SPK

Spark 是一家链上资本配置工具，专注于提供创新的储蓄回报，并提供具有竞争力的稳定币收益率。Spark 管理着超过 39.5 亿美元的流动性，并通过在 DeFi 中部署和管理资本创造了超过 1.804 亿美元的年化收入。 Spark 通过其三个组件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）为 DeFi 提供支持。

币种名称SPK

排名No.

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完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介Spark 是一家链上资本配置工具，专注于提供创新的储蓄回报，并提供具有竞争力的稳定币收益率。Spark 管理着超过 39.5 亿美元的流动性，并通过在 DeFi 中部署和管理资本创造了超过 1.804 亿美元的年化收入。 Spark 通过其三个组件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）为 DeFi 提供支持。

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