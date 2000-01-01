UNX

UNCHAIN X 是基于币安智能链 (BSC) 网络的 AMM（自动做市商）协议。与存在中心化干预的中心化交易所 (CEX) 不同，DEX（去中心化交易所）允许参与者通过交易、流动性提供、投票和其他方式影响增长，而无需中心化授权。UNCHAIN X 致力于成为一个去中心化的未来金融平台，能够处理所有形式的数字资产，包括知识产权、NFT、房地产和实物资产。

币种名称UNX

排名No.

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10.000.000.000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介UNCHAIN X 是基于币安智能链 (BSC) 网络的 AMM（自动做市商）协议。与存在中心化干预的中心化交易所 (CEX) 不同，DEX（去中心化交易所）允许参与者通过交易、流动性提供、投票和其他方式影响增长，而无需中心化授权。UNCHAIN X 致力于成为一个去中心化的未来金融平台，能够处理所有形式的数字资产，包括知识产权、NFT、房地产和实物资产。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。