WBTC（Wrapped Bitcoin）是一种和比特币挂钩的ERC20代币，将于美国太平洋时间1月30日下午5点（北京时间 1月31日上午9点）正式上线。 WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名为Republic Protocol）等区块链专案联合推出，该代币在以太坊上发行，实现与比特币1:1挂钩，所有发行的WBTC都会得到比特币的支持，托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应，并且可在链上验证，只有经商家批准，托管人才能铸造WBTC，而当持有人将WBTC兑换成比特币时， WBTC将被销毁。
币种名称WBTC
排名No.9404
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）97,295.96%
流通供应量129,018.23968189
最大供应量0
总供应量129,018.23968189
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价111556.69168366172,2025-05-22
最低价3330.11634888,2019-02-06
所属公链ETH
简介WBTC（Wrapped Bitcoin）是一种和比特币挂钩的ERC20代币，将于美国太平洋时间1月30日下午5点（北京时间 1月31日上午9点）正式上线。 WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名为Republic Protocol）等区块链专案联合推出，该代币在以太坊上发行，实现与比特币1:1挂钩，所有发行的WBTC都会得到比特币的支持，托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应，并且可在链上验证，只有经商家批准，托管人才能铸造WBTC，而当持有人将WBTC兑换成比特币时， WBTC将被销毁。
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