Spark 是一家链上资本配置工具，专注于提供创新的储蓄回报，并提供具有竞争力的稳定币收益率。Spark 管理着超过 39.5 亿美元的流动性，并通过在 DeFi 中部署和管理资本创造了超过 1.804 亿美元的年化收入。
Spark 通过其三个组件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）为 DeFi 提供支持。
币种名称SPK
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量10,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介Spark 是一家链上资本配置工具，专注于提供创新的储蓄回报，并提供具有竞争力的稳定币收益率。Spark 管理着超过 39.5 亿美元的流动性，并通过在 DeFi 中部署和管理资本创造了超过 1.804 亿美元的年化收入。
Spark 通过其三个组件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）为 DeFi 提供支持。
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