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XPHERE 是一个主网项目，旨在解决区块链的三难困境——去中心化、安全性和可扩展性。通过利用基于 PoW 的高性能共识机制和创新架构，Xphere 致力于构建一个可扩展的网络，在单一平台上连接各种应用程序和用户。

币种名称XP

排名No.699

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.06%

流通供应量1,755,927,950.562414

最大供应量5,500,000,000

总供应量1,755,927,950.562414

流通率0.3192%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.06942051775280159,2025-03-18

最低价0.01675743523012766,2025-03-30

所属公链XPHERE

简介XPHERE 是一个主网项目，旨在解决区块链的三难困境——去中心化、安全性和可扩展性。通过利用基于 PoW 的高性能共识机制和创新架构，Xphere 致力于构建一个可扩展的网络，在单一平台上连接各种应用程序和用户。

所属板块

社媒

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