SOON 致力于提供最佳的链上交易体验。除了 SOON 主网、SOON Stack 和 InterSOON 之外，LiveTrade 和 simpfor.fun 的整合进一步强化了 SOON 的愿景，即通过直播平台为 Web2 用户打造一个超级门户。
币种名称SOON
排名No.3422
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价19.862585064853647,2025-05-23
最低价0.44289556792006435,2025-05-23
所属公链BSC
简介SOON 致力于提供最佳的链上交易体验。除了 SOON 主网、SOON Stack 和 InterSOON 之外，LiveTrade 和 simpfor.fun 的整合进一步强化了 SOON 的愿景，即通过直播平台为 Web2 用户打造一个超级门户。
所属板块
社媒
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