aiSUI 是一款基于 Sui 区块链开发的突破性 AI dApp 套件，旨在赋能任何人构建、发布智能代理并实现其商业化。aiSUI 将先进的 AI 工具与区块链基础设施相结合，降低了开发者和企业进入 AI 经济的门槛。用户可以使用强大的无代码或低代码平台创建自定义 AI 代理，并立即将其代币化，然后部署到链上或链下执行实用的任务。aiSUI 由 $SUIAGENT 代币驱动，为企业、开发者和社区提供无缝的 AI 商业化和集成能力。
币种名称SUIAGENT
排名No.3370
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量1,300,000,000
总供应量1,300,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.00313010043849149,2025-05-14
最低价0.000291777690145497,2025-05-23
所属公链SUI
简介aiSUI 是一款基于 Sui 区块链开发的突破性 AI dApp 套件，旨在赋能任何人构建、发布智能代理并实现其商业化。aiSUI 将先进的 AI 工具与区块链基础设施相结合，降低了开发者和企业进入 AI 经济的门槛。用户可以使用强大的无代码或低代码平台创建自定义 AI 代理，并立即将其代币化，然后部署到链上或链下执行实用的任务。aiSUI 由 $SUIAGENT 代币驱动，为企业、开发者和社区提供无缝的 AI 商业化和集成能力。
所属板块
社媒
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