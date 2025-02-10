$TRUU 是 Truth Network 的基石：一个开创性的去中心化网络，旨在为预测市场提供公平、透明且可验证的结果。透过最多达 50,000 个节点共同决定市场结果，$TRUU 降低了勾结风险，并建立起一个值得信赖的基础设施层，支撑这些市场的运作。其健全的代币经济模型使全球社群的激励机制一致，鼓励诚实参与，并提供一个安全、公平的争议解决框架。
币种名称TRUU
排名No.3435
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量0
总供应量100,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.003924617487574549,2025-02-17
最低价0.000458630071505494,2025-02-10
所属公链ETH
简介$TRUU 是 Truth Network 的基石：一个开创性的去中心化网络，旨在为预测市场提供公平、透明且可验证的结果。透过最多达 50,000 个节点共同决定市场结果，$TRUU 降低了勾结风险，并建立起一个值得信赖的基础设施层，支撑这些市场的运作。其健全的代币经济模型使全球社群的激励机制一致，鼓励诚实参与，并提供一个安全、公平的争议解决框架。
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社媒
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