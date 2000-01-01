UNCHAIN X 是基于币安智能链 (BSC) 网络的 AMM（自动做市商）协议。与存在中心化干预的中心化交易所 (CEX) 不同，DEX（去中心化交易所）允许参与者通过交易、流动性提供、投票和其他方式影响增长，而无需中心化授权。UNCHAIN X 致力于成为一个去中心化的未来金融平台，能够处理所有形式的数字资产，包括知识产权、NFT、房地产和实物资产。
币种名称UNX
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量10.000.000.000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介UNCHAIN X 是基于币安智能链 (BSC) 网络的 AMM（自动做市商）协议。与存在中心化干预的中心化交易所 (CEX) 不同，DEX（去中心化交易所）允许参与者通过交易、流动性提供、投票和其他方式影响增长，而无需中心化授权。UNCHAIN X 致力于成为一个去中心化的未来金融平台，能够处理所有形式的数字资产，包括知识产权、NFT、房地产和实物资产。
所属板块
社媒
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