Seraph 是一款由 Seraph Studio 开发的下一代 AAA 战利品游戏，可在 PC 和移动平台上使用，Seraph 让玩家沉浸在黑暗幻想世界中，将经典的战利品机制与 AI 同伴、MMO 元素和玩家驱动的市场等高级功能无缝融合。
币种名称SERAPH
排名No.646
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.93%
流通供应量227,322,552
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0.2273%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.8063450887852465,2025-01-06
最低价0.12084895930174135,2025-03-11
所属公链BSC
简介Seraph 是一款由 Seraph Studio 开发的下一代 AAA 战利品游戏，可在 PC 和移动平台上使用，Seraph 让玩家沉浸在黑暗幻想世界中，将经典的战利品机制与 AI 同伴、MMO 元素和玩家驱动的市场等高级功能无缝融合。
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