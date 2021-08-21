XDC

XDC 网路是相容 EVM 的第 1 层网路。 XDC 网路是以太坊高度优化的客制化分支，透过委托股权证明 (XDPoS) 机制达成共识，该机制允许两秒的交易时间、接近零的汽油费以及每秒大量的交易。 XDC 网路安全、可扩展且高效，为各种新颖的区块链用例提供支持，并为企业级区块链应用程式和现实世界的资产代币化提供最先进的基础设施。

币种名称XDC

排名No.74

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0003%

交易额/市值（24小时）0.20%

流通供应量16,214,350,103.65

最大供应量0

总供应量37,994,535,358.5

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.19387438,2021-08-21

最低价0.000157131627911,2019-06-20

所属公链XDC

简介XDC 网路是相容 EVM 的第 1 层网路。 XDC 网路是以太坊高度优化的客制化分支，透过委托股权证明 (XDPoS) 机制达成共识，该机制允许两秒的交易时间、接近零的汽油费以及每秒大量的交易。 XDC 网路安全、可扩展且高效，为各种新颖的区块链用例提供支持，并为企业级区块链应用程式和现实世界的资产代币化提供最先进的基础设施。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。