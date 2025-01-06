SERAPH

Seraph 是一款由 Seraph Studio 开发的下一代 AAA 战利品游戏，可在 PC 和移动平台上使用，Seraph 让玩家沉浸在黑暗幻想世界中，将经典的战利品机制与 AI 同伴、MMO 元素和玩家驱动的市场等高级功能无缝融合。

币种名称SERAPH

排名No.646

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.93%

流通供应量227,322,552

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.2273%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.8063450887852465,2025-01-06

最低价0.12084895930174135,2025-03-11

所属公链BSC

简介Seraph 是一款由 Seraph Studio 开发的下一代 AAA 战利品游戏，可在 PC 和移动平台上使用，Seraph 让玩家沉浸在黑暗幻想世界中，将经典的战利品机制与 AI 同伴、MMO 元素和玩家驱动的市场等高级功能无缝融合。

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