SOON

SOON 致力于提供最佳的链上交易体验。除了 SOON 主网、SOON Stack 和 InterSOON 之外，LiveTrade 和 simpfor.fun 的整合进一步强化了 SOON 的愿景，即通过直播平台为 Web2 用户打造一个超级门户。

币种名称SOON

排名No.3422

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价19.862585064853647,2025-05-23

最低价0.44289556792006435,2025-05-23

所属公链BSC

简介SOON 致力于提供最佳的链上交易体验。除了 SOON 主网、SOON Stack 和 InterSOON 之外，LiveTrade 和 simpfor.fun 的整合进一步强化了 SOON 的愿景，即通过直播平台为 Web2 用户打造一个超级门户。

所属板块

社媒

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