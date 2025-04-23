ZORA

ZORA 是一个 NFT 市场协议，致力于为创作者开拓新的可能性，使他们能够创作、展示和收藏 NFT。ZORA 赋能人们构建自己的市场。此外，ZORA 还推出了基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 ZORA NETWORK。该网络为艺术家、创作者和社区提供更快、更高效的以太坊扩容能力，同时无缝集成所有现有的 ZORA 工具。

币种名称ZORA

排名No.3189

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量10,000,000,000

总供应量10,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.03707598355252541,2025-04-23

最低价0.008823152623137747,2025-05-08

所属公链BASE

简介ZORA 是一个 NFT 市场协议，致力于为创作者开拓新的可能性，使他们能够创作、展示和收藏 NFT。ZORA 赋能人们构建自己的市场。此外，ZORA 还推出了基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 ZORA NETWORK。该网络为艺术家、创作者和社区提供更快、更高效的以太坊扩容能力，同时无缝集成所有现有的 ZORA 工具。

所属板块

社媒

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