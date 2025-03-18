SLING

Slingshot，Roblox + AI 游戏启动器。Slingshot 是一个革命性的游戏平台，您可以在其中共同拥有下一款价值 10 亿美元的游戏。游戏玩家首次可以与创作者和影响者联手，塑造他们最喜欢的游戏的方向，并收获成功的回报。通过创新的 $SLING 代币模型共同拥有游戏，您将真正参与游戏的成功。Slingshot 不仅仅是发布游戏，而是发布真正的 IP。

币种名称SLING

排名No.2501

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.22%

流通供应量186,468,623

最大供应量5,000,000,000

总供应量5,000,000,000

流通率0.0372%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.02871671040523046,2025-03-18

最低价0.001223313879143938,2025-05-25

所属公链ARB

简介Slingshot，Roblox + AI 游戏启动器。Slingshot 是一个革命性的游戏平台，您可以在其中共同拥有下一款价值 10 亿美元的游戏。游戏玩家首次可以与创作者和影响者联手，塑造他们最喜欢的游戏的方向，并收获成功的回报。通过创新的 $SLING 代币模型共同拥有游戏，您将真正参与游戏的成功。Slingshot 不仅仅是发布游戏，而是发布真正的 IP。

所属板块

社媒

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