WHITE

WhiteRock 是一种现实世界资产协议，旨在将股票、债券、房地产、期权和衍生品等传统金融资产的经济权利代币化。通过将传统金融与区块链连接起来，WhiteRock 释放了全球流动性，并简化了股票、固定收益和其他投资的获取途径。WhiteRock 注重透明度和效率，使用户能够无缝交易代币化资产，同时遵守全球法规，重塑金融的未来。

币种名称WHITE

排名No.208

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量650,000,000,000

最大供应量1,000,000,000,000

总供应量1,000,000,000,000

流通率0.65%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.001644277479878745,2025-03-04

最低价0.000000247894022727,2024-10-01

所属公链ETH

简介WhiteRock 是一种现实世界资产协议，旨在将股票、债券、房地产、期权和衍生品等传统金融资产的经济权利代币化。通过将传统金融与区块链连接起来，WhiteRock 释放了全球流动性，并简化了股票、固定收益和其他投资的获取途径。WhiteRock 注重透明度和效率，使用户能够无缝交易代币化资产，同时遵守全球法规，重塑金融的未来。

所属板块

社媒

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