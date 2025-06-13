SGC

《魁：三国志大战 - 三国之战》是世嘉标志性《三国志大战》系列与行业先锋 double jump.tokyo 开发的尖端区块链技术的里程碑式融合。该项目以 SGC 为特色，这是一种治理和实用代币，在游戏中以“SGCP（点数）”的形式表示。玩家通过 PvP 游戏赚取 SGCP，然后可以用来购买额外的卡包或在游戏市场上交易。

币种名称SGC

排名No.1763

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0,20%

流通供应量2 048 250 000

最大供应量10 000 000 000

总供应量10 000 000 000

流通率0.2048%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.007676324559124294,2025-06-13

最低价0.000856032347872946,2025-06-20

所属公链BSC

简介《魁：三国志大战 - 三国之战》是世嘉标志性《三国志大战》系列与行业先锋 double jump.tokyo 开发的尖端区块链技术的里程碑式融合。该项目以 SGC 为特色，这是一种治理和实用代币，在游戏中以“SGCP（点数）”的形式表示。玩家通过 PvP 游戏赚取 SGCP，然后可以用来购买额外的卡包或在游戏市场上交易。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。