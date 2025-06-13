《魁：三国志大战 - 三国之战》是世嘉标志性《三国志大战》系列与行业先锋 double jump.tokyo 开发的尖端区块链技术的里程碑式融合。该项目以 SGC 为特色，这是一种治理和实用代币，在游戏中以“SGCP（点数）”的形式表示。玩家通过 PvP 游戏赚取 SGCP，然后可以用来购买额外的卡包或在游戏市场上交易。
币种名称SGC
排名No.1763
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0,20%
流通供应量2 048 250 000
最大供应量10 000 000 000
总供应量10 000 000 000
流通率0.2048%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.007676324559124294,2025-06-13
最低价0.000856032347872946,2025-06-20
所属公链BSC
简介《魁：三国志大战 - 三国之战》是世嘉标志性《三国志大战》系列与行业先锋 double jump.tokyo 开发的尖端区块链技术的里程碑式融合。该项目以 SGC 为特色，这是一种治理和实用代币，在游戏中以“SGCP（点数）”的形式表示。玩家通过 PvP 游戏赚取 SGCP，然后可以用来购买额外的卡包或在游戏市场上交易。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。