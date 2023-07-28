SophiaVerse 是一个游戏化基础设施，旨在通过游戏、人工智能编程和 SOPH 实用代币的使用来追求 Sophia 的发展。 SophiaVerse 的目标是创建一个游戏化的去中心化人工智能生态系统，人类和人工智能可以共同构建超级智能系统，从而实现有益的奇点。
币种名称SOPH
排名No.3959
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.27276250231141835,2023-07-28
最低价0.003319533790865521,2025-04-12
所属公链ETH
简介SophiaVerse 是一个游戏化基础设施，旨在通过游戏、人工智能编程和 SOPH 实用代币的使用来追求 Sophia 的发展。 SophiaVerse 的目标是创建一个游戏化的去中心化人工智能生态系统，人类和人工智能可以共同构建超级智能系统，从而实现有益的奇点。
所属板块
社媒
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