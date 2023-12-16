TNK

Trac Core 是一款专为比特币生态系统设计的多功能工具。它通过从区块链获取更新、系统地对其进行排序并通过 API 提供搜索和分析，简化了对比特币数据的访问。除了作为索引器之外，Trac Core 还充当比特币的预言机，与区块链之外的外部世界建立了可靠的连接。从本质上讲，它是比特币生态系统的 Chainlink。

币种名称TNK

排名No.1208

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）3.41%

流通供应量21,000,000

最大供应量21,000,000

总供应量21,000,000

流通率1%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价7.911982442698248,2023-12-16

最低价0.002123294088625495,2024-04-14

所属公链BRC20

简介Trac Core 是一款专为比特币生态系统设计的多功能工具。它通过从区块链获取更新、系统地对其进行排序并通过 API 提供搜索和分析，简化了对比特币数据的访问。除了作为索引器之外，Trac Core 还充当比特币的预言机，与区块链之外的外部世界建立了可靠的连接。从本质上讲，它是比特币生态系统的 Chainlink。

所属板块

社媒

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