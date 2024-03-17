SONORUS

Sonorus 是一个突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉丝和艺术家与音乐的互动方式。 通过我们的链上投票系统，音乐爱好者可以支持他们最喜欢的曲目，影响他们受欢迎程度的上升。 随着歌曲势头强劲，艺术家和歌迷可以随着歌曲在排行榜上的攀升而获得奖励，从而培育出一个每个人对音乐的热情都得到认可和奖励的社区。

币种名称SNS

排名No.4034

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.34291622576636194,2024-03-17

最低价0.001522365158981635,2025-05-21

所属公链BSC

简介Sonorus 是一个突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉丝和艺术家与音乐的互动方式。 通过我们的链上投票系统，音乐爱好者可以支持他们最喜欢的曲目，影响他们受欢迎程度的上升。 随着歌曲势头强劲，艺术家和歌迷可以随着歌曲在排行榜上的攀升而获得奖励，从而培育出一个每个人对音乐的热情都得到认可和奖励的社区。

所属板块

社媒

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