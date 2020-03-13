XYO

XYO 是 DePIN 的起源和最大开发者，在全球拥有数百万个节点。它收集并验证真实世界数据，在人工智能、地理定位等领域连接 Web3 和 Web2。我们的位置证明 (PoS) 和来源证明 (PoS) 技术为 RWA 管理、DePIN 追踪、真实世界游戏等领域的真实世界数据验证提供支持。XYO 开发的 COIN 应用推动了网络的大规模增长。我们的原生区块链 XYO Layer One 为去中心化数据验证提供了可扩展、可互操作的基础设施，从而实现无缝集成、增强隐私性和高效的汇总。

币种名称XYO

排名No.228

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量13,931,216,938

总供应量13,931,216,938

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.0820290796298041,2021-11-06

最低价0.0000960677747658,2020-03-13

所属公链ETH

简介XYO 是 DePIN 的起源和最大开发者，在全球拥有数百万个节点。它收集并验证真实世界数据，在人工智能、地理定位等领域连接 Web3 和 Web2。我们的位置证明 (PoS) 和来源证明 (PoS) 技术为 RWA 管理、DePIN 追踪、真实世界游戏等领域的真实世界数据验证提供支持。XYO 开发的 COIN 应用推动了网络的大规模增长。我们的原生区块链 XYO Layer One 为去中心化数据验证提供了可扩展、可互操作的基础设施，从而实现无缝集成、增强隐私性和高效的汇总。

所属板块

社媒

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