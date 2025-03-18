XPHERE 是一个主网项目，旨在解决区块链的三难困境——去中心化、安全性和可扩展性。通过利用基于 PoW 的高性能共识机制和创新架构，Xphere 致力于构建一个可扩展的网络，在单一平台上连接各种应用程序和用户。
币种名称XP
排名No.699
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.06%
流通供应量1,755,927,950.562414
最大供应量5,500,000,000
总供应量1,755,927,950.562414
流通率0.3192%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.06942051775280159,2025-03-18
最低价0.01675743523012766,2025-03-30
所属公链XPHERE
简介XPHERE 是一个主网项目，旨在解决区块链的三难困境——去中心化、安全性和可扩展性。通过利用基于 PoW 的高性能共识机制和创新架构，Xphere 致力于构建一个可扩展的网络，在单一平台上连接各种应用程序和用户。
所属板块
社媒
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