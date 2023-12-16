Trac Core 是一款专为比特币生态系统设计的多功能工具。它通过从区块链获取更新、系统地对其进行排序并通过 API 提供搜索和分析，简化了对比特币数据的访问。除了作为索引器之外，Trac Core 还充当比特币的预言机，与区块链之外的外部世界建立了可靠的连接。从本质上讲，它是比特币生态系统的 Chainlink。
币种名称TNK
排名No.1208
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）3.41%
流通供应量21,000,000
最大供应量21,000,000
总供应量21,000,000
流通率1%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价7.911982442698248,2023-12-16
最低价0.002123294088625495,2024-04-14
所属公链BRC20
简介Trac Core 是一款专为比特币生态系统设计的多功能工具。它通过从区块链获取更新、系统地对其进行排序并通过 API 提供搜索和分析，简化了对比特币数据的访问。除了作为索引器之外，Trac Core 还充当比特币的预言机，与区块链之外的外部世界建立了可靠的连接。从本质上讲，它是比特币生态系统的 Chainlink。
所属板块
社媒
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