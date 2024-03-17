Sonorus 是一个突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉丝和艺术家与音乐的互动方式。 通过我们的链上投票系统，音乐爱好者可以支持他们最喜欢的曲目，影响他们受欢迎程度的上升。 随着歌曲势头强劲，艺术家和歌迷可以随着歌曲在排行榜上的攀升而获得奖励，从而培育出一个每个人对音乐的热情都得到认可和奖励的社区。
币种名称SNS
排名No.4034
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.34291622576636194,2024-03-17
最低价0.001522365158981635,2025-05-21
所属公链BSC
简介Sonorus 是一个突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉丝和艺术家与音乐的互动方式。 通过我们的链上投票系统，音乐爱好者可以支持他们最喜欢的曲目，影响他们受欢迎程度的上升。 随着歌曲势头强劲，艺术家和歌迷可以随着歌曲在排行榜上的攀升而获得奖励，从而培育出一个每个人对音乐的热情都得到认可和奖励的社区。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。