TRUU

$TRUU 是 Truth Network 的基石：一个开创性的去中心化网络，旨在为预测市场提供公平、透明且可验证的结果。透过最多达 50,000 个节点共同决定市场结果，$TRUU 降低了勾结风险，并建立起一个值得信赖的基础设施层，支撑这些市场的运作。其健全的代币经济模型使全球社群的激励机制一致，鼓励诚实参与，并提供一个安全、公平的争议解决框架。

币种名称TRUU

排名No.3435

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量0

总供应量100,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.003924617487574549,2025-02-17

最低价0.000458630071505494,2025-02-10

所属公链ETH

简介$TRUU 是 Truth Network 的基石：一个开创性的去中心化网络，旨在为预测市场提供公平、透明且可验证的结果。透过最多达 50,000 个节点共同决定市场结果，$TRUU 降低了勾结风险，并建立起一个值得信赖的基础设施层，支撑这些市场的运作。其健全的代币经济模型使全球社群的激励机制一致，鼓励诚实参与，并提供一个安全、公平的争议解决框架。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。