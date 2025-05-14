SUIAGENT

aiSUI 是一款基于 Sui 区块链开发的突破性 AI dApp 套件，旨在赋能任何人构建、发布智能代理并实现其商业化。aiSUI 将先进的 AI 工具与区块链基础设施相结合，降低了开发者和企业进入 AI 经济的门槛。用户可以使用强大的无代码或低代码平台创建自定义 AI 代理，并立即将其代币化，然后部署到链上或链下执行实用的任务。aiSUI 由 $SUIAGENT 代币驱动，为企业、开发者和社区提供无缝的 AI 商业化和集成能力。

币种名称SUIAGENT

排名No.3370

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量1,300,000,000

总供应量1,300,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.00313010043849149,2025-05-14

最低价0.000291777690145497,2025-05-23

所属公链SUI

简介aiSUI 是一款基于 Sui 区块链开发的突破性 AI dApp 套件，旨在赋能任何人构建、发布智能代理并实现其商业化。aiSUI 将先进的 AI 工具与区块链基础设施相结合，降低了开发者和企业进入 AI 经济的门槛。用户可以使用强大的无代码或低代码平台创建自定义 AI 代理，并立即将其代币化，然后部署到链上或链下执行实用的任务。aiSUI 由 $SUIAGENT 代币驱动，为企业、开发者和社区提供无缝的 AI 商业化和集成能力。

所属板块

社媒

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