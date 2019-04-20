VALOR

SMART VALOR AG 是一家瑞士公司，於 2017 年 4 月在Zug成立。它是第一個去中心化的全球代幣化替代投資市場。該公司的使命是以簡單、安全和合規的方式讓世界各地的人們訪問數字資產。 該公司利用區塊鏈技術實現財富獲取民主化。

币种名称VALOR

排名No.2723

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量50,297,124

最大供应量100,000,000

总供应量75,000,000

流通率0.5029%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价10.549191434,2019-04-20

最低价0.00144212392402856,2025-05-15

所属公链ETH

简介SMART VALOR AG 是一家瑞士公司，於 2017 年 4 月在Zug成立。它是第一個去中心化的全球代幣化替代投資市場。該公司的使命是以簡單、安全和合規的方式讓世界各地的人們訪問數字資產。 該公司利用區塊鏈技術實現財富獲取民主化。

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