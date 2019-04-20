SMART VALOR AG 是一家瑞士公司，於 2017 年 4 月在Zug成立。它是第一個去中心化的全球代幣化替代投資市場。該公司的使命是以簡單、安全和合規的方式讓世界各地的人們訪問數字資產。 該公司利用區塊鏈技術實現財富獲取民主化。
币种名称VALOR
排名No.2723
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量50,297,124
最大供应量100,000,000
总供应量75,000,000
流通率0.5029%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价10.549191434,2019-04-20
最低价0.00144212392402856,2025-05-15
所属公链ETH
简介SMART VALOR AG 是一家瑞士公司，於 2017 年 4 月在Zug成立。它是第一個去中心化的全球代幣化替代投資市場。該公司的使命是以簡單、安全和合規的方式讓世界各地的人們訪問數字資產。 該公司利用區塊鏈技術實現財富獲取民主化。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。