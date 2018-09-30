USDC

USDC 由 CIRCLE 發行，是一個完全抵押美元的穩定幣，並基於 CENTER 開發的開源法幣穩定幣框架。USDC 通過提供具有詳細財務和運營透明度的解決方案，解決現有加密貨幣市場存在的問題。USDC 在美國貨幣流通法規的監管框架內運營，與已建立的銀行合作夥伴和審計師合作，並建立在開放式會員制度的基礎上，任何符合條件的金融機構可以加入。

币种名称USDC

排名No.7

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0179%

交易额/市值（24小时）14.19%

流通供应量61,726,703,987.61317

最大供应量0

总供应量61,726,703,987.61317

流通率%

发行日期2018-09-30 00:00:00

资产首次发行价格1 USDT

历史最高价2.349556378332484,2021-11-16

最低价0.8774,2023-03-11

所属公链ETH

简介USDC 由 CIRCLE 發行，是一個完全抵押美元的穩定幣，並基於 CENTER 開發的開源法幣穩定幣框架。USDC 通過提供具有詳細財務和運營透明度的解決方案，解決現有加密貨幣市場存在的問題。USDC 在美國貨幣流通法規的監管框架內運營，與已建立的銀行合作夥伴和審計師合作，並建立在開放式會員制度的基礎上，任何符合條件的金融機構可以加入。

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