合做街拍、采访等社交媒体宣发事项（官方按一定标准报销用户出行所需费用），以获得全额 350,000 USDT 空投奖励。如果不愿意做宣发，也仍需社媒分享且至少保留 30 天，金砖奖励将调整为 175,000 USDT 空投奖励，颁奖仪式安排和报销细则将单独通知获奖者。
社交媒体宣发事项包括但不仅限于：
配合媒体采访：分享参与活动的个人经历，包括交易经验、抽奖体验等。
展示奖品照片或视频：发布与金砖奖品的合影的照片或视频，展示奖品的实物。
发布宣传文章：撰写详细的宣传文章，包括活动详情、获奖感言、奖品展示等，并照平台要求使用指定的标签（hashtags）和话题（topics）在本人常用的社交媒体上进行推广，如“#MEXC金砖”等标签。
转发官方宣发属性：转发平台发布的官方活动宣传属性、获奖公告等相关信息。
MEXC 严格保护用户隐私，所有用户个人资料仅用于活动的组织与执行，未经用户同意绝不向第三方披露。
所有参与用户必须严格遵守 MEXC 的服务条款。MEXC 保留在活动期间取消任何从事不诚实或恶意行为的参与者资格的权利，包括大量注册账户、自我交易及与非法、欺诈或有害目的相关的任何行为。
MEXC 保留对本活动的最终解释权。如有疑问，请联系客服团队。
用户获得的彩票号码与获奖号码将从最后一位数字向前逐一匹配，持有连续匹配位数最多的彩票的用户将获得 100 盎司金砖大奖，且同一名用户根据彩票号码匹配情况可获得多个奖品。
免责声明
做市商账户和机构子账号不能参与本次活动。
如监测到刷量、对敲、多账户操作、自成交等行为，将取消参赛资格
如监测到同一交易策略行为，将取消参赛资格。
如监测到每分钟内频繁挂单撤单用户，将取消参赛资格。
如监测到同一IP地址多账户操作，将取消该IP下所有用户参赛资格。
包括但不限于以上提及到的关于交易、资金、团伙行为产生的风险，活动规则最终解释权归MEXC官方所有。
