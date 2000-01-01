SPCFIN 是 Storepay 金融科技生态系统的实用代币。Storepay 的旗舰产品是“先买后付”（BNPL）服务，该服务在蒙古市场占据主导地位，并正在迅速扩展至印尼和越南。Storepay 的使命是让东南亚的每个人都能轻松获得金融服务，并通过 SPCFIN 解锁高级功能，在用户日常生活中创造实际应用价值。
币种名称SPCFIN
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量70 663 460 577
最大供应量0
总供应量70 663 460 577
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介SPCFIN 是 Storepay 金融科技生态系统的实用代币。Storepay 的旗舰产品是“先买后付”（BNPL）服务，该服务在蒙古市场占据主导地位，并正在迅速扩展至印尼和越南。Storepay 的使命是让东南亚的每个人都能轻松获得金融服务，并通过 SPCFIN 解锁高级功能，在用户日常生活中创造实际应用价值。
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