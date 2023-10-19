SUI

Sui Network是一个基于区块链的平台，目的是让数字资产所有权变得高速、保密、安全且普及。它采用了一种名为Move的用户友好编程语言，用于创建和管理复杂的资产类型和逻辑。 Sui Network的核心特性包括可扩展性、安全性和动态资产模型。通过水平扩展，即便在需求高峰期，交易费用也能保持较低且稳定。

币种名称SUI

排名No.13

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0029%

交易额/市值（24小时）16.66%

流通供应量3,396,671,135.3644433

最大供应量10,000,000,000

总供应量10,000,000,000

流通率0.3396%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价5.351851996195496,2025-01-06

最低价0.36434978773897353,2023-10-19

所属公链SUI

简介Sui Network是一个基于区块链的平台，目的是让数字资产所有权变得高速、保密、安全且普及。它采用了一种名为Move的用户友好编程语言，用于创建和管理复杂的资产类型和逻辑。 Sui Network的核心特性包括可扩展性、安全性和动态资产模型。通过水平扩展，即便在需求高峰期，交易费用也能保持较低且稳定。

所属板块

社媒

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