SOPHIA

SophiaVerse 是一个游戏化基础设施，旨在通过游戏、人工智能编程和 SOPH 实用代币的使用来追求 Sophia 的发展。 SophiaVerse 的目标是创建一个游戏化的去中心化人工智能生态系统，人类和人工智能可以共同构建超级智能系统，从而实现有益的奇点。

币种名称SOPH

排名No.3959

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.27276250231141835,2023-07-28

最低价0.003319533790865521,2025-04-12

所属公链ETH

简介SophiaVerse 是一个游戏化基础设施，旨在通过游戏、人工智能编程和 SOPH 实用代币的使用来追求 Sophia 的发展。 SophiaVerse 的目标是创建一个游戏化的去中心化人工智能生态系统，人类和人工智能可以共同构建超级智能系统，从而实现有益的奇点。

所属板块

社媒

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